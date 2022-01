Warum der Böhlener Kulturverein mehr Platz im Kulturhaus bekommt

Böhlen

Es ist ein Jubiläum, das ausgelassener gefeiert werden sollte, als es geschehen ist. Tatsächlich aber musste der Kulturverein Böhlen seinen 30. Geburtstag zum Ende des vergangenen Jahres in aller Stille begehen, jeder für sich in den eigenen vier Wänden. Doch die große Sause soll nachgeholt werden – und zwar dort, wo einst alles seinen Anfang genommen hatte: im Kulturhaus.

Der Kulturverein Böhlen war 1991 gegründet worden. Wobei die eine und andere Gruppe, die heute zum Verein gehören, schon lange vorher für Schlagzeilen gesorgt hatten. Im positiven Sinne. So fällt unter anderem die Puppenbühne „Die Böhlener“ aus dem zeitlichen Rahmen.

Sie gibt es seit nunmehr 71 Jahren. Im Jahr 1950 hatten in einer Baracke in Böhlen die Karrieren von Kasper, Seppl und Tante Nully begonnen. Und ein wenig später auch die Karrieren der Puppenspieler Sonja und Heinz-Rüdiger Zwerschke. Das Ehepaar gilt schon fast als Urgestein des Kulturvereins.

Die derzeitigen Puppenspieler sind Claus Winkler (v. l.), Sonja und Heinz-Rüdiger Zwerschke. Quelle: Julia Tonne

Pandemie stärkt den Zusammenhalt der Vereinsgruppen

Rund 120 Mitglieder gehören zu den acht Gruppen, die unter dem Dach des Vereins zusammengefasst sind. Mitgliederschwund gab es während der vergangenen zwei Jahre, in denen aufgrund der Corona-Pandemie so gut wie nichts machbar war, aber keinen. „Dabei hatten wir schon damit gerechnet, dass uns der ein oder andere den Rücken kehrt“, sagt Irene Crell, die Vereinsvorsitzende. Um so glücklicher sei sie darüber, dass die schwierige Zeit eher den Zusammenhalt in den Gruppen gefördert hat.

Und so kommen die Musiker des Blasorchesters und der Akkordeongruppe, die Tänzer vom Seniorentanz und der Tanzgruppen, die Frauen des Klöppelzirkels, die Sänger vom Kammerchor, die Puppenspieler und die (anderen) Künstler derzeit nur virtuell zusammen. Sie tauschen sich übers Handy aus und planen längst weitere Stücke, Auftritte, Konzerte. Und eben die große Geburtstagsparty.

Sanierung des Südflügels kann bald beginnen

„Der Kulturverein ist ein Glücksfall für Böhlen und belebt die ganze Stadt“, betont daher auch Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Er überreichte dem Verein kurz vor Weihnachten einen Geburtstagsscheck über 300 Euro. Die Gruppen seien aus dem Kulturhaus, das ihnen seit Jahrzehnten als Probenort zur Verfügung steht, nicht mehr wegzudenken. „Und wir sind froh, dass wir das Haus nutzen können“, macht Crell deutlich.

Mit Abstand gratuliert Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt der Vorsitzenden des Kulturvereins, Irene Crell. Quelle: Tina Arndt

Das soll laut Berndt auch in Zukunft so sein. Zumal der Südflügel des Hauses auf seine Sanierung warte und danach noch mehr Platz biete für alle, die sich der Kultur verschrieben haben. „Die Stadt investiert weiter in das Kulturhaus“, kündigt der Rathauschef an. Zumal jetzt auch endlich die finale Zustimmung von Seiten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zur Trockenlegung und Sockelsanierung eingetrudelt ist, wie Berndt bei der Stadtratssitzung im Dezember verkündet hatte. Vor einem Jahr war das Vorhaben vorerst auf Eis gelegt worden.

Kulturverein will mit Musikschule enger zusammenarbeiten

Nun also geht es doch voran. Und der Kulturverein wird einer sein, der davon profitiert. „Wir wollen in absehbarer Zeit und, wenn es wieder möglich ist, unsere Zusammenarbeit mit der Musikschule ausbauen, die ja auch hier im Haus untergebracht ist“, macht Crell deutlich. Gerade im Instrumentenbereich gebe es viele Überschneidungen. „Und vielleicht gelingt es uns ja, einige Musikschüler für unsere Akkordeongruppe oder das Blasorchester zu begeistern.“ Denn weitere Mitglieder seien immer gern gesehen. Auch – und erst recht – bei den Puppenspielern und Klöppel-Frauen.

Arbeiten der Klöppel-Frauen. Quelle: Christian Neffe

Von Julia Tonne