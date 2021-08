Vorbereitungen fürs Bornaer Eventshopping laufen

Borna

In diesem Jahr sollte es klappen. Nachdem Corona-Jahr 2020, in dem neben so vielem auch das Eventshopping in der Bornaer Innenstadt nicht wie geplant stattfinden konnte. Der sehr lange verkaufsoffene Abend, immer am zweiten Freitag im September, wenn es üblicherweise noch ein wenig sommerlich warm ist, findet in diesem Jahr am 10. September statt.

Planungen laufen bereits

Die Planungen dafür laufen bereits, erklärt Jörg Faburg. Der Steuerberater ist beim Bornaer Gewerbeverein seit Jahren der Organisator des Eventshoppigs, bei dem es weniger um den ganz großen Umsatz, sondern vielmehr um eine attraktive Innenstadt geht. Deshalb bieten viele Händler und Unternehmen an diesem Abend etwas Besonderes, Getränke oder Gewinnspiele etwa.

Bereits 25 Anmeldungen

„Derzeit haben wir so 25, 30 Anmeldungen“, sagt Faburg. Üblicherweise beteiligen sich an die 40, 45 Händler an der Aktion des Gewerbevereins. Das Veranstaltungsareal befindet sich in diesem Jahr wieder zwischen Altenburger Straße, Reichstor, Roßmarktscher und Brauhausstraße, mit dem Markt gewissermaßen als Zentrum.

Optimismus in Corona-Zeiten

Der Gewerbeverein versteht sich dabei als Plattform für die Unternehmer und Geschäftsleute. Derzeit herrscht bei Jörg Faburg ein gewisser Optimismus, was die Durchführung des Eventshoppings anbelangt, das im Vorjahr letztlich den pandemiebedingten Beschränkungen zum Opfer fiel. Was in der zweiten Septemberwoche dann tatsächlich möglich ist, weiß selbstredend niemand.

Von Nikos Natsidis