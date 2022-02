Warum in Pegau alte Ölkeller für den neuen Bahnhof weichen müssen

Pegau

Mehr als 100 Jahre lang haben sie Wind und Wetter getrotzt, sind mittlerweile von Moos und Grünzeug überwuchert und kaum noch zu erkennen: die alten Ölkeller in Pegau. Wer in Richtung Bahnhof unterwegs ist und ganz genau hinsieht, kann sie erkennen. Zwei große Erdhaufen, die ein besonderes Geheimnis in sich bergen. Doch eben diese müssen nun weichen – und dem neuen Verknüpfungspunkt Platz machen.

„Die Keller sind bestimmt seit 50 Jahren ungenutzt und verfallen seitdem immer mehr“, sagt Pegaus Bauamtsleiter Gunther Grothe. Und da sie längst nicht mehr gebraucht werden, müssten sie nun aus dem Stadtbild verschwinden.

Streckenläufer haben Schienen mit Öl beschmiert

Der ein oder andere ältere Pegauer könnte sich noch daran erinnern, wozu die Ölkeller einst dienten. „Hierin waren Ölwannen mit Kippvorrichtungen untergebracht, aus denen das Öl in Eimer gefüllt wurde“, erzählt Grothe. Und dieses wiederum sei genutzt worden, um Weichen, Schienen und gar Lokomotiven damit zu schmieren. „Früher gab es sogenannte Streckenläufer, die diese Arbeit übernahmen.“

Heutzutage sei diese Tätigkeit längst nicht mehr nötig, weshalb auch die Ölkeller ausgedient hätten. Und nun werden sie beseitigt, „zurückgebaut“, wie es in der Behördensprache heißt. Rund 160 000 Euro kostet ihr Abriss. Allerdings muss die Stadt das Vorhaben nicht allein schultern. Vielmehr kann die Stadt auf 90 Prozent Fördermittel aus dem Topf des Programms „Brachenflächenrevitalisierung“ zurückgreifen. Dass die Kosten recht hoch liegen, ist der Tatsache geschuldet, dass der ölverschmierte Boden gesondert auf der Deponie entsorgt werden muss.

Im April soll der Abriss der Ölkeller beginnen

Grothe rechnet damit, dass bereits im April der Abriss der Keller beginnt. Im Juni dürfte von den Hügeln schon nichts mehr zu sehen sein. Auf der dann freiwerdenden Fläche sollen anschließend Bäume gepflanzt werden.

Wann hingegen der Umbau des Bahnhofs zu einem modernen Verknüpfungspunkt beginnt, steht laut Bauamtsleiter noch etwas in den Sternen. Grothe hofft auf eine Spatenstich im kommenden Jahr. „Allerdings müssen da viele gute Dinge passieren, damit das geschieht“, zeigt er sich skeptisch.

Denn die Stadt wolle versuchen, Mittel über den Strukturwandel und über das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu erhalten. Dass der Umbau geschehen muss, steht für Grothe außer Frage. „Der bisherige Zustand ist mehr als unschön für Reisende.“

Das Pegauer Bahnhofsgebäude ist 2012 abgerissen worden. Am Bahnsteig gibt es lediglich solche Unterstände. Quelle: Mathias Bierende/Olaf Krenz

Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes hat Fahrt aufgenommen

Was hingegen schon Fahrt aufgenommen hat, ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. „Und wenn die Ölkeller weg sind, wird es gleich noch mal etwas schöner“, ist sich Grothe sicher.

Von Julia Tonne