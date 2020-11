Von Borna bis Grimma: Tipps gegen den Novemberblues

Landkreis Leipzig

Eigentlich könnte es so schön sein: Die dunkle Jahreszeit bietet sich perfekt für Kinoabende, Restaurantbesuche und Sport in Gesellschaft an. Weil aber Corona all dem einen Strich durch die Rechnung macht, müssen andere Ideen für den Lockdown-November her. Und derer gibt es wahrlich viele.

Eine erste Idee liefert Psychotherapeutin Jenny Borchert. Sie rät dazu, den ganzen vorweihnachtlichen Beschäftigungen wesentlich mehr Zeit und Raum als sonst zu geben. „Plätzchen backen, Tee trinken, ein Leseabend auf dem Sofa: Diesen Dingen sollte man gerade jetzt mehr Aufmerksamkeit widmen.“ Das helle die Stimmung wesentlich auf. Und noch etwas sorgt für gute Laune: Sonne tanken, wann immer sie scheint, und den Nachrichtenkonsum zurückfahren. „Manchmal sind weniger Informationen besser für’s Gemüt.“ Gerade in Pandemie-Zeiten.

Kräutersalze und Waschmittel selbst herstellen

Zahlreiche Tipps und Tricks gegen die November- und Lockdown-Langeweile hat auch der Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf zu bieten. Die beiden Projektmitarbeiterinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier geben online etliche Anregungen. Etwa Kräutersalze für gemütliche Kochabende mit der Familie herstellen und Kastanienwaschmittel zusammenmischen.

Die erste Variante kommt gleich in zwei verschiedenen Ausführungen daher. Online-Rezepte gibt es sowohl für Kressekräutersalz als auch für mediterranes Kräutersalz mit Ringelblumenblüten. Das Ganze ist fast ein Kinderspiel, die Zutatenliste ist genauso auf der Seite http://nabu-zukunftsgarten.de zu finden wie die Zubereitung. Die passenden Kräuter dürfen im Zukunftsgarten geerntet werden. Der Rest ist in jedem Supermarkt zu finden.

Aus frischen Kräutern aus dem Zukunftsgarten können Hobbyköche Kräutersalze herstellen. Quelle: privat

Auch das Kastanienwaschmittel überzeugt mit der Einfachheit der Herstellung. Denn Kastanien gibt es dieser Tage noch zuhauf. Diese müssen lediglich gesammelt, etwas gereinigt und letztlich mit Wasser aufgegossen werden. Nach etwa einer Nacht wird das Wasser wieder abgegossen und zurück bleibt ein eigenes Waschmittel.

Mitmachladen verteilt Bastelpakete an kreative Köpfe

Der Mitmachladen hat ebenfalls kreative Ideen, um die Lockdown-Zeit zu überbrücken. Wenn auch nicht analog und vor Ort, aber dafür digital und online. Jeden Mittwoch ab 15 Uhr können sich Bastelfans von Maria Dießner und ihrem Team vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig gepackte Bastelpakete im Mitmachladen in der Mühlgasse 3a abholen und dann nach virtueller Anleitung loslegen. Gibt es am 17. November Pakete mit dem Inhalt „Photopatch“ (Fotos auf Holz bringen), können ab 25. November Weihnachtssterne gebastelt werden. „Die Pakete gehen jedesmal weg wie warme Semmeln. Damit haben wir wohl einen Nerv getroffen“, sagt Dießner.

Jeden Mittwoch werden im Mitmachladen in Borna Bastelpakete verteilt. Sie sorgen für viel Abwechslung. Quelle: Maria Dießner

Musikunterricht und Yoga sorgen für Entspannung

Eine andere Möglichkeit, den Lockdown sinnvoll zu nutzen, ist Musikunterricht. Wer schon immer ein Instrument lernen wollte, sollte jetzt die Zeit nutzen. „Viele Musiklehrer machen Hausbesuche oder bieten Online-Unterricht an“, sagt André Bauer, Musiker im sächsischen Polizeiorchester und Dirigent des Neukieritzscher Blasorchesters. Bauer, der derzeit noch eine Weiterbildung zum Yogalehrer macht, rät auch zur indischen Lehre geistiger und körperlicher Übungen. Das diene der Entspannung und könne auch für Glücksmomente sorgen. Zudem könne man sich spezielle Atemübungen aneignen, die die Lunge stärken. „Nicht unwichtig in Zeiten von Corona und Grippe.“

André Bauer rät dazu, ein Instrument zu lernen oder das Training zu intensivieren. Denn Musik macht glücklich. Quelle: Julia Tonne

Konsolenspiele als Alternative zum Joggen und zu Fitnessstudio

Wer nach Basteln, Yoga und Klavierunterricht immer noch Abwechslung braucht, schnürt sich die Laufschuhe. Und das am besten nicht alleine. „Sport mit dem besten Freund oder einem Arbeitskollegen ist ja erlaubt, also raus an die frische Luft“, sagt der Sportwissenschaftler Jan Geishendorf, der an der Sana-Klinik arbeitet. Wer nicht nur Strecken laufen will, kombiniert die Joggingrunde mit Dehnübungen. Oder macht Intervallläufe mit Tempoänderungen.

Sonne tanken, laufen, Dehnübungen: Mit Bewegung draußen kommt keine schlechte Laune auf. Quelle: Julia Tonne

Und wer so gar nichts vom Laufen hält, bleibt von zuhause aus einfach fit. Möglich machen das diverse Video-Bewegungsspiele. Ob xbox oder Nintendo Switch: „Auch bei Spielen für die Konsolen kommt man ganz schön ins Schwitzen“, hat Geishendorf festgestellt. Laut Studien hätten solche Spiele den gleichen Effekt, was die Anstrengung betrifft, wie Sport. „Und Freunde können auch virtuell dabei sein.“

Von Julia Tonne