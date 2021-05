Von Investor gebaut: Stadt Groitzsch eröffnet Kita „Schusterstübchen“

Groitzsch

Seit Montag hat Groitzsch 48 Krippen- und Kitaplätze mehr. Denn mit dem „Schusterstübchen“, integriert in den Neubau-Komplex „Hofgarten“, gibt es nun einen weitere Einrichtung für den Nachwuchs in der Stadt. Die Besonderheit: Bauherr war die Pflegegruppe Krumbholz, als Betreiber fungiert aber die Stadt. „Nach allen großen und kleinen Wehwehchen haben wir es geschafft, ist der Kindergarten nun fertig“, sagte Geschäftsführer Heiko Krumbholz bei der Eröffnung.

Dabei sei das Unterfangen fast zum Scheitern verurteilt gewesen. Schlicht, weil die Pflegegruppe die Trägerschaft übernehmen wollte, die Fachämter und das Landesjugendamt aber wegen der geplanten langen Öffnungszeiten bis 21 Uhr ihr Veto eingelegt hatten. „Und nun sind wir froh, dass die Stadt unseren Hilferuf gehört hat und selbst Träger der Einrichtung wird“, betonte Krumbholz, der mit seiner Frau Doris die Unternehmen leitet.

Stadtverwaltung, Familie Krumbholz und die neue Leiterin des Schusterstübchen bei der Eröffnung des neuen Kindergartens. Quelle: Julia Tonne

Deutliche Kritik vom Bürgermeister am Freistaat

Maik Kunze, CDU-Bürgermeister von Groitzsch, wiederum bedankte sich bei den Geschäftsführern der Pflegegruppe. „Sie haben uns gerettet.“ Denn vom Freistaat Sachsen sei in Sachen „Schusterstübchen“ kaum Unterstützung gekommen. „Die Höhe der Fördermittel – und die lediglich für die Außenanlagen – war ein Tropfen auf den heißen Stein“, machte Kunze deutlich.

Der Freistaat habe die Barrieren für den Kindergarten so hoch gelegt und zu viele Vorschriften erlassen, dass Sachsen kein Dankeschön verdiene. „In Dresden will es keiner hören, aber ich prophezeie, dass es künftig ein riesen Problem geben wird mit der Kinderbetreuung.“ Zwar gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, aber zugleich kaum noch Fördergelder für den Bau neuer Einrichtungen.

Farbige Gestaltung an den Innentüren. Quelle: Julia Tonne

In das gleiche Horn stieß am Montagvormittag während der Eröffnung auch Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises Leipzig. „Uns stimmen die wenigen Fördermittel ebenso wenig froh. Um so wichtiger ist es, immer wieder in Dresden auf das Problem aufmerksam zu machen“, sagte sie. In Groitzsch habe es den Glücksfall gegeben, dass Familie Krumbholz und die Stadt eng zusammengearbeitet hatten, um das Projekt „Schusterstübchen“ zu verwirklichen.

Kita mit junger Leiterin: Franziska Meiner

Was Lüpfert außerdem lobte: das Konzept der Einrichtung. Denn der Kindergarten ist in den „Hofgarten“ integriert, ein Wohnviertel für betreutes Wohnen. Insgesamt hatte die Pflegegruppe Krumbholz rund sieben Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert, inklusive 38 Wohneinheiten, Firmensitz und Saal. „Hier wird es künftig ein schönes Miteinander von Kindern und Senioren geben“, betonte Lüpfert.

Franziska Meiner übernimmt mit 26 Jahren die Leitung des neuen Kindergartens „Schusterstübchen“. Quelle: Julia Tonne

Leiterin des „Schusterstübchens“ ist die gerade einmal 26-jährige Franziska Meiner. Sie war bislang stellvertretende Leiterin im „Spatzennest“. Und nicht nur sie wechselt in die neue Kita, sondern mit ihr auch einige Mädchen und Jungen. 19 Kita- und fünf Krippenkinder sind am Montag mit eingezogen. Die übrigen Plätze werden wohl bis Ende des Jahres belegt sein, vorgemerkt jedenfalls seien längst alle.

Erste Senioren begrüßen ihre neuen Nachbarn

Die Nachbarn des „Schusterstübchens“ ließen es sich auch nicht nehmen, nach der offiziellen Eröffnung vorbeizukommen, um zu gratulieren. Die Senioren aus den umliegenden Häusern brachten zudem die eine oder andere Überraschung mit. „Das wird sicherlich in Zukunft ein sehr schönes Miteinander von Kindern und Senioren geben“, betonte Meiner.

Senioren aus den benachbarten Wohnungen sind gekommen, um die Kinder und das „Schusterstübchen“ kennenzulernen. Quelle: Doris Krumbholz

Von Julia Tonne