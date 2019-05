Neukieritzsch/Deutzen

Die Verschiebung der Ortschaftsratswahl in Deutzen könnte unter Umständen noch einen Streit zwischen der Wählervereinigung Bürger für Deutzen und der Gemeindeverwaltung nach sich ziehen, in dem es um Geld geht.

Hintergrund: Wenn die Wahl verschoben wird, voraussichtlich auf den 1. September, muss die Liste, die als einzige Kandidaten für den Ortschaftsrat aufgestellt hat, erneut um Stimmen aus der Bevölkerung werben. Das, so wird befürchtet, könnte erneut Kosten verursachen. In der Wählervereinigung wird nun darüber nachgedacht, sich die Kosten – wenn es so weit ist – von der Gemeinde erstatten zu lassen.

An diesem Sonntag werden in Deutzen nur der Gemeinderat, der Kreistag und das Europaparlament gewählt. Die Wahl des Ortschaftsrates wurde abgesagt.

Von André Neumann