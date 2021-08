Warum am einstigen Röthaer Schloss weiße Betonklötze stehen

Rötha

Rätselhaft anmutende Betonblöcke stehen seit einiger Zeit am einstigen Standort des Röther Schlosses. Hier wird am 14. August eine Ausstellung über die Geschichte des Herrschaftshauses bis zu dessen endgültiger Vernichtung informieren. Auf den Blöcken werden dazu Bildtafeln befestigt. Der Fördervereins „Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“ ist Initiator dieser ungewöhnlichen Schau am neu gestalteten Johann-Sebastian-Bach-Platz.

Vor knapp 52 Jahren, am 15. und 16. Dezember 1969, wurde das Schloss Rötha gesprengt. „Die Sprengung“, sagt Fördervereinsvorsitzender Walter Christian Steinbach, „erfolgte auf Weisung des damaligen Rates des Kreises Borna.“ Die hauptsächlichen Gründe seien der unaufhaltsame Verfall des Gebäudes aufgrund der voranschreitenden Grundwasserabsenkung infolge der Braunkohlentagebaue gewesen.

13 Tafeln zur Geschichte bis zur Vernichtung

„Weitere Gründe lagen in der Mangelwirtschaft der DDR, die eine Instandsetzung des Schlosses für den damaligen Rat der Stadt Rötha als vollkommen unmöglich erscheinen ließ“, ergänzt Steinbach. „Zumal die übergeordneten politischen Behörden der DDR mit dieser Sprengung jede Erinnerung an die Familie von Friesen auslöschen wollten.“ Die von Friesens waren über mehrere Hundert Jahre in Rötha ansässig gewesen.

Die Ausstellung enthält 13 Tafeln über die Geschichte des Schlosses, auf einer 14. entwirft der Verein seine Vision, Erinnerungsstücke aus dem Schloss zusammenzuführen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dieter Reich (v. l.), Dirk Barnstedt und Uwe Herrmann vom Förderverein bringen Bildtafeln auf den Betonelementen an. Quelle: privat

Verein hat Vision für erhaltenes Schloss-Inventar

„Vor der Umnutzung und schließlich Sprengung des Schlosses war es gelungen, zumindest einen Teil der nach Kriegsende im Schloss verbliebenen Gegenstände zu sichern, die bis heute von historischem oder kulturellem Wert sind“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Dazu zählen viele Bände der ehemaligen Schlossbibliothek, geschichtsträchtiges Mobiliar und verschiedene Gemälde. Ziel des Fördervereins ist es laut Steinbach, „diese heute verstreuten Artefakte wieder in Rötha zusammenzuführen und der Öffentlichkeit in angemessenem Rahmen zugänglich zu machen“.

Einführung in die Ausstellung

Die Ausstellung wird am 14. August, 10 Uhr eröffnet. Einführende Worte sprechen Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) und Stephan Seeger, Direktor der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig, die die Arbeit von „Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“ seit einem Jahrzehnt unterstützt.

Lesen Sie auch

Von André Neumann