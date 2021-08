Der Landkreis Leipzig ist prädestiniert, sich zur Wasserstoffregion zu mausern. „Das Thema grüner Wasserstoff wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen“, erklärt Landrat Henry Graichen (CDU). Geplant ist unter anderem eine Demonstrationsanlage in Espenhain, in der Schredderabfälle aus der Automobilindustrie zur Gewinnung von Wasserstoff dienen sollen.