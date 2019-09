Groitzsch

Ohne seinen Koffer fühlt sich Siegmar Thieme nicht vollständig. Fast zärtlich streicht der Groitzscher über den wuchtigen, schwarzen Pappkasten, den er innen wie außen mit bunten Bildern und Sprüchen beklebt hat. Es ist ein Glücksfund vom Dachboden, der für seine 120 Jahre erstaunlich gut in Schuss ist und noch wertvolle Dienste leistet. In diesem Koffer schlägt das Herz des Straßenmusikers.

Siegmar Thieme braucht viel Stauraum auf Reisen: für seine Panflöte mit den 22 Röhren aus feinstem Bambus, für den kleinen Rekorder und die selbstproduzierten CDs, eine Creme für die Lippen und allerlei andere Utensilien. Alles, was ein Panflötenspieler für seine Auftritte in Fußgängerzonen und Einkaufszentren, auf Heimat- und Familienfesten so haben muss.

Seine wichtigsten Utensilien hat Siegmar Thieme in einem 120 Jahre alten Pappkoffer verstaut – nebst den Bildern seiner Familie. Seitdem wird der 70-Jährige immer "Der Koffermann" gerufen. Quelle: Kathrin Haase

Der Spitzname „Koffermann“ blieb hängen

Seine Frau Julia, die beiden Töchter und vier Enkel sind auf Fotos immer dabei. „Ich habe sie in Sichtweite“, lacht er und zeigt Aufnahmen aus dem gemeinsamen Familienalbum. Daneben kleben Bilder von Thiemes Auftritten im MDR-Fernsehen, mit dem mittlerweile verstorbenen Schlagerstar Achim Mentzel oder beim Casting für das RTL-Supertalent. Vor Jahren nannte ein Kind ihn scherzhaft mal den „Koffermann“ – seitdem hat Thieme seinen Spitznamen weg.

Es ist die lockere, unkomplizierte Art, die dem Groitzscher schnell Türen öffnet. „Hallo, ich bin der Sigi“, sagt der 70-Jährige und streckt seinem Gegenüber entschlossen die Hand entgegen. Das schnelle Du gehört für ihn einfach dazu. Es gab auch schon Situationen in seinem langen Arbeitsleben als Fliesenleger, Kaminbauer und Sicherheitsmann, in denen ihm genau diese Lockerheit und eine ordentliche Portion Menschenkenntnis das Leben retteten.

In seinem Koffer verstaut Siegmar Thieme alles, was er für die Auftritte in Fußgängerzonen oder auf Dorf- und Familienfesten benötigt. Quelle: Kathrin Haase

Kaminbauer der Schönen und Reichen am Zürichsee

Nach der Wende arbeitslos geworden, kehrte der gebürtige Meißener seinem Heimatland den Rücken und versuchte sein Glück in der Schweiz. „Gleich am ersten Tag habe ich einen Job in einer Baufirma gefunden“, erzählt Sigi, „als Kaminbauer am Zürichsee, dort, wo die Schönen und Reichen leben.“ Der Mann mit den goldenen Händen baute Kamine in die Präsidentensuites von Fünf-Sterne-Hotels genauso wie in die Villa von Rockröhre Tina Turner oder Phil Collins. „Es war eine schöne Zeit“, blickt der 70-Jährige dankbar zurück. In der Fremde hat er Erfahrungen fürs Leben gesammelt.

Ein schrecklicher Arbeitsunfall mit einer Fräse, die ihm fast den rechten Unterarm abtrennte, zwang ihn zu einem Neuanfang. Arbeiten auf dem Bau war mit dem gehandicapten Daumen und Zeigefinger nicht mehr möglich. Siegmar Thieme bekam eine Stelle als Sicherheitsmann bei der Kantonspolizei in Zürich – im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie. Der Groitzscher nennt die Forensik noch heute das „Wohnzimmer des Teufels“ oder „Gruselkabinett“, denn wer hier reinkommt, hat nicht nur eine Tüte Chips im Discounter geklaut. „Plötzlich hatte ich es mit Kinderschändern, Kopfabschneidern, Junkies, Serienmördern und Kannibalen zu tun“, erzählt er und muss dabei schwer schlucken.

