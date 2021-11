Wälder im Landkreis Leipzig: Hat der Regen 2021 die Bäume gerettet?

Landkreis Leipzig

Harte Böden, sinkende Grundwasserstände – die trockenen Sommer der letzten Jahre haben den Bäumen im Landkreis Leipzig schwer zugesetzt. 2021 brachte deshalb mit seinen vergleichsweise vielen Regenfällen einige Erleichterung. Doch ist damit nun alles wieder gut und der Wald gerettet? Forstexperten aus dem Landkreis Leipzig ziehen ein gemischtes Fazit:

Colditzer Forst: In der Tiefe fehlt das Wasser

Unter den Folgen der Trocken-Sommer leiden im Colditzer Forst vor allem die älteren Bäume. Dass es 2021 mehr Regen gab als in den Jahren zuvor, ändert daran nichts. „Der Wald hat von den Niederschlägen zweifellos profitiert, vor allem aber junge Kulturen“, sagt Forstdirektor Andreas Padberg, der den Forstbezirk Leipzig leitet. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung betreibt ein Dürre-Monitoring. Eine der Messstellen befindet sich am Forstamt Colditz. Deshalb hat er Zahlen aus erster Hand.

Die Trockenheit hat ihre Spuren im Grimmaer Stadtwald hinterlassen. Einige stattliche Buchen sind praktisch abgestorben und müssen gefällt werden. Quelle: Frank Prenzel

Steht das Grundwasser hier üblicherweise in sechs, sieben Metern Tiefe an, registrierte Revierförsterin Barbara Kotschmar im Januar mit 10,55 Meter den niedrigsten Wert. Inzwischen stieg der Spiegel wieder. Die Umweltforscher konstatieren dank des Regens im Oberboden (bis 25 Zentimeter) wieder normale Werte. In 1,80 Metern Tiefe aber fehle das Wasser akut. „Wir sind weit entfernt, die Defizite kompensiert zu haben. Das sieht man im Wald“, sagt Andreas Padberg. Wurzeln älterer Bäume seien irreversibel geschädigt, es gebe mehr Totholz. Das betreffe alle Arten, verteilt über den gesamten Bestand. Die Bruchgefahr erhöhe das Risiko für Waldarbeiter wie Spaziergänger. Gegensteuern könne man nur an Hauptwegen.

Die Teilnehmer der Fachexkursion am Jägerstein. Quelle: Martin Eichhorn

Forstexperten einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, aber auch Fachleute aus Österreich und Südtirol, trafen sich Anfang Oktober vor Ort zu einer Fachtagung zum Waldbau der Zukunft. „Der Colditzer Forst ist ein Beispiel, an dem man sich orientiert, Erfahrungen austauscht“, so der Forstdirektor. Die jüngste, aller zehn Jahre fällige Wald-Inventur, die aufgrund der massiven Sturm-, Käfer- und Dürreschäden vorgezogen wurde, ergab: Der Holzvorrat im Forstbezirk Leipzig sinkt, obwohl es überall in Sachsen einen Zuwachs gibt. Im Colditzer Forst liegt dieses Minus sogar bei 20 Prozent. Inzwischen gibt es im Colditzer Forst die vor Kurzem noch prägende Fichte auf nur noch wenigen Hektar. Auf dem Rückzug ist auch die Lärche. Selbst Laubbäumen geht es nicht gut. Zu Trockenschäden kommen diverse Käfer, das Triebsterben bei Eschen, die Rußrinden-Krankheit beim Ahorn. Eine komplexe Herausforderung.

Für Padberg steht außer Frage, dass die katastrophenbedingte Unterbrechung der Waldpflege wieder anläuft. Der Waldumbau wird ebenso fortgesetzt. 30 Hektar neuer Laubmischwald pro Jahr im Colditzer Forst lautet das Ziel.

Stadtwald Grimma: „Die wunderschönen alten Buchen sind geschwächt“

Etwa 70 Hektar umfasst der alte wie schöne Stadtwald rings um Grimma. Der Boden saugte den üppigen Niederschlag des Sommers wie ein trockener Schwamm auf. „Den jungen Beständen, die in den oberen Schichten wurzeln, hat der Niederschlag gut getan“, sagt Grimmas Bauhofleiter Stefan Schuricht. „Sie haben sich erholt, sind vital und kräftig.“ Neu gepflanzte Bäumchen konnten perfekt anwachsen.

Spätfolgen der drei Dürrejahre werden aber nicht ausbleiben. Von den alten Rotbuchen werde noch ein Teil eingehen, erläutert der gelernte Forstwirt. „Ihr Feinwurzelsystem ist geschädigt oder abgestorben. Das können die Bäume nicht mehr regenerieren.“ Auch die schwarzen Ausflüsse am Stamm seien ein untrügliches Zeichen. „Die wunderschönen alten Buchen, die den Stadtwald prägen, sind geschwächt“, bedauert der Bauhofleiter.

Dank der Niederschläge habe sich der Stadtwald aber erholen können. „Wir sind auf einem guten Weg, eine Sättigung des Bodens zu erreichen.“ Schuricht vermutet, dass auch die tieferen Schichten wieder gut durchnässt sind.

In diesem Jahr habe es mehr Niederschlag gegeben als im langjährigen Mittel, Schuricht hofft nun auch auf wenigstens durchschnittliche Regenmengen 2022. „Schlimm wäre eine neuerliche Trockenperiode“, sagt er. Ein erneutes niederschlagarmes Jahr würden wohl viele Bäume im Grimmaer Stadtwald nicht verkraften.

Privatwald Hohburger Berge: Bäume verlieren ihren Halt

Als Gerald Lehne vor 15 Jahren zwei Hektar Wald am Kleinen Berg in Hohburg erwarb, befanden sich hier noch zahlreiche Eichen, die mehrere hundert Jahre alt waren. Jene Riesen mit weit über einen Meter Stammumfang wollte er für seine Enkelkinder stehen lassen, damit sie sich daran erfreuen können. Es kam jedoch anders. „Die Trockenjahre haben nicht nur den Kieferbeständen geschadet, sondern vor allem auch den Eichen und Buchen“, so der 58-Jährige. Insbesondere der Mangel an Grundwasser setzte den Bäumen im Naturschutzgebiet des Kleinen Berges zu. Die Folge: Zuerst stirbt das Wurzelwerk ab und dann der Baum.

In Hohburg, erwähnt Lehne, gebe es außerdem das Problem, dass die Wälder auf felsigem Untergrund wachsen und die Erdkrume, also der fruchtbare Boden, relativ dünn ist. „Sobald die Wurzelverästelungen absterben, verliert natürlich auch der Baum seinen Halt. Oft reicht ein Sturm, um ihn zu fällen.“ Dennoch bemüht sich Lehne, dem Trend entgegen zu wirken. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden auf seinem Grundbesitz circa 12 000 Jungbäume gepflanzt – vor allem Eichen und Buchen. Zum Teil seien sie heute zwei bis vier Meter groß.

Dennoch schmerze ihn der Verlust des Altbestandes, der seinerzeit „gut zwei Dutzend Bäume betraf“ und jetzt gerade einmal drei Exemplare umfasst. Damit fehle dem Jungwuchs übrigens der Schutzschirm ihrer Urgroßeltern und das typische Waldklima zum Gedeihen. „Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, schnell und umsichtig zu handeln. Es müssen mehr Eichen und Buchen gepflanzt werden. Denn dem Mischwald gehört die Zukunft.“

Von Ekkehard Schulreich, Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt