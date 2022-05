Warum die Denkmalbehörde ein Bild von Fischer-Art in Borna stört

Das Bild muss weg. Sagt die Denkmalbehörde. Das Bild bleibt. Sagt Thoralf Lang, der eine Fassade seines Wohnhauses in Borna vom Künstler Michael Fischer-Art hat gestalten lassen. Auswirkungen hat dieser Streit auch auf den Bahnhof in Borna.

