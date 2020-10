Vorschule mit besonderem Konzept: Ein Besuch im Knirpsenland Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Im Zahlenland ist mächtig was los: zwei Arme und zwei Beine, vier Jahreszeiten, fünf Finger, sieben Wochentage. Für die „Schlaufüchse“ im Elstertrebnitzer Kindergarten „Knirpsenland“ sind die Zahlen gute Freunde geworden und sie können es kaum erwarten, neue dazuzulernen“, freut sich Erzieherin und Heilpädagogin Ellinor Petrifke (54) über den Wissensdurst der Schulanfänger. Seit mehr als vier Jahren betreut sie die Fünf- und Sechsjährigen in Elstertrebnitz und vermittelt ihnen spielerisch Wissen. Aktuell sind das 13 Mädchen und Jungen.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. In der Vorschulgruppe basteln die Schlaufüchse jahreszeittypisch. Quelle: Kathrin Haase

Vorschule einmalig in der Region

Seit Anfang des Jahres hat die Vorschulgruppe ihr Domizil im zweiten Obergeschoss der Kita: ein Gruppenraum zum Spielen, Essen und Ausruhen, eine Garderobe mit Tischkicker und ein Schulzimmer. Vorher war hier oben eine Vierraumwohnung, aber die stand lange Zeit leer und wurde nun umgebaut. Dort halten die Schlaufüchse ihre tägliche Unterrichtsstunde ab, beschäftigen sich, angelehnt an die Montessori-Pädagogik, mit Zahlen, Formen und Buchstaben, lernen Jahreszeiten, Wochentage und Dinge des täglichen Lebens kennen oder unternehmen kleine Projekte wie Verkehrserziehung. „Diese Art der Vorschule ist einmalig in unserer Region“, weiß Ellinor Petrifke, „das macht unsere Einrichtung so besonders. Wir sind der Gemeinde und dem Bürgermeister sehr dankbar für die Möglichkeiten, die wir hier haben.“

Knirpsenland komplett ausgelastet

Nach der energetischen Sanierung hat die Gemeinde das Knirpsenland im vergangenen Jahr aufwendig um- und ausbauen lassen. Sogar die Eltern wirkten dabei mit und konnten ihre Ideen einfließen lassen. Damit verfügt die Einrichtung über 88 Krippen- und Kindergartenplätze und ist mit Kindern aus Elstertrebnitz, Pegau und den umliegenden Dörfern komplett ausgelastet.

Fabio (li) und Arne gehören zu den Schlaufüchsen in der Vorschule Elstertrebnitz. Quelle: Kathrin Haase

Einweihung wird noch nachgeholt

410 000 Euro hat das Großprojekt gekostet, informiert der Bürgermeister David Zühlke ( CDU) und ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ein Großteil der Kosten wurde über das europäische Leader-Programm finanziert, den Rest zahlte die Kommune aus der eigenen Tasche. „Das besondere an diesem Umbau war, dass er während des laufenden Betriebs über die Bühne ging“, erinnerte Zühlke an die erschwerten Bedingungen für Kinder, Personal und Arbeiter. Der für das Frühjahr geplante Einweihungstermin musste coronabedingt verschoben werden. „Aber den holen wir nach“, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

Teamarbeit beim Weihnachtsmärchen

Aufgestockt wurde neben den Kindergarten- und Krippenplätzen auch das Personal. Elf Erzieherinnen um die Leiterin Claudia Martin kümmern sich um die Steppkes im Alter von einem bis sechs Jahren. „Wir arbeiten Hand in Hand zusammen“, schätzt Ellinor Petrifke das gute Miteinander. „Es passt einfach wunderbar.“ Die Teamarbeit werde sich auch im Dezember wieder unter Beweis stellen, wenn die Erzieherinnen das Weihnachtsmärchen „Frau Holle“ aufführen. Die 54-Jährige, die schon viele Jahre im Pegauer Karnevalklub aktiv und kreativ ist, schreibt dafür das Drehbuch. Sie ist es auch, die mit ihrer Kollegin aus der Igelgruppe einmal in der Woche kleine Spiele und Koordinationsübungen in der Turnhalle unternimmt.

Drei Hasen gehören seit Mai zur Kita in Elstertrebnitz: Lilo, Lola und Flocke. Die Kinder kümmern sich rührend um die Tiere. Quelle: Kathrin Haase

Lieblinge zum Füttern und Streicheln

Und dann sind da noch die drei Hasen Lilo, Lola und Flocke. Im Garten der Kindereinrichtung haben die Langohren ein kleines Paradies mit viel Auslauf und Sonnenschutz. Jeden Morgen versorgen die Kinder ihre Lieblinge mit frischem Wasser und Futter, und wenn es zum Spielen nach draußen geht, können sie die Hasenfamilie streicheln oder einfach nur beobachten. „So lernen sie viel mehr über die Tiere und den Umgang mit ihnen als aus Büchern“, sagt Ellinor Petrifke. Wissen vermitteln kann so einfach sein.

