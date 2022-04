Warum das Bornaer Rathaus eingerüstet ist

Borna

Vor knapp 30 Jahren ist das Bornaer Rathaus zum letzten Mal saniert worden. Das war zu Zeiten von Lutz-Egmont Werner, des ersten Bürgermeisters in Borna, der nach nahezu sechs Jahrzehnten im Zuge freier Wahlen ins Rathaus einzog. Jetzt ist das historische Gebäude wieder eingerüstet. Es bekommt einen neuen Anstrich und neue Fenster.

Eier an die Fassade geworfen

Grund für den Neuanstrich ist etwas, was sich nur bedingt als Dummer-Jungen-Streich bezeichnen lässt. „An die Fassade sind Eier geworfen worden“, sagt Simone Luedtke (Linke), die heutige Hausherrin. Und Eierflecken an einer Fassade ließen sich nicht so ohne Weiteres beseitigen, zumal es sich beim Bornaer Rathaus um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt.

Das Bornaer Rathaus wird gegenwärtig saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Älter als die Stadtkirche

Die Ersterwähnung des Bauwerks wird auf das Jahr 1439 datiert, womit es älter ist als etwa die Stadtkirche am heutigen Martin-Luther-Platz. 1887 erhielt der Turm die Gestalt, die jeder Bornaer heute kennt. Bei der letzten umfassenden Erneuerung des Rathauses in den Jahren 1993/1994 wurden im Dachgeschoss Büroräume eingerichtet sowie der Zugang zum Ratskeller auf die Westseite verlegt.

Das Bornaer Rathaus wird gegenwärtig saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Bauverzug am Rathaus

So aufwendig sind die derzeitigen Arbeiten nicht. Allerdings ist noch unklar, wie lange die Baugerüste stehen bleiben, so Luedtke. Grund dafür ist ein Bauverzug ähnlich wie beim gegenüberliegenden „Goldenen Stern“. Es gebe Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial, jetzt auch wegen des Krieges in der Ukraine. Der ist jetzt auch am Baugerüst nicht zu übersehen, wo ein blau-gelbes Banner als Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Partnerstadt Irpin prangt. Auf den Baufortschritt hat sich nach Angaben der Oberbürgermeisterin außerdem die Pandemie negativ ausgewirkt.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis