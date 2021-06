Wandbild an der Bibliothek Deutzen mischt Fantasie und Wirklichkeit

Neukieritzsch/Deutzen

Das zentrale Gebäude am Markt in Deutzen ist der Flachbau einer ehemaligen Kaufhalle. Heute befinden sich darin unter anderem die Bibliothek, die Trainingsstätte des Karatevereins, ein Friseursalon und die Geschäftsstelle einer Wohnungsverwaltung. Die nördliche Stirnseite, gut zu sehen vom Freisitz der gegenüberliegenden Eisdiele aus, war bis jetzt eine graue Fläche mit ein paar Blümchen, einem Spruch aus der Zeit der Kaufhalle und ein paar wilden Schmierereien. Jetzt entsteht darauf ein Kunstwerk.

Traumlandschaft mit realen Bezügen

Am zweiten Tag sind nur Linien, Striche und einige vorgezeichnete Figuren zu erkennen. Auch zwei weiße Säulen sind schon da. Doch was der Leipziger Graffiti-Künstler Xin One, der eigentlich Benjamin Sprunk heißt, auf die rund 70 Quadratmeter große Wand zaubern will, ist eine Traumlandschaft in 3 D. Wenn alles klappt, wird man als Betrachter später glauben, man könne in das weit geöffnete Gebäude hineintreten und erleben, wie die Geschichten aus den Büchern lebendig werden.

Der Entwurf für das Graffito am Mehrzweckgebäude auf dem Deutzener Markt. Quelle: André Neumann

Mary Poppins schwebt vom Himmel

Da kommt das fantastische Kindermädchen Mary Poppins mit ihrem Schirm aus den Lüften angeschwebt. Und aus einem aufgeschlagenen Buch, das neben einem größeren Stapel liegt, entsteigt der Phönix aus den Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter.

Doch auch die echten Menschen, die das Haus nutzen, werden eine Rolle spielen auf Sprunks Riesen-Bild. Eine Frau vom Karnevalsverein schüttet aus dem Fenster einen Eimer Konfetti aus. Ein Trainer und zwei Kinder des Kampfsportvereins Budokan Deutzen sind beim Üben zu sehen. Eingerahmt wird alles von Bücherregalen und von einer grünen, bergigen Landschaft im Hintergrund.

Die Südseite der einstigen Kaufhalle vom kleinen Park neben der Pleiße aus gesehen. Quelle: André Neumann

Grillnachmittag für alle

Die Idee für den Entwurf hatten Kulturpark-Chef Michael Wagner, Bibliothekarin Bianca Schattauer und natürlich der Künstler. Außerdem sollen etliche Ideen von Kindern eingeflossen sein. Die dürfen sogar selbst noch mit Farbe sprühen. An diesem und dem nächsten Freitag empfängt Xin One jeweils vormittags eine Klasse der Grundschule Deutzen. Nach getaner Arbeit wird gegen 13 Uhr der Grill angeworfen.

Dann sind, sagt Bianca Schattauer, alle Deutzener und Deutzenerinnen eingeladen, vorbeizukommen und sich die Arbeiten an dem Bild selbst anzuschauen. Möglich wurde die Wandgestaltung mit einer Spende der Dirk-Oelbermann-Stiftung. Geld kommt außerdem vom Kulturpark Deutzen und von der Gemeinde Neukieritzsch, die auch die Wandfläche zur Verfügung stellt.

Von André Neumann