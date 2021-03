Wäschediebstahl von Böhlener Grundstück – Polizei sucht Zeugen

Böhlen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Wäschediebstahl in Böhlen. Bereits am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr stahlen Unbekannte mehrere Kleidungsstücke von der Leine eines Grundstücks in der Straße Pohlersfeld, hat die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Entwendet wurden Jeans, Oberbekleidung, Unterwäsche, Kinder-Jogginghosen sowie Arbeitssachen mit einem Firmenlogo. Der Wert soll eine niedrige dreistellige Summe betragen. Personen, die in der Tatzeit Beobachtungen machten beziehungsweise Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich, an das Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, zu wenden.

Von LVZ