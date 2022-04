Walpurgisnacht: In Kitzscher wird endlich wieder gefeiert – und wie

Kitzscher

Es ist tatsächlich drei Jahre her, dass sich in Kitzscher Hunderte Menschen trafen, um die erste Freiluftparty des Jahres in der Stadt zu feiern. Seitdem fiel das Fest zur Walpurgisnacht am Vorabend des 1. Mai zweimal aus. Wegen der Corona-Beschränkungen.

Die sind jetzt weitgehend gefallen, und deswegen bereitet der Karnevalverein Kitzscher (KVK), der vor einigen Jahren die Regie über die Walpurgisnacht übernommen hatte, jetzt alles vor für das Fest auf dem Platz am Rittergut.

„Wir machen das alles in altbewährter Form“, sagt Steffen Bohlen, der die Fäden der Organisation in der Hand hat. Die Kitzscheraner dürfen sich am 30. April also auf genau das Fest freuen, auf das sie zweimal hintereinander verzichten mussten.

Leckere Drinks aus der Cocktailbar

Ab 18 Uhr werden auf dem Festplatz Schausteller, Imbiss- und Getränkeanbieter ihre Geschäfte und Buden öffnen. Wobei, plaudert Bohlen aus dem Nähkästchen, es in diesem Jahr gar nicht so einfach war, einen Schausteller zu bekommen. Die Betreiber des angestammten Unternehmens, das seit Jahren am 30. April in Kitzscher für Trubel gesorgt hatte, seien in Rente gegangen. Andere hätten in der Corona-Zeit offenbar aufgegeben.

Es habe jedenfalls vieler Anrufe und Internetrecherchen bedurft, ehe sicher war, dass auch diesmal ein Kinderkarussell und zwei Aktionsbuden für Unterhaltung sorgen werden. Verlass ist neben den eigenen Vereinsmitgliedern wieder auf den Heimatverein, der mit einem Imbissangebot dabei sein wird. Und so wie zuletzt 2019, kündigt Bohlen an, wird eine Cocktailbar leckere Drinks anbieten.

Für viele der jüngeren Walpurgisnacht-Anhänger beginnt das Fest freilich gegen 19 Uhr im Kinder-und Jugendhaus. Dort werden zwei Kita-Erzieherinnen sowie Mädchen aus dem Karnevalverein Dutzende Kinder passend zum Anlass schminken. So vorbereitet, begibt sich der Nachwuchs ab 20.15 Uhr auf einen Lampionumzug zum Festplatz.

Heimatverein bastelt Hexenfigur

Begleitet wird der Zug von den Lustigen Musikanten aus Altranstädt. „Die waren schon viele Jahre bei uns, und sie haben sich gefreut, dass wir nach der langen Pause wieder an sie gedacht haben“, sagt Steffen Bohlen.

Nach 21 Uhr wird dann das große Lagerfeuer entzündet, welches der Bauhof in den Tagen zuvor aufgebaut hat. Traditionell lodert in Kitzscher eines der größten, wenn nicht das größte Walpurgis-Feuer weit und breit. Und auch an diesem Brauch soll festgehalten werden: Der Heimatverein bastelt eine Hexenfigur, die ganz oben auf dem Feuer platziert wird. Während die Flammen lodern, werden nebenan auf einer Bildwand Fotos vom Karneval zu sehen sein. Und es gibt Musik zum Tanz. Bis gegen ein Uhr, sagt Bohlen, kann gefeiert werden.

Maibäume und bald das nächste große Fest

Wie die Walpurgisnacht, so wird in Kitzscher auch der Brauch des Maibaumstellens gepflegt. In der Stadt Kitzscher selbst geschieht das schon am 29. April ab 10.15 Uhr auf dem Marktplatz. Die Dorfgemeinschaft Dittmannsdorf/Braußwig hingegen lädt für den 30. April, 17 Uhr, ans Gut Braußwig ein. Und in Trages findet die Maibaum-Feier ebenfalls am Vorabend des 1. Mai ab 18 Uhr an der Feuerwehr statt.

Gut anderthalb Monate später steht dann schon das nächste große Fest bevor. Denn am 18. Juni sind die Kitzscheraner – ebenfalls nach zwei Jahren Pause – wieder zu einem Park- und Teichfest eingeladen. Bestandteil wird wieder das Kitzscheraner Entenrennen sein, das siebte auf der Eula. Die kleinen gelben Enten können ab dem 16. Mai in der Bibliothek, im Hort, in den Kindertagesstätten und im Kinder- und Jugendtreff gekauft werden. Es winken hochwertige Preise.

Von André Neumann