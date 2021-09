Vor Ort im Baufeld bei Kahnsdorf: Informationen über Riesen-Solarpark

Neukieritzsch/Böhlen/Rötha

Ein weiteres Mal haben interessierte Bürgerinnen und Bürger am 8. September Gelegenheit, sich über die Pläne für Deutschlands vorläufig größten zusammenhängenden Solarpark zu informieren. Den will das Unternehmen Move On Energy auf Kippenflächen eines einstigen Tagebaues errichten.

Information direkt vor Ort

Zu der Bürgerinformationsveranstaltung über den „Energiepark Witznitz“ laden das Unternehmen selbst und die Stadt Böhlen ein, und zwar direkt an einem zentralen Punkt des vorgesehenen Baufeldes. Ab 18 Uhr werden Interessenten am Abzweig der Kastanienallee von der Kreisstraße 7930 erwartet. Dort wird ein Hinweisschild stehen. Die Koordinaten für die Navigationsgeräte lauten: Länge 51.159873, Breite 12.420969.

Verfahren für Baurecht läuft

Vertreter von Move On Energy informieren über das Vorhaben und beantworten Fragen, heißt es in der Einladung. Der geplante Solarpark soll auf einer Fläche von rund 500 Hektar ohne staatliche Förderung angelegt werden. Das vorgesehene Gelände berührt Flächen der Gemeinde Neukieritzsch sowie der Städte Böhlen und Rötha. Derzeit läuft noch das Verfahren zur Erlangung des Baurechts.

Von André Neumann