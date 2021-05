Von Borna bis Lossatal: Bürgermeister fiebern ersten Kohle-Millionen entgegen

Landkreis Leipzig

Einige Kommunen hocken beim Thema Strukturwandel schon so lange in den Startblöcken, dass die ersten von Wadenkrämpfen geplagt werden. Doch die Blockade soll sich bald lösen: Am 28. Juni tagt der Regionale Begleitausschuss in Neukieritzsch. Dann geht es unter Vorsitz von Landrat Henry Graichen (CDU) erstmals darum, über die Priorisierung von Maßnahmen zu entscheiden. Für welche Vorhaben, die den Kohleausstieg abfedern sollen, hebt sich der Daumen? Und wo senkt er sich erst einmal, weil noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind?

Minister bespricht mit Bürgermeistern weiteres Verfahren

Sachsens Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), und Jörg Mühlberg, Geschäftsführer der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS), unterrichteten in dieser Woche Bürgermeister des Mitteldeutschen Reviers über das weitere Vorgehen. Das Interesse an der Online-Runde war groß: Nicht nur das Kernrevier war unter anderem mit der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) oder dem Groitzscher Stadtchef Maik Kunze (CDU) vertreten, auch zahlreiche Rathauschefs aus der Partheregion, dem Wurzener oder Kohrener Land waren zugeschaltet. Kein Wunder, geht es in den nächsten knapp 20 Jahren doch um jede Menge Geld, um kommunale Visionen zu erfüllen. Der Freistaat erhält aus dem Strukturwandel-Topf zehn Milliarden Euro – über 3,5 Milliarden hat das Land selbst die Entscheidungshoheit, den Rest gibt der Bund für eigene Projekte aus.

Kreis der Antragsteller wurde erweitert

„Uns liegt viel daran, die regionalen Akteure frühzeitig einzubeziehen“, betonte Schmidt. Das Auswahlverfahren für die Projekte sei noch einmal verschlankt worden, hieß es. „Außerdem wurde der Kreis der möglichen Antragsteller erweitert. Neben Kommunen, Kreisen und anderen Trägern der kommunalen Selbstverwaltung sind jetzt auch sonstige öffentliche und private Träger antragsberechtigt“, erläuterte der Minister. Das bedeute aber nicht, dass jetzt alle möglichen Interessenten Zugriff auf den Geldtopf hätten, beruhigte er die Gemüter. Bedingung sei, dass von den Trägern öffentliche Aufgaben erfüllt werden.

Eine weitere Neuerung, die die lokale Ebene angemahnt hatte: Projekte können jetzt bereits starten, auch wenn der Förderbescheid noch nicht vorliegt. Zudem wurden Regelungen gefunden, Kommunen bei der Vorfinanzierung von Maßnahmen zu unterstützen.

Dieses Verfahren müssen Projekte durchlaufen, wenn sie auf Kohle-Gelder hoffen: Nach einer Vorprüfung durch Landratsämter und SAS treffen die Begleitausschüsse eine Auswahl. Das letzte Wort allerdings behält sich der Bund vor, der die Listen abschließend bestätigen muss. Quelle: SAS

Um die Listen wird noch ein Geheimnis gemacht

Mühlberg gab einen Überblick, welche Entscheidungen am 28. Juni anstehen: „Aus dem Mitteldeutschen Revier liegen uns bisher 27 Anträge vor, davon gehen 18 in die Sitzung des Begleitausschusses.“ Um die Listen wird vorerst noch ein großes Geheimnis gemacht. Die Vorsitzenden der Begleitausschüsse für Mitteldeutschland und die Lausitz hätten darum gebeten, die Übersichten im Vorab nicht zu veröffentlichen, um die Ausschussmitglieder keinem Druck auszusetzen, hieß es. Auch die Sitzungen der Begleitausschüsse selbst sind nichtöffentlich.

Bekannt wurde vorerst, wie sich die Anträge verteilen: Aus Nordsachsen liegen neun Projekte zur Begutachtung vor, aus dem Landkreis Leipzig sechs sowie drei aus der Stadt Leipzig. Das Antragsvolumen verteilt sich in etwa gleich: Im Landkreis Leipzig geht es um Projekte im Gesamtumfang von 58,7 Millionen Euro, ähnlich groß sind die Anteile von Nordsachsen (58,6 Mio.) und der Stadt Leipzig (88,7 Mio.).

Von Simone Prenzel