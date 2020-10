Vorerst kein Baustart: Groitzscher Einkaufsmärkte in der Warteschleife

Groitzsch

Hoffnungen, aber auch Befürchtungen wegen drei großer Baustellen haben die Groitzscher in diesem Jahr gehegt. Für beide Seiten der Medaille läuft jedoch die Zeit langsam ab. Von zwei Handelsketten ist angedacht, für ihre Filialen an der Schusterstraße moderne Ersatzgebäude zu errichten. Und eine dritte will sich, ebenfalls an der Bundesstraße 176, neu niederlassen. Doch nun ist klar, dass eine solche geballte Baukraft 2020 nicht mehr zum Zuge kommen wird.

Netto hat mit größerer Fläche vorgelegt

Der Lebensmitteleinzelhandel strebt veränderte Warenpräsentationen an, unter anderem mit breiteren Gängen für die Kunden. Schon allein um die Produktzahl und -vielfalt nur zu halten, werden deshalb größere Verkaufsflächen benötigt; was teils zu Konflikten führt. Den Anfang bei den Discountern in Groitzsch hat die Netto Marken-Discount AG & Co. KG gemacht. Nachdem das Unternehmen das Rathaus im Frühjahr 2017 über die Erweiterung informiert hatte, erhielt es Anfang 2019 die Baugenehmigung vom Landkreis. Ende April des Vorjahres schloss der alte Markt mit circa 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, am 3. Dezember eröffnete an gleicher Stelle der neue mit rund 1020 Quadratmetern.

Anzeige

Lebensmittel-Discounter Netto hat in Groitzsch am 3. Dezember 2019 neu eröffnet. Quelle: Jens Paul Taubert

Penny und Aldi wollen nachziehen

Ähnliche Ambitionen äußerten die zwei nahen Konkurrenten. Die Filiale der Penny-Markt GmbH befindet sich etwa 160 Meter Luftlinie entfernt am Eck Friedrich-Ebert-Straße/ Schusterstraße, die Aldi GmbH & Co. KG verkauft gleich auf der anderen Straßenseite. Bei beiden Vorhaben geht es aber nicht so schnell voran. Es gab Gegenwind aus dem Landratsamt, sodass Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) und Bauamtsleiter Dirk Schmidt vermittelten, hieß es in der Ratssitzung.

Aldi wartet weiter auf die Baugenehmigung, um seine Filiale in Groitzsch neu zu errichten. Quelle: Jens Paul Taubert

Behörde prüft auf schädliche Wirkung für Innenstädte

„In diesem Fall ist das Problem, dass ein Einzelhandels- oder Zentrumskonzept oder – als Alternative – ein Bebauungsplan fehlt“, informiert Behördensprecherin Brigitte Laux. Mit solchen Dokumenten solle erreicht werden, „dass die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung sichergestellt wird und schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden vermieden werden“. Zudem müsse die Kaufkraft ausreichen. Deshalb sei das alles auch bei Ersatzbauten zu prüfen, weil die Innenstädte nicht veröden sollen.

Drei-Monats-Frist gilt nicht

Gemeinden haben das Recht und die Pflicht, ihre Entwicklung zu gestalten, so Laux weiter. Deshalb sollen gerade nicht über eine Baugenehmigung des Landratsamtes Fakten mit tiefgreifendem Einfluss auf die Innenstädte geschaffen werden. Zwar sei bereits vor Jahren über ein Einzelhandelskonzept für den grundzentralen Verbund Groitzsch-Pegau nachgedacht worden, das aber nicht fertig gestellt wurde.

Beide Anträge waren bei der Abgabe im Bauaufsichtsamt nicht vollständig, so Laux. Deshalb mussten Unterlagen nachgefordert werden. Sie stellt klar: „Auch wenn wir möglichst zügig arbeiten, sind wir bei Sonderbauten, um diese handelt es sich, nicht an die Drei-Monats-Frist gebunden.“

Penny hat für seinen Markt in Groitzsch ursprünglich für dieses Jahr mit dem Baustart gerechnet. Quelle: Jens Paul Taubert

Groitzsch hat Unterlagen schnell bearbeitet

Inzwischen laufen die Genehmigungsverfahren, werden Kommunen, Behörden, Verbände und Versorgungsunternehmen dazu befragt. „Wir hoffen auf eine baldige Bearbeitung“, sagt der Groitzscher Bürgermeister Kunze. Die Zustimmung der Stadt für Penny sei schon eine Weile durch, gerade sei die für Aldi erfolgt. Die Unterlagen wurden ans Landratsamt zurückgeschickt. Die erneute umfangreiche Prüfung auf Auswirkungen für den sonstigen Handel versteht er nicht. „Bei Aldi geht es um eine 68 Quadratmeter größere Verkaufsfläche“, das könne doch so dramatisch nicht sein, trotz des neuen Gebäudes.

Pegauer Widerspruch gegen Rewe-Baugenehmigung

Zumal es das langwierige Verfahren schon beim geplanten Rewe-Neubau gab, der im Komplex mit der Drogerie Rossmann am Ortsausgang entstehen soll. „Da ist doch schon so viel geprüft worden, gerade auch wegen der Einsprüche“, so Kunze. Und nun geht die Nachbarstadt Pegau noch gegen die Baugenehmigung vor. Damit verschiebt sich das dritte Projekt (vorerst) ins nächste Jahr. Penny hoffe, mit seiner maroden Heizung noch über den Winter zu kommen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz