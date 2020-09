Böhlen

In die Debatte um den Verkauf eines Großdeubener Grundstückes, an dem unter anderem das Gymnasium Lernwelten für einen Erweiterungsbau interessiert ist, kommt ungewöhnliche Schärfe. In der Sitzung des Böhlener Stadtrates am Donnerstag brachte der Vorsitzende des Landeselternrates, Michael Gehrhardt, Vorwürfe gegen das evangelische Schulzentrum vor.

Zum wiederholten Male sollte der Stadtrat über einen Beschlussantrag der Mitte-Rechts-Fraktionen CDU, FDP und AfD informiert werden. Die drei Fraktionen hatten bereits im Februar den Antrag gestellt, die Stadt Böhlen als Eigentümer des fraglichen Grundstücks solle das Areal an Lernwelten verkaufen und nicht an den Bauträger Claude Böhler, der auf dem Gelände einen Einkaufsladen schaffen würde. Der Schulträger plant dort sowohl einen Anbau als auch den Neubau einer Sporthalle, weil das Gymnasium mittlerweile mehr Anmeldungen als Plätze hat. Rund fünf bis sechs Millionen Euro würde der Verein in den Standort investieren.

Anzeige

Auftritt des Vorsitzenden ist offensichtlich ein Alleingang

Der Landeselternrats-Vorsitzende, auf Einladung des Böhlener Bürgermeisters Dietmar Berndt (parteilos) zur Sitzung gekommen, sollte die Entwicklung des Gymnasiums vorstellen, so Berndt. Nach LVZ-Recherchen offensichtlich ein Alleingang des Vorsitzenden, wie sich am Mittwoch herausstellte.

Gehrhardt schilderte eine Entwicklung, die sowohl beim Schulleiter als auch beim Vorsitzenden des Trägervereins, Martin Landgraf, für Sprachlosigkeit sorgte. Denn die Liste der Vorwürfe, die der Elternratsvorsitzende vortrug, war lang. „Ich bin eigentlich immer für Schule“, leitete er seine Stellungnahme am Donnerstag von der Bühne des großen Saals aus ein, „aber hier muss ich leider einen Schritt zurückgehen.“ Grund seien Briefe von Eltern, deren Kinder das Gymnasium besuchen, in denen sie nicht nur massiven Unterrichtsausfall, sondern auch zahlreiche fehlende Lehrer beklagen. „Außerdem ist es zu Gewalt an der Schule gekommen. Schüler haben wohl andere Schüler aus dem Klassenraum geholt und sie geschlagen“, sagte Gehrhardt weiter.

Vereinzelte Stadträte halten Auftritt für Diffamierung

Das alles seien Gründe, weshalb einige Eltern den Antrag beim Sächsischen Kultusministerium stellen würden, die Anerkennung der Schule noch einmal zu prüfen. Das Gymnasium hatte erst im vergangenen Jahr die staatliche Anerkennung von Seiten des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) erhalten und darf seitdem – genauso wie öffentliche Schulen – Prüfungen selbst durchführen und Schulabschlüsse vergeben.

Schulleiter Gregor Pohler, der die Sitzung mitverfolgte, war sichtlich schockiert über die Vorwürfe. Und auch über den Vorwurf, die Schule habe auf Nachfrage des Landeselternrates nicht reagiert und Stellung bezogen. „Ich habe keine Mails vom Landeselternrat bekommen“, machte er deutlich, „ich halte das für eine Diffamierung und eine Inszenierung.“ Auch Falk Jahr, bislang Fraktionsvorsitzender der AfD, mittlerweile aber parteilos, fand die „Indiskretion unverschämt“. Bernd Seidel von der FDP warf Bürgermeister Berndt gar vor, den Abend zu nutzen, um „die Schule kaputt zu machen“.

Vorstand des Landeselternrates befürchtet Misskredit durch Alleingang

Obwohl Gehrhardt am Donnerstag Beweise für seine Vorwürfe schuldig blieb, weder Namen von Eltern nannte, noch aus besagten Beschwerdebriefen zitierte, zogen die AfD (unter dem neuen Fraktionsvorsitzenden Harald Hänisch) und auch die CDU ihren Antrag, das Grundstück an das Gymnasium zu verkaufen, zurück.

Beim Landeselternrat weiß man von dem Vorgehen des Vorsitzenden in der vergangenen Woche nichts. „Es gibt keinen Gremiumsbeschluss über das Vorgehen“, sagt Annette Baumeister vom erweiterten Vorstand des Landeselternrates. Sie lehne dieses Prozedere klar ab. „Zumal der Landeselternrat durch diesen Alleingang in Misskredit gebracht wird.“

Verein Lernwelten reicht Unterlassungsklage ein

Der Verein Lernwelten wiederum reichte noch am Freitag eine Unterlassungsklage ein. „Das ist schlicht Verleumdung, was Herr Gehrhardt hier macht“, begründete Landgraf den rechtlichen Schritt. Zumal auch er bislang keinerlei Mails vom Landeselternrat und Eltern bekommen habe, die diese Vorwürfe stützen würden. Auch auf Nachfrage der LVZ konnte und wollte Gehrhardt die besagten Mails und Beschwerdebriefe nicht zur Verfügung stellen. „Wir haben alles an unseren Anwalt übergeben“, erklärte er.

Das Lasub ist mittlerweile über die Vorgänge in Großdeuben informiert, „aber wir prüfen keine Elternbeschwerden“, stellte Lasub-Sprecher Roman Schulz klar. Die Eltern hätten die Möglichkeit, sich an das Kultusministerium zu wenden. Dort wusste man übrigens bis Freitag, also einen Tag nach der Stadtratssitzung, noch nichts von den erhobenen Vorwürfen. „Wir haben erst am Freitag davon erfahren. Der Landeselternrat hat eine Mail geschickt“, sagt Susann Meerheim, Sprecherin des Ministeriums.

Von Julia Tonne