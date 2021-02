Warum die Bornaer Löscher-Anlagen immer wieder zum Goethepark werden

Borna

Es gibt Bezeichnungen, die halten sich hartnäckig, obwohl sie nicht stimmen. Das gilt auch für den sogenannten Goethepark, den es freilich gar nicht gibt, wie Thomas Bergner, Mitarbeiter im städtischen Museum am Reichstor und profunder Kenner der Bornaer Stadtgeschichte, erklärt. Nach wie vor heißen die Grünanlagen östlich des Breiten Teichs Löscheranlagen. Benannt wurden sie nach einem der bedeutendsten Bornaer Bürgermeister – nach Theodor Löscher (1852 bis 1928).

Bornaer Goethepark bei Google-Maps

Bergner weiß, wie es zur Bezeichnung Goethepark kam. In den 80er-Jahren brachten Lehrer der damaligen Erweiterten Oberschule (EOS) „Wilhelm Pieck“ die Bezeichnung ins Spiel. Ob womöglich deshalb, weil es in Borna bekanntlich tatsächlich einen Schillerpark gibt oder weil der Bürgermeister Löscher zu sozialistischen Zeiten vielleicht eher weniger en vogue war, lässt sich nicht mehr klären. Fakt ist, dass die Bezeichnung sogar im Stadtplan landete. Dort ist sie auf Google-Maps auch heute noch zu finden. Wohl auch ein Grund, weshalb sich der Name hartnäckig hält.

Borna hat Theodor Löscher viel zu verdanken

Dennoch sei die Bezeichnung Löscheranlagen die einzige richtige, so Stadthistoriker Bergner. Immerhin erinnere sie an einen Mann, „dem die Stadt Borna viel zu danken hat“. Konkret den Bau der Kasernen in der heutigen Stauffenbergstraße, in denen seit nahezu zwei Jahrzehnten das Landratsamt seinen Sitz hat oder auch den Bau des heutigen Teichgymnasiums. Nicht zuletzt unterstützte der damalige Bürgermeister Löscher, der sein Amt 1891 antrat, die Bemühungen des damaligen Bornaer Verschönerungsvereins um die Neugestaltung der Erholungszonen am Breiten Teich.

Anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums beschloss die Stadtverordnetenversammlung deshalb, den Park „Löscher-Anlagen“ zu nennen. Vor neun Jahren wurde der für 725 000 Euro aufwendig umgestaltet.

Von Nikos Natsidis