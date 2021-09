Vor dem Konzert ein Straßenfest in Großpötzschau

Rötha/Großpötzschau

In Fortsetzung des vorjährigen Dorf- und Quetschfest lädt der Förderverein Pötzschau für den 25. September nach Großpötzschau ein. Zunächst findet hier ein kleines Straßenfest statt. Am Nachmittag treten zwei Musiker in der Kirche des Röthaer Ortes auf.

Saft aus eigenen Äpfeln kann man hier pressen lassen. Ab 10 Uhr wird das Abbl-Most-Taxi auf dem Sportplatz erwartet, was zugleich der Auftakt für ein kleines Straßenfest ist. Die Wartezeit kann mit Leckerem vom Grill und aus dem Räucherofen verbracht werden.

Umzug zu Milchhäuschen und Dorfanger

Ab 14 Uhr werden die Aktivitäten zum Milchhäuschen und auf den Dorfanger zur Kirche Großpötzschau verlagert. Der Grill zieht um, es gibt selbst gebackene Kuchen am Kuchenbasar, Getränke, eine kleine Kunstausstellung, Sämereien und andere nette Dinge aus dem Dorf. Auch ein kleiner Flohmarkt soll stattfinden. Wer Lust hat, einen eigenen Stand aufzumachen, kann dies tun. Nur der eigene Tisch muss mitgebracht werden.

Eine „Musikalische Expedition“ beginnt dann 16 Uhr im Gotteshaus. Das Duo „Choral Expedition“ kommt am Vortag der Bundestagswahl zum voraussichtlich letzten Konzert des Fördervereins in der Kirche in diesem Jahr nach Großpötzschau.

Jazz mit Überraschungen

Auf der Basis von Chorälen und Gemeindeliedern entwickelt das Duo kurzweilige Programme, die Kirchgänger und Neugierige gleichermaßen begeistern. Mit Violine und Klavier bieten Samuel Seifert und Andreas Reuter eine für den Jazz ungewöhnliche Besetzung.

Sie ermöglicht den klassisch ausgebildeten Musikern eine enorme musikalische Bandbreite, die Klangfarben von Tango, Latin bis hin zu Pop integriert. Im Mittelpunkt der Arrangements stehen jedoch Improvisationen. So sind Überraschungen garantiert.