Zehn Jahre arbeitete der Mann im Hochsicherheitstrakt, immer der Gefahr ausgesetzt, in einem unbedachten Moment selbst einmal Opfer zu werden. Einmal biss ihm eine HIV-infizierte drogensüchtige Patientin bald den Daumen ab, einmal verhinderte er in letzter Minute einen Großbrand in der geschlossenen Abteilung. Die Geschichten, die er erlebt, und die Dinge, die er gesehen hat, reichen für zwei Leben und nicht zuletzt brachte ihm der Umgang mit den Insassen jahrelange Albträume ein. „Ich musste mir das alles einmal von der Seele schreiben“, sagt er, „sonst wäre ich durchgedreht. Ich konnte ja mit niemandem darüber reden.“

Während seiner Arbeit als Sicherheitsmann im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie hat Siegmar Thieme Tagebuch geführt. Darin hat er das Erlebte verarbeitet. Quelle: Kathrin Haase

Mehr als 1000 Seiten beschreiben Leben im Hochsicherheitstrakt

Fast tausend Seiten umfasst sein Tagebuch. Darin schreibt Siegmar Thieme über eine Witwe, die drei ihrer vier Ehemänner mit Pilzen vergiftete; einen 200-Kilo-Mann mit sadistischen Neigungen gegenüber Kindern, vom Doppelleben eines Familienvaters, der sich an kleinen Jungen verging; von einer drogensüchtigen Frau, die ihren eigenen Vater mit 20 Messerstichen tötete oder von einem Polizeibeamten, der seine Ehefrau und die neunjährige Stieftochter im Internet zum Schlachten und Verspeisen anbot. Mehr als 40 Interessenten hätten sich daraufhin gemeldet.

„Gewisse Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen setzen sich nachhaltig fest“, notiert Siegmar Thieme in seinem Tagebuch, das er gerne veröffentlichen möchte und einen Verlag dafür sucht. „Mein Arzt hatte mir damals dazu geraten, die Geschichten aufzuschreiben. Es war für mich eine Art Therapie.“

Selbsthilfe durch Musik und Tagebuch

Eine andere Art zur Selbsthilfe war schon immer die Musik, sie zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Schon als kleiner Junge setzte sich Sigi lieber ans Klavier, als mit Gleichaltrigen dem Ball hinterherzujagen. Später kamen Akkordeon, Mundharmonika und Trompete dazu. „Ich liebe es einfach, die Menschen mit meiner Musik zu unterhalten“, erzählt er, „gerade die alten Seemannslieder von Hans Albers kommen in einer fröhlichen Bierrunde besonders gut an...“

Siegmar Thieme lebt seit vier Jahren in Groitzsch und spielt für sein Leben gerne Panflöte. Quelle: Kathrin Haase

In der Schweiz lernte der Sachse einen Panflötenspieler mit eigener Musikschule kennen. Bei ihm ging er anderthalb Jahre in die Lehre und lernte das exotische Instrument kennen und lieben. „Mit der Panflöte kann man wunderbar Gefühle transportieren“, erzählt der Musiker, „sie berührt einfach und geht tief unter die Haut.“ Es ist diese unbändige Freude an der Straßenmusik, die man ihm sofort abnimmt, und wenn er mit der Panflöte das berühmte El Condor Pasa, Time to say goodbye, Power of Love, Halleluja oder Ave Maria spielt, dann versinkt er mit geschlossenen Augen in diesen Melodien.

Mit dem Eintritt ins Rentenalter zog es den gebürtigen Sachsen wieder zurück in die Heimat. Seine Frau Julia, eine Groitzscherin, brachte ihn mit in die Schusterstadt, wo sie eine gemütliche kleine Wohnung beziehen. Siegmar Thieme fühlt sich hier wohl, angekommen, und hat viele Freunde wie Klaus-Jürgen Alexander vom Weißen Roß gefunden. „Einmal die Woche gehe ich kegeln“, erzählt er, „das ist gut für die Geselligkeit und die Fitness.“

Mit Klaus-Jürgen Alexander vom „Weißen Roß“ in Groitzsch verbindet Siegmar Thieme eine tiefe Freundschaft. Quelle: Kathrin Haase

Zum Tag des offenen Denkmals am 8. Septembertritt Siegmar Thieme bei der Veranstaltung des Natur- und Heimatvereins am Turmplatz in Groitzsch auf.

