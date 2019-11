Vor der Zeit des Kraftwerks: So lebten Menschen früher in Thierbach

Kitzscher/Thierbach

Ehemaligentreffen gibt es im Braunkohlerevier mehrere. Menschen, die ihre Kindheit und Jugend in Dörfern verbracht haben, die später weggebaggert wurden, kommen mehr oder weniger regelmäßig zusammen, um sich gemeinsam der alten Heimat zu erinnern. Hain und Kreudnitz gehören rund um Borna zu den bekanntesten Orten dieser Erinnerungskultur wie auch Peres, Piegel und Pulgar bei Neukieritzsch.

Vor Kurzem trafen sich im Gasthof Thierbach knapp dreißig Frauen und Männer erstmals aus einem solchen Anlass. Sie hatten allerdings kein Dorf verloren, sondern nur ein ziemlich großes Mehrfamilienhaus, das einsam neben den Resten eines Betriebes in der Flur zwischen Thierbach und Eula stand. Sie nennen sich die „Kinder der Leichtmetallhütte“.

Ein Stück Industriegeschichte der Region

Mit ihrem Treffen haben sie zugleich den Blick auf ein Stück Industriegeschichte der Region gelenkt, das nach Ansicht von Wolfgang Sperling verloren ging, weil in der DDR über die Leichtmetallhütte „niemals gesprochen, geschweige denn geforscht worden ist“. Sperling stammt aus Mölbis, lebt seit vielen Jahren in Winsen nördlich von Hannover und forscht von dort aus über die Geschichte seiner alten Heimat.

Wer sich ein Bild von der Gegend machen möchte, in der Andreas Voigtsberger (62) aus Kitzscher und etliche andere ihre Kindheit verbracht haben, braucht ein bisschen Phantasie. Damals führte noch eine alte Straße von Thierbach in Richtung der heutigen B 95. Und zwar direkt über das Gelände, auf dem das ab 1967 errichtete und 1999 stillgelegte Kraftwerk Thierbach nun auch schon wieder nicht mehr steht.

Ehemaliges Haus steht im heutigen Gewerbegebiet „Goldener Born“

Ein großer Teil ist das erschlossene Gewerbegebiet „Goldener Born“ Die Fläche des in den vergangenen Jahren abgerissenen Kraftwerkes liegt vorläufig brach.

Hier wurde 1941 von einem Unternehmer Walther Schmidt aus München eine Leichtmetallhütte errichtet, ein Betrieb zur Herstellung von Aluminium unter anderem für Flugzeuge, der die Energie aus den Espenhainer Werken nutzte und in dem auch Kriegsgefangene eingesetzt wurden. Das geht aus einer Dokumentation von Wolfgang Sperling zur Leichtmetallhütte hervor.

Nach Kriegsende wurde in der Leichtmetallhütte einige Zeit Ferro-Mangan hergestellt, das Werk gehörte später zum Elektrowerk Lippendorf. Sperling geht davon aus, dass die Hütte um 1950 geschlossen wurde.

Im Wohnhaus mit drei Eingängen lebten 50 Menschen

Etwa um die Zeit muss auch jenes Wohnhaus mit drei Eingängen gebaut worden sein, in dem nach Schätzungen von Andreas Voigtsberger um die 50 Menschen gewohnt haben müssten. Er erinnert sich an Gärten, die zu den Wohnungen gehörten, an Schuppen und Ställe, in denen Bewohner Schweine, Enten und Hühner hielten. Auch an einen Spielplatz mit einem Karussell hat er Erinnerungen.

Schon vor dem Bau des Kraftwerkes seien die ersten Monteure und auch Munitions-Suchtrupps auf dem Gelände angerückt. „Da wurden viele Bomben gefunden“, sagt Voigtsberger. Später hätten sie das Haus verlassen müssen, weil das für den Bau des Kraftwerkes abgerissen wurde.

Die Kinder und Spielgefährten von damals, die sich jetzt ganz in der Nähe in Thierbach trafen, sind heute zwischen 55 und 70 Jahren alt. Aus der damaligen Elterngeneration waren nur ein Paar in den achtzigern und Voigtsbergers 90 Jahre alte Mutter dabei.

