Wahlanfechtung: AfD will auf Bornaer Markt demonstrieren

Borna

Wenn das Verwaltungsgericht Leipzig am 27. November im Rahmen einer Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Bornaer Stadtratswahl am 26. Mai entscheidet, will die AfD mobil machen. Reinhard Jöricke, um dessen Mitwirkung an der Kandidatenaufstellung der AfD es im Kern bei dem Prozess geht, hat jetzt angekündigt, dass es zwei Stunden vor Verhandlungsbeginn im Goldenen Stern eine Demonstration auf dem Markt geben soll. Dabei rechne er mit etwa 50 Teilnehmern, erklärte er auf LVZ-Anfrage.

Reinhard Jöricke von der AfD. Quelle: Jens Paul Taubert

Es hätten bereits prominente AfD-Politiker zugesagt. Dazu gehörten AfD-Mitglieder aus Thüringen sowie vom AfD-Kreisverband Dresden.

Alle Bornaer Stadträte eingeladen

Die Verhandlung beginnt 14 Uhr. Eingeladen sind dazu neben Jöricke und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke auch alle anderen 20 Bornaer Stadträte. Im Kern geht es dabei darum, dass Jöricke zum Zeitpunkt der Nominierung der AfD-Stadtratskandidaten noch nicht Einwohner von Borna gewesen sein soll, was dieser bestreitet. Deswegen klagt Wübbeke gegen das Landratsamt als zuständige Behörde, weil es die Stadtratswahl für rechtmäßig erklärt hat.

Roland Wübbeke von der CDU. Quelle: Jens Paul Taubert

Bester Bornaer Einzelkandidat

Für den AfD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Bodo Walther, der in der Verhandlung als Rechtsanwalt mitwirken wird, ist Wübbeke deshalb „unser bester Wahlkampfhelfer“. Bereits seine Klage vor der Wahl habe der AfD und speziell Jöricke geholfen, weil der deshalb so viele Stimmen erhalten habe. Jöricke hatte bei der Stadtratswahl mehr als 1800 Stimmen bekommen und war damit bester Einzelkandidat. Walther zum bevorstehenden Prozess: „Ich sehe nicht, dass Herr Wübbeke gewinnt.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende gibt sich gelassen und erklärt, „dass mich die Meinung von Herrn Walther nicht interessiert“. Es handle sich um ein demokratisches Verfahren. „Wir sind ein Rechtsstaat, und der gilt auch für die AfD.“ Wenn sie jetzt eine Demonstration ankündige, könne es allerdings sein, dass das doch nicht der Fall sei.

Massenprozess in Borna

Das Verfahren, das am 27. November, 14 Uhr beginnt, könnte zu einem so genannten Massenprozess werden. Allerdings ist noch unklar, ob es an diesem Tag auch eine Entscheidung gibt. Die eigentliche Urteilsbegründung wird erst Wochen später veröffentlicht.

Von Nikos Natsidis