Von Leipzig aufs Land: Wie eine Familie einen alten Hof in Groitzsch wieder aufbaut

Groitzsch/Löbnitz-Bennewitz

Als Michael Lisso das erste Mal auf dem Vierseitenhof in Löbnitz-Bennewitz Nr. 16 stand, wäre er am liebsten rückwärts wieder rausgegangen. „Es war grau. Es war kalt. Es war Mistwetter. Die Häuser waren mit Zementputz überzogen und wirkten nicht gerade einladend“, erinnert sich der 39-Jährige an den ersten Eindruck. Das war im November vor einem Jahr.

So hat die Leipziger Familie den Vierseitenhof in Löbnitz-Bennewitz Nr. 16 Anfang des Jahres übernommen. Mittlerweile läuft die Sanierung auf Hochtouren. Quelle: Lisso

Anzeige

Suche nach Haus oder Grundstück

Heute gehört ihm und seiner Frau das denkmalgeschützte Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, zusammen mit einem fast 8000 Quadratmeter großen Grundstück. „Bis dahin hatten wir in einer Zweiraumwohnung in Schleußig gewohnt und wollten unbedingt aus Leipzig raus“, erzählt der Familienvater. Keine Parkplätze in Wohnungsnähe, kein Krippenplatz für die Tochter, Verkehrslärm. „Der typische Großstadtstress eben“, winkt er ab. Also klapperte die junge Familie eine Reihe von Grundstücken und Häusern in der Umgebung ab und erschrak angesichts der explodierenden Preise. Irgendwann wurde sie von einem Makler auf das Bauerngehöft in Löbnitz-Bennewitz aufmerksam gemacht. Die Agrargenossenschaft Auligk wollte das leerstehende Anwesen verkaufen.

Entscheidung in 48 Stunden

Ihre Entscheidung fiel schnell, aus dem Bauch heraus, innerhalb von 48 Stunden. „Dienstag haben wir uns den Hof angeschaut und Donnerstag zugesagt“, erinnert sich Lisso an den Beginn eines großen Abenteuers. Im Januar 2020 unterzeichnete das Paar den Notarvertrag, im Frühjahr begannen die Arbeiten am künftigen Wohnhaus und den beiden Scheunen, im August verlegte die dreiköpfige Familie ihren Wohnsitz aufs Land.

Der historische Vierseitenhof (Bildmitte) aus der Vogelperspektive. Quelle: privat

Ein Krippenplatz in Auligk

Zurzeit leben die jungen Leute auf 65 Quadratmetern in einem Ein-Raum-Provisorium, der ehemaligen Gesindewohnung überm Pferdestall. Toilette und Dusche befinden sich in einem Container auf dem Hof, die „Küche“ – immerhin mit Geschirrspüler und Waschmaschine ausgestattet – schreibt sich besser in Anführungszeichen. „Aber wir haben einen Krippenplatz in Auligk“, strahlt der Familienvater übers ganze Gesicht und dieser Umstand habe letztlich den Umzug nach Bennewitz beschleunigt. Kind Nummer 2 ist bereits unterwegs, kann jeden Tag zur Welt kommen.

63 Container mit 400 Tonnen Schutt

Der Vierseitenhof ist nun für längere Zeit Zuhause und Baustelle in einem. Drehkran, Gerüste, Dachbalken, tonnenschwere Lehmsäcke, Steine, Baumaterial – ein Fachmarkt könnte nicht besser ausgestattet sein. Doch vor den eigentlichen Sanierungsarbeiten mussten die Gebäude zunächst entkernt, an manchen Stellen regelrecht freigeschaufelt werden. „Wir hatten mit 30 Containern Schutt gerechnet“, erzählt der Bauingenieur und Zimmerermeister und wurde schnell von der Realität eingeholt. „Letztlich sind es 63 Container mit 400 Tonnen Schutt und Bauabfall geworden.“

Der Vierseitenhof in Löbnitz-Bennewitz stammt teilweise aus dem 17. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Die Eigentümer sanieren liebevoll das einstige Wohnhaus sowie den Kälber- und Schweinestall. Quelle: Kathrin Haase

15 Tonnen Lehmschicht auf der Decke

Allein die Entsorgung kostete den Hausherrn fast 15 000 Euro. So mussten die verschlissenen alten Dachziegel komplett runter, die Dachsparren waren ebenso durchgefault, der Giebel komplett zerfressen und der Boden im künftigen Wohnhaus wurde fast 40 Zentimeter ausgekoffert, um auf eine ordentliche Raumhöhe zu kommen. Außerdem bog sich die Bohlendecke unter einer 15 Tonnen schweren Lehmschicht und musste dringend von seiner Last befreit werden.

„Wenn das Haus sprechen könnte, würde es sagen: Prima, was ihr da macht, endlich kümmert sich mal jemand um meine Füße und meinen Kopf. Oder es sagt: Ihr seid verrückt“, nimmt es Michael Lisso mit Galgenhumor. Rund 600 000 Euro hat er für die Sanierung veranschlagt, verwendet werden überwiegend ökologische Baustoffe wie Lehmsteine, Lehmmörtel oder Strohlehm.

Zur Galerie Eine Familie aus Leipzig hat von der Agrargenossenschaft Auligk den historischen Vierseitenhof in Löbnitz-Bennewitz Nr. 16 gekauft. Mittlerweile läuft die Sanierung auf Hochtouren.

Richtfest am Wohnhaus Anfang Dezember

In den ehemaligen Kälber- und Schweineställen wartet Arbeit für viele Wochen und Monate. Zusammen mit der Familie, Freunden und Spezialfirmen sind die alten Schweinebuchten entfernt worden, der Putz abgeschlagen und das Fachwerk gesandstrahlt. Schritt für Schritt geht es vorwärts, der Unterschied zum Baustart im Frühjahr ist schon deutlich zu sehen. Anfang Dezember soll am Wohnhaus Richtfest gefeiert werden und gleich nebenan möchte Michael Lisso sein Büro einrichten. „Dann habe ich kurze Wege und bin für die Kinder immer erreichbar“, freut sich der Neu-Bennewitzer auf die Herausforderung. Zudem soll es ein Mehrgenerationenhaus werden.

Die Bohlendecke im künftigen Wohnhaus bog sich unter einer 15 Tonnen schweren Lehmschicht und musste von ihrer Last befreit werden. Quelle: Kathrin Haase

Ferienwohnungen und Bienen

Das Landleben scheint den Lissos schon zu gefallen. Vom Bäcker gegenüber bekommen sie frisches Brot, mit den Nachbarn verstehen sie sich prima und treffen sich gelegentlich auf einen Grillabend. Irgendwann sollen auf dem Hof zwei Ferienwohnungen eingerichtet werden. „Und wir haben das Imkern für uns entdeckt“, lacht der gebürtige Roßlauer. „Dieses Jahr haben wir mit einem Kurs angefangen und nächstes Jahr geht es weiter. Die Ausstattung ist bereits vorhanden, jetzt fehlen nur noch die Bienen.“

Mehr zum Thema:

Von Kathrin Haase