Wandern auf Groitzscher Spuren von Goethes letzter Liebe

Groitzsch

Der Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg führt wieder offiziell von Groitzsch durch die Elsteraue nach Löbnitz-Bennewitz. Nach einer touristischen Aufwertung durch eine neue Beschilderung, die jetzt auch der sächsischen Vorschrift für Wanderwege entspricht, sowie der Installation von mehreren Informationstafeln wurde der Weg mit einem kurzen Festakt am Sonnabend wiedereröffnet.

Bei herrlichem Wanderwetter testeten etwa 30 Teilnehmer den Wanderweg bis Löbnitz-Bennewitz. Quelle: Olaf Becher

Anzeige

Wanderweg ist im Landkreis Leipzig ohne Beispiel

Wanderer aus den Reihen des Groitzscher Naturfreunde- und Heimatvereins sowie zahlreiche Gäste, darunter Landrat Henry Graichen ( CDU), fanden sich dazu am Fuße des Stadtturms, dem Startpunkt des Wanderweges, ein. Bürgermeister Mike Kunze ( CDU) bezeichnete den Weg als ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis. Dem Heimatverein der Stadt dankte er für die Idee und Umsetzung, die mit Finanzen der Sparkassen- und Umweltstiftung sowie städtischer Mittel gelang.

Weitere LVZ+ Artikel

Am ehemaligen Rittergut Löbnitz-Bennewitz enthüllten Bürgermeister Maik Kunze (rechts) und Roland Meyer den neuen Gedenkstein. Quelle: Olaf Becher

Roland Meyer gab Einblicke in das Leben von Ulrike

Für Ortschronist Roland Meyer geht mit der Wiedereröffnung ein großer Wunsch in Erfüllung. Maßgeblich an der Konzeptionierung beteiligt, gab er einen kurzen Einblick in das Leben Ulrike von Levetzows, der letzten großen Liebe Goethes. Vereinschef Dietmar Schäfer im Gewand eines Benediktinermönchs, führte danach die Wanderung an und gab unterwegs zahlreiche Erläuterungen. Die fast sieben Kilometer lange Strecke schlängelte sich auf idyllischen Pfaden bis zum ehemaligen Rittergut in Löbnitz-Bennewitz. Das war Ulrike von Levetzows Taufort und der Sitz ihrer Großeltern. Hier enthüllten Bürgermeister Kunze und Roland Meyer den neu gestalteten Gedenkstein. Zudem erhielt die dortige, mehr als 200 Jahre alte Dorfeiche den Namen der bekannten Persönlichkeit.

Lesen Sie auch:

Von Olaf Becher