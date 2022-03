Warum der Grieche in Borna weiter geschlossen bleibt

Borna

Sie sitzen wie auf Kohlen. Konstantoula Margariti und ihr Mann Christos Lagouris bekommen viele Anfragen, wann sie endlich wieder öffnen. Doch das steht in den Sternen. Und so bleibt das Restaurant „Athos“ im „Goldenen Stern“ in Borna auch nach über einem Jahr weiter geschlossen.

Dabei sollte der einzige Grieche der Stadt – und jenseits von Corona-Beschränkungen eines von wenigen Restaurants, die garantiert fast immer gut gefüllt sind – schon im Juni 2021 wieder öffnen. Doch dann gab es bei der Sanierung des „Goldenen Stern“, eines historischen Gasthauses in einem der ältesten Gebäude in Borna, immer wieder neue Schwierigkeiten.

Interieur ausgetauscht

So sitzen die Eheleute, die beide in den 90er-Jahren nach Deutschland gekommen waren und seit 1999 in Borna zu Hause sind, weiterhin in ihrem leeren Restaurant. Zwar nicht völlig tatenlos, weil sie das Interieur in Teilen ausgetauscht haben. Aber ohne Küche und Ausschank, obwohl offenkundig nicht nur die Bornaer danach lechzen, endlich wieder griechische Gastlichkeit genießen zu dürfen. Denn bei den Außer-Haus-Lieferungen, die das „Athos“ in der Corona-Pandemie zunächst anbot, kamen die Bestellungen keineswegs nur aus der Wyhrastadt und der nahen Umgebung.

Das griechische Restaurant „Athos“ im „Goldenen Stern“ in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Bestellungen aus dem Erzgebirge

„Wir hatten sogar Bestellungen aus Marienberg“, sagt Konstantoula Margariti. Also aus dem Erzgebirge – und das nicht nur einmal. Das zeigt, dass das Restaurant schon seit Jahren einen guten Ruf und eine feste Kundschaft hat, die auch weitere Wege nicht scheut. „Die Leute rufen an“, so die Inhaberin, die in der Regel in der Küche steht. Ihr Handwerk hat sie – was gibt es Besseres? – in der Familie gelernt.

Würden gern wieder öffnen: Konstantoula Margariti und Christos Lagouris, die Betreiber des griechischen Restaurants „Athos“ in Borna, vor ihrer leeren Küche. Quelle: Nikos Natsidis

Kosten laufen weiter

Es gibt Leute, die den Wirtsleuten Hilfe anbieten. Auch Geld, „aber das dürfen wir nicht annehmen“, so Christos Lagouris. Und weiter: „Wir bekommen 4000 Euro Unterstützung von der Stadt.“ Allerdings laufen weitere Kosten auf, etwa für die Wartung von Geräten, die monatlich gezahlt werden müssen. Die Mitarbeiter des Restaurants erhalten Kurzarbeitergeld. Von den zehn Leuten, die auch aus Polen und Bulgarien kommen, haben aber mittlerweile vier die Branche gewechselt.

Lüftung und Heizung funktionieren nicht

Die Zwangspause, deren Ende noch nicht absehbar ist, legt sich auch aufs Gemüt. Vor allem dann, wenn jemand wie Konstantoula Margariti für den Beruf brennt. „Man muss seinen Job leben“, sagt sie. Was allerdings nicht geht, wenn weder Lüftung und Heizung noch der Fettabscheider in der Küche funktionieren.

Eine Fenstergestaltung des griechischen Restaurants „Athos“ in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Permanent neue Probleme

Dass sich das Ende der im Februar 2021 begonnenen Sanierung im „Stern“ immer wieder verzögert, hat nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) nicht nur damit zu tun, dass permanent neue technische Probleme auftauchen. „Es liegt auch an den Ersatzteilen.“ Die fehlen und lassen sich weniger schnell oder bisweilen auch überhaupt nicht beschaffen. Deshalb hätten avisierte Termine zur Beendigung der Arbeiten immer wieder verschoben werden müssen. Eine verbindliche Festlegung sei immer noch nicht möglich.

Geschmack der Bornaer entwickelt sich

Inoffiziell ist davon die Rede, dass das „Athos“ nun im Juni wieder öffnen könnte. Mit einer Speisekarte, wie sie die Besucher kennen und lieben. Also im Prinzip mit den gewohnten Gerichten, sagt Wirtin Konstantoula Margariti. Das schließt kleinere Veränderungen nicht aus. „Wir wollen vielleicht jeden Monat ein typisches neues Gericht anbieten.“ Ohnehin haben die beiden Wirtsleute in den mehr als zwei Jahrzehnten am Ort festgestellt, dass sich der Geschmack der Bornaer entwickelt.

Mehr Lammgerichte

Etwa in Sachen Lamm. Das gilt in Griechenland für gewöhnlich als kulinarischer Höhepunkt, während der deutsche Durchschnittsgast damit eher fremdelt. Mittlerweile aber schon nicht mehr so sehr, sodass von den 100 Portionen, die im „Athos“ in der Regel täglich aus der Küche kommen, mehr und mehr Lammgerichte sind.

Wirtsleute bleiben in Borna

In Borna fühlen sich Konstantoula Margariti und Christos Lagouris wohl. „Wir wollen nicht in eine Großstadt.“ Beide stammen aus Souli, einem kleinem Ort in der westgriechischen Landschaft Epirus. Die Wirtsleute haben zwei Töchter, von denen eine in Borna geboren wurde. Und in Borna wollen sie auch bleiben.

Von Nikos Natsidis