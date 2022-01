Warum das Parkhaus in der Bornaer Mühlgasse keinen Fahrstuhl hat

Borna

Manchmal verspricht der erste Eindruck mehr, als am Ende dahintersteckt. Beziehungsweise dahinterstecken sollte. Das gilt auch für das Parkhaus in der Bornaer Mühlgasse. Das Gebäude, zahlreich an Stockwerken, verfügt über einen Fahrstuhl. Zumindest gibt es einen Aufzugsschacht. „Einen Fahrstuhl haben wir aber nicht“, sagt Anja Köhler-Damm, die Geschäftsführerin der Städtischen Werke Borna (SWB), die das Parkhaus in der Mühlgasse ebenso wie das Parkhaus an der Sana-Klinik betreiben.

Parkhaus hat Sanierungsbedarf

Die Aufzugstechnik wurde bei der Errichtung des Gebäudes schlichtweg nicht eingebaut. Das war in den 90er-Jahren. Mittlerweile ist das Haus in die Jahre gekommen, es hat durchaus Sanierungsbedarf. Deshalb wurden jetzt an den Fenstern im Treppenhaus, das Kraftfahrer auf dem Weg von oder zu ihrem Fahrzeug mangels eines Lifts zwangsläufig nutzen müssen, Sicherheitsgitter befestigt. Die Glasscheiben, so SWB-Chefin Köhler-Damm, entsprachen nicht den Sicherheitsvorschriften.

Parkhaus Mühlgasse: Sieht nur so aus wie ein Fahrstuhl, ist aber keiner. Hinter der Tür fehlt die Aufzugstechnik. Quelle: Jens Paul Taubert

Fördergelder gesucht

Wünschenswert wäre der behindertengerechte Ausbau des Parkhauses. Das hat ein Test mit Experten ergeben. Dazu unter anderem müsste der zweite Eingang, eine erst nachträglich geschaffene Tür, durch die sich das Gebäude Richtung Wassergasse verlassen lässt, entsprechend verändert werden. Aber das ist, so Anja Köhler-Damm, alles eine Frage des Geldes. „Vielleicht können wir dafür Fördergelder finden.“

Der Treppenaufgang: Vor den Fenstern sind jetzt Sicherheitsgitter angebracht worden. Quelle: Jens Paul Taubert

80 Prozent Kurzzeitparker

Denn sonderlich lukrativ ist der Betrieb von Parkhäusern in Städten von der Größenordnung von Borna nur bedingt. Das Gros der Nutzer sind Dauerparker (Köhler-Damm: „Etwa 80, 85 Prozent.“). Kurzzeitparker, die Parkhausbetreibern in der Regel mehr in die Kasse spülen, gibt es dagegen nur wenige. Unter dem Strich „liegen wir bei den Einnahmen und Ausgaben bei plus/minus null“.

Vandalen im Parkhaus

Hinzu kommen ganz andere Probleme. Immer wieder kühlen Vandalen ihr Mütchen im Parkhaus. Feuerlöscher werden gestohlen oder heruntergeworfen. Zwar wurde ein Täter sogar einmal gefasst; allerdings gibt es immer wieder Nachahmer. Dabei geht es nach Angaben der SWB-Geschäftsführerin keineswegs nur um den finanziellen Schaden, den die Rowdies verursachen. Der Diebstahl und die Zerstörung von Feuerlöschern könnten im Endeffekt im wahren Wortsinn brandgefährlich sein.

Auf dem obersten Parkdeck stehen die Fahrzeuge im Freien. Quelle: Jens Paul Taubert

Die einzige Hoffnung

Bleibt die Frage, ob es nicht eines fernen Tages nicht doch die Möglichkeit gibt, vollbepackt nach einem Einkauf in der Innenstadt mit dem Aufzug in den vierten Stock zu seinem Auto zu fahren. „Ökonomisch wäre ein Einbau nicht zu rechtfertigen“, sagt Anja Köhler-Damm. Einzige Hoffnung: ein Fördertopf, mit dem sich das finanzieren ließe.

Von Nikos Natsidis