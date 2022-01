Warum klares Wasser in Bornas Breitem Teich schlecht für die Karpfen ist

Borna

In diesem Jahr sind die Karpfen größer. Zumindest die, die im Frühjahr in den Breiten Teich in Borna eingesetzt werden. Damit steigen die Chancen, dass im Herbst wenigstens eine gewisse Menge Karpfen aus dem größten innerstädtischen Gewässer herausgeholt werden kann, sagt Fischpächter Udo Wolf aus Beucha bei Bad Lausick, der unter anderem den Breiten Teich bewirtschaftet.

Karpfen für die Kormorane

In diesem Jahr war es im Prinzip nichts mit der Fischernte. Daran sind des Fischers Feinde, die Kormorane, schuld. Die haben im Breiten Teich wie auch andernorts mangels natürlicher Konkurrenten einen „reich gedeckten Tisch“, an dem sie sich bedienen. Die Folge: 80 Prozent der Karpfen, die Wolf im Frühjahr wie in jedem Jahr ins Wasser gesetzt hatte, wurden von den Vögeln verspeist. „Da sind jetzt vielleicht noch 500 Kilo drin.“

Wühlende Wasserschweine

Nicht nur auf den ersten Blick ein wirtschaftliches Desaster. Denn während größere Karpfen den Boden durchwühlen, weshalb sie auch als „Wasserschweine“ gelten, sind zu wenige und zu kleine Karpfen dazu nicht in der Lage. Das aber müssten sie, um das Gedeihen von Hornkraut zu verhindern, einer invasiven Pflanzenart, die Karpfen im Normalfall herauswühlen. So aber bleiben die Fische darin hängen und können daran sterben.

Klares Wasser bedeutet weniger Sauerstoff

Wenn zu wenig und zu kleine Karpfen im Teich sind, hat das auch eine weitere Folge. Die Fische verzehren im Frühjahr Wasserflöhe, und dadurch wird das Wasser klarer. Das aber ist – zum Erstaunen des Laien am Wasserrand – eher schlecht. „Klares Wasser bedeutet weniger Sauerstoff, der den Karpfen dann fehlt“, so Wolf. „Vor allem aber gelangt mehr Sonnenlicht ins Wasser. Das wiederum ist gut fürs Hornkraut und damit schlecht für die Karpfen.“

Ideales Karpfenwasser ist grün

Das ideale Wasser für die Karpfenzucht ist grün und weniger klar. „Es hat aber natürlich keine Blaualgen“, sagt Pächter Wolf. Wenn die verbliebenen Karpfen vom letzten Frühjahr jetzt im Breiten Teich überwintern, halten sie auch mal ein, zwei Wochen Frost aus.

Eisfenster bei langer Frostperiode

Komplizierter wird es, wenn es eine durchgehende Eisdecke von Januar bis März gibt. Dann würde Fischer Wolf eingreifen. Etwa mithilfe eines Eisfensters, also eines Loches, das er ins Eis hacken würde. „Damit kommt Sonne und Licht ins Wasser.“ Im Zweifelsfall käme auch eine Sauerstoffpumpe zum Einsatz.

Größere Fische im Frühjahr

In jedem Fall sind die Fische, die Wolf im März in den Teich setzen will, größer als sonst. Sie wiegen schon ein Kilo und damit etwa das Doppelte der Karpfen vom Vorjahr. Sie sind also größer und können damit auch besser das Hornkraut am Teichboden „bearbeiten“. Außerdem werden sie nicht mehr so leicht zur Beute von Kormoranen.

Von Nikos Natsidis