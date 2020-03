Vorm Pflegeheim: Mit seiner Trompete muntert er die Älteren auf

Geithain

Nicht als Straßen-, sondern als Hof-Musiker wusste Ralf Sämisch am Donnerstag in Geithain zu begeistern: Der Ossaer platzierte sich mit Trompete und Notenständer im sonnigen Innenhof des Seniorenheimes Am Stadtpark, um für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die Mitarbeiter ein Frühlingsständchen zu bringen. Viele Fenster waren angekippt, einige hatten sich auch draußen postiert, um zu lauschen.

Keine Verwandten sehen zu dürfen, belastet viele

„Die alten Leutchen dürften zurzeit ja keinen Besuch empfangen. Das ist für sie eine Belastung“, sagt Sämisch, der sich im Sozialarbeit im Kirchenbezirk und um die Diakonie-Beratungsstellen in Geithain und Borna kümmert. Das kleine Geithainer Konzert widmete er im Besonderen auch dem Pfarrer im Ruhestand Joachim Heinig aus Kohren-Sahlis, der hier betreut wird. Sämisch, der als Junge im Blasorchester spielte, zeitweise sogar als Musiker sein Geld verdiente, widmet sich heute eher der Kirchenmusik und ist Mitglied der Bigband des Geithainer Musikvereins. Mit der Trompete erfreut er in diesen Tagen auch die Älteren in Pflegeheimen der Diakonie in Borna: Am Freitag gibt er im Haus „ Carl Heinrich“ ein Konzert.

Am Freitag musiziert Ralf Sämisch wieder in Borna

In Geithain war die Freude groß. Bei Frühlingsliedern wurde mitgesungen. Manchem Bewohnern huschte da ein Lächeln über das Gesicht.

