Neukieritzsch/Lippendorf

Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Braunkohlekraftwerkes in Lippendorf traten am Dienstagnachmittag für zwei Stunden in einen Warnstreik. Grund ist die aus Sicht der Branchengewerkschaft IG BCE (Bergbau Chemie Energie) die nach zwei Verhandlungsrunden festgefahrene aktuelle Tarifverhandlung mit der Lausitzer Energie-Gruppe Leag. Die Stromproduktion lief weiter.

Für mehr Lohn und zwei freie Tage

Zwischen der Gewerkschaft und dem Kohle- und Energiekonzern besteht eine Art Haustarifvertrag für rund 7000 Kolleginnen und Kollegen in der Lausitz und in Mitteldeutschland. Der gestrige Warnstreik fand zeitgleich an allen Leag-Standorten statt.

Die Gewerkschaft fordert für die Arbeitnehmer eine Lohnsteigerung um sieben Prozent und zwei freie Tage. Demgegenüber würde der Konzern laut Gewerkschaft nur eine Einmalzahlung von 600 Euro anbieten und die Tarifverhandlungen auf das nächste Jahr verschieben. „Dies ist eine Beleidigung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit so einem unangemessenen Angebot in die Verhandlungen zu kommen“, findet Toralf Smith, Mitglied der IGBCE-Verhandlungskommission.

Gewerkschaft schließt Arbeitskampf nicht aus

In Lippendorf sagte der Bezirksleiter der IG BCE Leipzig, Norman Friske, am Dienstag: „Die Kolleginnen und Kollegen haben für ihre gute Arbeit eine ordentliche Erhöhung der Tarifentgelte um sieben Prozent verdient.“ Auch der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Holger Nieden war in Lippendorf. Er schloss Arbeitskampfmaßnahmen über den Warnstreik hinaus nicht aus, sollten die Arbeitgeber sich nicht bewegen.

Im Braunkohlekraftwerk Lippendorf sind rund 270 Beschäftigte vom Tarifvertrag zwischen IG BCE und Leag betroffen. Die letzte Lohnerhöhung gab es vor drei Jahren. Der aktuelle Tarif ist zwei Jahre alt. Im Corona-Jahr 2020 gab es für die Kraftwerker nur eine Sonderzahlung, keine prozentuale Lohnerhöhung.

Von André Neumann