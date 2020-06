Warum Umweltforscher eine Befragung in Borna starten

Borna

Bewohner der Stadt Borna und ihrer Ortsteile sollten sich nicht wundern, wenn von Mittwoch an Mitarbeiter des Leipziger Zentrums für Umweltforschung (UFZ) bei ihnen zu Hause klingeln. Sie führen eine Haushaltsbefragung durch, bei der es um Hochwasser, Starkregen und Hitze geht, allesamt Phänomene, die es auch im Landkreis Leipzig und in Borna gibt. „Wir wollen wissen, wie die Bürger in Borna auf derartige Ereignisse vorbereitet sind“, erklärt Christian Kuhlicke. Er ist Professor und Leiter der Arbeitsgruppe „Umweltrisiken und Extremereignisse“ am UFZ.

Mitarbeiter klingeln an Wohnungstüren in Borna

Bei der Befragung, die von Mittwoch an bis zum 13. Juni erfolgt, klingeln Mitarbeiter des UFZ jeweils am Nachmittag an den Wohnungstüren und bitten um die Annahme eines Fragebogens. Der wird dann eine Woche darauf wieder abgeholt. Dass die Fragebogen persönlich zu den Bürgern gebracht werden, erklärt Kuhlicke damit, dass es dabei erfahrungsgemäß eine recht hohe Rücklaufquote gibt. „Zwischen 60 und 90 Prozent.“ Bei brieflichen Befragungen werden in der Regel nur 20 Prozent der Fragebögen zurückgeschickt.

Befragung in zehn sächsischen Städten

Borna ist eine von insgesamt zehn sächsischen Kommunen, deren Bewohner zu klimatischen Veränderungen und ihrer individuellen Anpassung daran befragt werden. Die Städte wurden aus 40 Kommunen ausgelost. Befragt werden auch die Bewohner von Bischofswerda, Bautzen, Görlitz und Zittau sowie Stollberg im Erzgebirge, Adorf, Flöha, Mittweida und Wurzen.

Auswertung bis zum Sommer

Die Befragung soll bis zum Sommer ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden auch zur Entwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) an den Klimawandel verwendet. Bei der DAS handelt es sich um einen Papier, mit dem die Bundesregierung seit 2008 einen politischen Rahmen zur Reaktion auf die zu erwartenden Klimaveränderungen gesetzt hat.

Von Nikos Natsidis