Vorwürfe gegen Gymnasium Großdeuben: Eltern fordern Aufklärung vom Böhlener Bürgermeister

Böhlen

Der Streit um den Verkauf eines kommunalen Grundstücks in Großdeuben und um Vorwürfe gegen das dortige Gymnasium Lernwelten geht in die nächste Runde. Allerdings in eine nichtöffentliche. Beim Verwaltungsausschuss stand das Thema, das seit Wochen hohe Wellen schlägt, nun auf der Tagesordnung. Wurde aber auf Antrag von Wolfgang Kramer ( SPD) in den nichtöffentlichen Teil verbannt.

Prompt kam von Bernd Seidel ( FDP) der Vorwurf in Richtung Kramer, dieser wolle die Medien außen vorlassen. Und das, obwohl die Medienrecherchen ergeben hätten, dass die vorgebrachten Vorwürfe gegen die Schule offensichtlich falsch seien. Weshalb Falk Jahr (parteilos) Bürgermeister Dietmar Berndt einen Beschlussantrag auf den Tisch legte, der zum Inhalt hat, das zur Debatte stehende Grundstück an den Schulträger, den Verein Lernwelten, zum Bodenrichtwert zu verkaufen. Unterschrieben zum einen von Reinhard Eisold, Fraktionsvorsitzender der CDU, zum anderen von Jahr als Vorsitzender der von ihm und Seidel neu gegründeten Fraktion „Böhlener, Großdeubener und Gauliser Bürger“ (kurz BGGB).

Bürgermeister Berndt steht bei Eltern und Stadträten in der Kritik

Dass die CDU-Fraktion bei ihrer Haltung bleibt und das Grundstück ans Gymnasium verkaufen will, hat den Hintergrund, dass Eisold das ganze Prozedere bei der letzten Stadtratssitzung für „ein abgekartetes Spiel des Bürgermeisters“ hält, wie er auf Nachfrage erklärte. Den ersten so lautenden Antrag hatte die CDU während der letzten Stadtratssitzung zurückgezogen, weil auch die AfD nicht mehr hinter dem Antrag stand.

Berndt steht aber nicht nur bei einigen Stadträten in der Kritik, sondern auch bei Eltern. So fordert Familie Berger, deren Tochter das Gymnasium Lernwelten besucht, in einem Brief eine „lückenlose Aufklärung dieses Vorfalls“ von Seiten des Bürgermeisters. „Inwieweit wussten Sie über die Inhalte der Rede von Herrn Gehrhardt im Vorfeld Bescheid? Und wie gedenken Sie sich nun als Person in einem öffentlichem Amt zu verhalten?“, will Berger von Berndt wissen.

Eltern fordern Aufklärung und kritisieren „alternative Fakten“

Michael Gehrhardt, Vorsitzender des sächsischen Landeselternrates, hatte Ende September schwerwiegende Vorwürfe gegen das Gymnasium in der Stadtratssitzung vorgebracht, ohne diese zu beweisen. Und Gehrhardt war auf Einladung Berndts da. Weshalb Berger schreibt: „Leider scheint nun auch in der deutschen Kommunalpolitik die Methodik der ,alternativen Fakten’ Einzug gehalten zu haben.“

Martin Landgraf, Vorsitzender des Schulträgervereins, wünscht sich von der Stadtverwaltung Böhlen „und persönlich von Bürgermeister Berndt eine Erläuterung zu den Abläufen, wie es dazu kommen konnte, und weiterhin eine Distanzierung von sämtlichen geäußerten Vorwürfen“.

Kommunalaufsicht befasst sich mit Vorgehensweise des Böhlener Bürgermeisters

Das Vorgehen des Böhlener Bürgermeisters liegt mittlerweile auch der Kommunalaufsicht vor. „Inhaltlich wird bemängelt, dass die Einladung des Gastes nicht im Stadtrat beschlossen wurde sowie dass Bürgermeister Berndt die Rede des Gastes nicht unterbrochen oder den Inhalt richtig gestellt habe“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises, mit. Ersteres allerdings bedürfe keines Beschlusses des Stadtrates. „Bei den weiteren Punkten müssen wir prüfen, ob und wieweit diese das Kommunalrecht betreffen können.“

Der Verkauf des Grundstücks steht bei der kommenden Stadtratssitzung am 29. Oktober erneut auf der Agenda. Möglich, dass es dann doch nach dem monatelangen Gerangel zu einer Lösung kommt. Denn wie zu erfahren war, sei zumindest die SPD bei der nichtöffentlichen Diskussion im Verwaltungsausschuss in Richtung Gymnasium gekippt. Stellt sich aber keinen Verkauf des Grundstücks vor, sondern Erbbaupacht. Das Gymnasium ist ein Kaufinteressent für das Grundstück und will darauf einen Anbau und eine Turnhalle errichten.

Von Julia Tonne