Auszüge aus dem Tagebuch: „Forensik – die gute Stube des Teufels“ Der ehemalige Stationsleiter “Gehen wir hinein in unser Gruselkabinett. Ich schaue zu einer gewissen Tür, die mir früher immer ein klein wenig Unbehagen bereitet hat. Stellen Sie sich vor: ein Mann mittleren Alters, intelligent, normal aussehend, gute Aussprache und ein auffällig gepflegtes Äußeres. Wie der freundliche Nachbar von nebenan. Aber das ist eine perfekte schauspielerische Leistung. Die normale Seite dieses Menschen ist ein tiefer Abgrund, an Brutalität und Bestialität nicht zu überbieten. (...) Er ist ausgebildeter Psychiatrie-Pflegefachmann, auch als Stationsleiter hat er gearbeitet. Zu dieser Zeit war er noch verheiratet und hat eigene Kinder. Über 20 Jahre lang konnte er in einem Doppelleben unentdeckt grausame Sachen an kleinen Jungen ausüben. Jeder fragt sich, wieso man dieser Bestie nie auf die Spur kam. (...) Er hat kleine Jungen in naheliegenden Wäldern nicht nur getötet (...). An diesem Punkt würde ich aufhören zu erzählen, weil es noch grausamer wird. Dank der DNA konnte man ihm endlich das Handwerk legen. Das Makabre an diesen schrecklichen Geschehnissen ist, dass er in dieser Region im Hochsicherheitstrakt verwahrt wird, wo er früher mal seine Ausbildung gemacht und gearbeitet hat, sogar als Stationsleiter. Wieso das der Gesetzgeber zulässt, kann ich nicht nachvollziehen. Eines der Opfer war das Kind einer ehemaligen Mitarbeiterin von ihm...“ Der eiskalte Engel „Eine attraktive Mittvierzigerin bewohnt seit geraumer Zeit unsere Einrichtung und ist im Moment relativ friedlich. (...) Ich sehe unseren eiskalten Engel oder die lustige Witwe, wie sie hinter vorgehaltener Hand genannt wird, angeregt mit älteren Herren unterhalten. (...) Sie waren aber nicht früher ihr Beuteschema. Sie hat zielgerichtet alleinstehende Männer mit etwas Vermögen gesucht. Wer dann beim ersten Date ihrem Charme erlegen war, hatte praktisch verloren. (...) Das Geld der Herren wurde ihnen mit der Heirat abgenommen und wenn nichts mehr zu holen war, entsorgte sie die Männer mit giftigen Pilzen. Man konnte ihr viele Jahre nichts nachweisen, aber der letzte der vier Ehemänner hat überlebt und da ist der ganze Schwindel aufgeflogen. (...) Die tickende Zeitbombe „Der Herr, der bei eisigen Temperaturen nur mit T-Shirt bekleidet und ohne Strümpfe abends gebracht wurde, ist ein alter Bekannter, um die 40 Jahre alt. Er wohnt in einer vermüllten Wohnung, wo schon lange Strom und Wasser abgestellt sind. Stinkende Essensreste und die vierbeinigen Nager tun ihr übriges. (...) In Verbindung mit Alkohol ist er eine tickende Zeitbombe... Dieser ungepflegte, eklige Typ bewirft die Passanten von seinem Grundstück aus mit Steinen und anderen lebensgefährlichen Gegenständen. Mit dem Luftgewehr hat er zuerst auf vorbeigehende Leute geschossen, dann ist ihm offenbar die Munition ausgegangen. Die herbeigerufenen Polizisten überwältigten endlich dieses Kraftpaket... Dabei muss er aus Angst in die Hosen gemacht haben. (...) Das Personal ist nicht zu beneiden. Bei uns wird er noch in der Nacht gewaschen, ruhig gestellt und isoliert. Ich begleite die Polizisten wieder nach draußen und sehe, wie der Fahrer mit den Händen gestikuliert und flucht. Hat doch dieser Mann vor dem Aussteigen noch einen Haufen auf den Rücksitz des Polizeiautos gemacht...“ Der Kannibale „Ein Neuer in der Nacht. Vier Polizisten bringen ihn, verpackt mit Hand- und Fußfesseln. Er ist ruhig, seine Bewegungen langsam und seine Gefühlswelt lassen auf einen Trance-Zustand schließen. (...) Alsbald erfahren wir ein wenig über sein Charakterbild. Sofort schrillen bei allen Bediensteten die Alarmglocken und etwas Gänsehaut und kalter Schauer macht sich auf meiner Seele breit. Für mich ist wieder der Punkt erreicht, das Erlebte niederzuschreiben, damit mein privates Leben normal funktionieren kann. Sonst ist es nicht möglich für mich, den Schalter umzulegen. Nur so kann ich das alles aufarbeiten (...) früher bekam ich Albträume. Man schreit in der Nacht und träumt, dass man ständig rennt, auf der Flucht ist und der Verfolger mal näher kommt. (...) Sprechen wir weiter von diesem Herrn. Die starken Medikamente halten ihn ruhig. Er ist ausgebildeter Psychiater, aber sein durch andere Fachleute erstelltes Gutachten erzeugt ein grusliges Charakterbild mit großen psychischen Problemen. In seinen Augen kann ich immer etwas Nervosität spüren. Ich vermeide es nach Möglichkeit, ihm in die Augen zu schauen. Man sagt, er hat die Fähigkeit, die Leute zu hypnotisieren (...) Seine Phantasien haben sadistische Züge angenommen. Er hat seinen letzten Partner getötet, fachgerecht chirurgisch zerteilt und entsorgt. Er soll auch probiert haben, sein Fleisch zu essen und mit einem Whisky nachgespült haben. Eins wissen wir laut seinen Aussagen von damals, dass ihn das Quälen und Töten erregt hat. (...)“

Von Kathrin Haase