Was die künftige Pflegefachschule im Ex-Gericht für Borna bedeutet

Borna

Wenn die Bornaer Sana-Klinik in einigen Jahren junge Pflegekräfte im ehemaligen Amtsgericht ausbildet, verbessern sich nicht nur die räumlichen Bedingungen. Dann wird die Bildungseinrichtung des Krankenhauses auch besser sichtbar in der Stadt. Davon ist Cornelia Reichardt, die Leiterin des Bildungszentrums der Sana-Klinik, überzeugt.

Das vormalige Gericht soll mit insgesamt 13 Millionen Euro aus dem Fonds für den Strukturwandel in den bisherigen Bergbaugebieten zu einer Pflegefachschule umgebaut werden. Dafür hatte der Stadtrat bereits vor einiger Zeit die Weichen gestellt. Auf dem benachbarten Areal des derzeitigen Polizeireviers ist die Errichtung eines Betriebskindergartens geplant.

So könnte die geplante Kindertagesstätte der künftigen Pflegefachschule aussehen. Quelle: Stadtverwaltung

Künftig 350 Ausbildungsplätze

Mit dem Standort im Stadtzentrum nehme die Ausstrahlung der Berufsfachschule für Pflegeberufe deutlich zu. Derzeit hat die Bildungseinrichtung in der Witznitzer Werkstaße 112 Ausbildungsplätze. In der Perspektive sollen es bis zu 350 sein.

Generalistische Ausbildung

Der avisierte Standortwechsel wäre gewissermaßen der Abschluss einer Entwicklung, die mit den Veränderungen in der Ausbildung für Krankenpfleger bereits begonnen hat. Diese haben bisher nach Beendigung ihres dreijährigen theoretischen und praktischen Unterrichts an der Sana-Schule wie überall in Deutschland einen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger.

Künftig sind sie Pflegefachfrauen beziehungsweise -männer, wohinter steht, dass sie eine Ausbildung in der Kinder- und Altenpflege ebenso durchlaufen haben wie in der Krankenpflege. Es handle sich damit um eine „generalistische Ausbildung“, so Reichardt.

Cornelia Reichardt, die Leiterin des Bildungszentrums der Sana-Klinik, vor dem Gebäude des ehemaligen Bornaer Amtsgerichts: Hier soll nach einem Umbau die Pflegefachschule einziehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Steigendes Interesse an Pfegeberufen

Generell, sagt die Schulleiterin, steigt das Interesse an Pflegeberufen. Auch wenn sich das an den aktuellen Bewerberzahlen nicht unbedingt ablesen lasse. Die Gründe dafür liegen aber eher im geänderten Verhalten der Bewerber. „Das passiert nicht mehr im Sommer“, so wie es über viele Jahre üblich war. Potenzielle Bewerber schicken ihre Unterlagen oftmals erst im Januar oder Februar ab.

Bereits jetzt stehe fest, dass es an der Sana-Schule mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres erstmals durchgängig zwei Klassen in jedem Jahrgang geben wird. Das bedeute, dass die Zahl der Ausbildungsplätze auf 140 steigt. Auch das mache deutlich, dass die Schule zunehmend größeren Platzbedarf hat.

Bisweilen eng in der Witznitzer Werkstraße

Dabei sind die aktuellen Bedingungen für den Unterricht in der Witznitzer Werkstraße keineswegs unerträglich, macht Cornelia Reichardt klar. Wohl aber werde es bisweilen eng für die Schüler und die insgesamt zehn Lehrkräfte. Im einstigen Amtsgericht werde es dagegen mehr Platz geben für Fachkabinette und Labore.

Ganz abgesehen davon, „dass wir uns dort mitten auch in der Stadt präsentieren können“. Die Schule werde dann sichtbarer sein als im Bornaer Norden. Und zumindest Imbissbetreiber und Gastronomen könnten davon profitieren, dass mehrere Hundert Leute mittags etwas essen wollen.

Arbeitsstelle in Borna wünschenswert

Zugleich könnten die Schüler, von denen nach wie vor mehr als zwei Drittel Mädchen und Frauen sind, ein anderes Bild der Stadt Borna bekommen. Denn die reisen zu nennenswerten Teilen von außerhalb an – aus Leipzig und Grimma ebenso wie aus Altenburg und Schmölln. Zudem stammen sie auch von anderen Trägern wie der Krankenkasse AOK und des kirchlichen sozialen Dienstes Diakonie. Dabei, macht Schulleiterin Reichardt klar, ist es durchaus wünschenswert, wenn sich die Absolventen am Ende für eine Arbeitsstelle in Borna entscheiden würden.

Jobgarantie nach Ausbildungsende

Das wäre selbstverständlich im Krankenhaus möglich. Überhaupt seien die Chancen für ausgebildete Pflegekräfte nach wie vor außerordentlich gut. Das gelte auch für die 22 Absolventen, die ihre Lehrzeit im Sommer abschließen. Wer die Ausbildung am Sana-Bildungszentrum erfolgreich beendet, habe sozusagen eine Jobgarantie.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis