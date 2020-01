Was die Pegauer am Karnevalsumzug ändern

Pegau

Im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege beschreitet der Pegauer Karneval-Klub ( PKK) in seiner 56. Saison. Weil der Karnevalsumzug am 22. Februar auf einer leicht veränderten Strecke gegenüber den Jahren zuvor unterwegs sein wird, musste im Vorfeld getüftelt werden.

„Unser Sicherheitsverantwortlicher und Umzugsgruppenteam-Mitglied Jörg Wiesemann ist dafür eigens die neue Strecke abgelaufen, um zu messen, ob der gesamte Umzug einmal um den Stadtring passt – und es hat gepasst“, berichtet PKK-Sprecherin Francis Günther-Köhler.

Francis Günther-Köhler, Vereinssprecherin vom Pegauer Karneval-Klub (PKK). Quelle: Olaf Krenz

Pegauer Karnevalsumzug lässt Zeitzer Straße aus

So wird, nennt sie das wesentliche Detail, die Wendeschleife in der Zeitzer Straße erstmals entfallen. Was wiederum zur Folge hat, dass der Verein den Umzug einmal rund um die Innenstadt laufen lassen will.

Am Kreisverkehr wird der Umzug den Weg gleich in die Lindenstraße und dann über die Klostergasse weiter zum Schlossplatz nehmen. „Mit dieser Veränderung beabsichtigen wir, den Umzug attraktiver zu gestalten, da in der Zeitzer Straße in der Vergangenheit in aller Regel kaum Zuschauer standen und dieser Bereich von den Umzugsteilnehmern zum Wasserlassen genutzt wurde“, so die Sprecherin.

Zudem erhoffen sich die Elsterstädter, dass die sich während des Umzugs erfahrungsgemäß auftuenden Lücken aufgrund des kürzeren Kurses geringer gehalten werden können. „Damit wollen wir verhindern, dass sich die Zuschauer in der Annahme, es komme kein weiteres Bild mehr, zu früh vom Umzug abwenden.“

Karneval-Klub verzichtet auf Pferdekutschen

Darüber hinaus werde es eine weitere Neuerung geben. „Als Konsequenz aus einem kleinen Vorfall mit unserem Prinzenpaar zur Karnevalseröffnung lassen wir erstmalig keine Pferdekutschen mehr im Umzug laufen“, erläutert Günther-Köhler. „Wir wollen das mit den Tieren verbundene Risiko in einem so großen Besucherfeld nicht mehr eingehen.“

Am 11. November war die Kutsche von Diana I. und Prinz David I. kurz nach dem Abholen in Großstorkwitz im Graben gelandet, weil ein Pferd kurzzeitig nicht zu halten gewesen war. Zumindest war weder dem Prinzenpaar noch der Kutscherin etwas Ernsthaftes zugestoßen. Die Vereinssprecherin erwähnt nun ein neues Gefährt, mit dem die Regenten am 22. Februar optimal präsentiert werden sollen.

Umzugsgruppen können sich anmelden

Bis dahin liegt aber noch einiges an Arbeit vor den Akteuren des Pegauer Karneval-Klubs. „Derzeit laufen die Anmeldungen der einzelnen Umzugsgruppen, und wir freuen uns schon jetzt, dass wieder alle zahlreich dabei sein werden“, so Francis Günther-Köhler. Das Umzugsgruppenteam hat mit der Planung für die Aufstellung der Wagen in der Stadt begonnen. Es wird zudem alle Verantwortlichen von den Teilnehmern über die Feuerwehr bis zum Sicherheitsdienst zusammenholen, um auch in dieser Hinsicht optimal vorbereitet zu sein.

Die Kernzeiten für den Pegauer Karnevalsumzug

Am Umzugstag selbst beginnt 13 Uhr das bunte Treiben im Zentrum der Stadt. Nach einem halbstündigen Vorprogramm startet 14 Uhr eine PKK-Show, ehe sich 14.30 Uhr der Tross für den Umzug in der 56. Saison der Pegauer Karnevalisten in Bewegung setzt.

Von Roger Dietze