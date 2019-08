Der Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ richtet sich an Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, Schulen sowie kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen in den sächsischen Braunkohleregionen Mitteldeutschland und der Lausitz. Zur Förderung der eingereichten Ideen stehen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 1,5 Millionen Euro aus dem Haushalt des Freistaates in beiden Regionen zur Verfügung.

In diesem Jahr wurden 613 der 1520 eingereichten Projektideen gefördert. Zudem werden in beiden Revieren 247 Ideen ausgezeichnet. Welche das sind, zeigt die Internetseite der Sächsischen Mitmach-Fonds unter www.mitmachfonds-sachsen.de/preistraeger2019.