Was es mit dem Surfpark-Projekt bei Borna auf sich hat

Borna

Für die einen ist es die ultimative Chance, dass auch Borna endlich eine Attraktion für Besucher von außerhalb hat. Für die anderen ist es die Zerstörung von Naturflächen, die es unbedingt zu verhindern gilt. Der Surfpark, den die Surfpark Deutschland GmbH am Nordwestufer des Bockwitzer Sees errichten will, ist in jedem Fall ein Projekt, wie es in Borna bisher noch keins gibt. Geschäftsführer Mike Berus zeigt sich gegenüber der LVZ überzeugt, dass Borna am Ende davon profitieren wird und die Belange des Umweltschutzes in jedem Fall berücksichtigt werden.

Wellenreiten in Deutschland nicht möglich

Wer an Surfen denkt, hat in der Regel Strände in warmen, häufig südlichen Gefilden vor sich. Kalifornien und Hawaii kommen einem in den Sinn, wenn es um Wellenreiten geht, wie der Sport auch heißt. „In Deutschland gibt es so etwas nicht“, sagt Berus. Das ist an den Küsten von Ost- und Nordsee schlichtweg nicht möglich. „Wenn Sie surfen wollen, müssen Sie ins Flugzeug steigen.“ Um dann auf Teneriffa, in Portugal und Frankreich dieser speziellen Leidenschaft zu frönen.

So könnte der Surfpark am Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

Hohe Einstiegshürden

Und das wollen mehr Leute, als der Durchschnittsbürger annimnt, erklärt der 45-Jährige, selbst leidenschaftlicher Wellenreiter. Immerhin anderthalb Millionen Deutsche, 1,5 Prozent aller Bundesbürger sind aktive Surfer, sagt er. Ausprobiert haben sich einer Analyse zufolge schon 18 Prozent der über 18-Jährigen in Deutschland darin. Sie können den Sport aber nicht betreiben, „weil die Einstiegshürden zu groß sind“. Heißt: Flugreisen ins Ausland kann sich nicht jeder leisten. „Der Bedarf ist also groß“, sagt Berus.

Borna würde zum Mekka der Surfer werden

Für ihn ein wesentlicher Grund für das Projekt, das bisher in Deutschland seinesgleichen suchen würde. Berus plant eine Anlage, bei der Wellen künstlich erzeugt werden, die es üblicherweise nur im offenen Meer gibt. Anlagen wie die, die Berus und sein Partner Martin Schlimpert in Bockwitz errichten wollen, finden sich derzeit nur in Bristol, London und Edinburgh und demnächst in der Schweiz sowie außerhalb Europas. Die Anlage bei Borna würde sich zum Mekka von Surfern entwickeln. Zudem sollen hier die deutschen Klubmeisterschaften im Wellenreiten ausgetragen werden und damit in einer Disziplin, die mittlerweile olympisch ist.

Die beiden Initiatoren des Projekts: Mike Berus (r.) und Martin Schlimpert. Quelle: Surfpark GmbH

Surfen passt ins Neuseenland

Bleibt die Frage, warum es die Leipziger Unternehmer ausgerechnet nach Borna an den Bockwitzer See zieht. Berus’ Antwort: „Wir wollen die Anlage gern in der Nähe von Leipzig haben.“ Das sei eine Sportstadt, und Surfen passe auch gut in eine Region wie das Neuseenland. Er erklärt, dass im Vorfeld der Entscheidung für Bockwitz das gesamte Leipziger Umland unter die Lupe genommen wurde. Der Zwenkauer, der Störmthaler und der Markkleeberger See ebenso wie die Goitzsche bei Bitterfeld und die Schladitzer Bucht bei Rackwitz.

Für Bockwitz spreche, dass es sehr gut erschlossen ist und nah an der Autobahn liegt. Das Areal, das die Surfpark GmbH im Auge hat, befindet sich nordwestlich des Gewässers. Zwischen den Naturschutzflächen und dem Areal liegen Pufferzonen, die hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt werden.

Der Bockwitzer See bei Borna. Quelle: Nabu

Ganzheitliches Angebot

Es gehe keineswegs nur um Wellenreiten. Das Projekt sei vielmehr „ein ganzheitliches Angebot“. Aber, das ist dem Surfpark-GmbH-Geschäftsführer wichtig: „Das wird kein Vergnügungspark wie Belantis.“ Es gehe nicht um Party. Dafür aber „um einen gesunden Lebensstil“. Deshalb seien weit mehr Angebote geplant als Wellenreiten. Konkret ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessstudio. Der wäre ebenso öffentlich zugänglich wie der „Dorfplatz“ mit kleinen Geschäften, in denen es etwa Surfartikel wie Neoprenanzüge, aber auch Lebensmittel geben soll.

Nicht zu vergessen ein öffentliches Restaurant. Vorgesehen ist zudem eine öffentliche Multifunktionshalle, die ganzjährig genutzt werden kann – für Sport- und Kulturveranstaltungen. Darin könnten bis zu 500 Besucher Platz finden. Die Halle wäre allerdings aus der Ferne nur bedingt zu sehen. „Sie steckt zum Teil im Erdreich“, sagt Mike Berus.

Teil des Surfparks am Bockwitzer See könnte eine Multifunktionshalle sein. Quelle: Surfpark GmbH

Niemals 100-prozentige Auslastung

Selbstredend ist auch ein separater Bereich mit Stellflächen für Wohnmobile und Chalets, Häuser im ländlichen Stil, vorgesehen. Berus rechnet in der Hochsaison damit, dass die Wohnmobilstellplätze zu etwa 70 Prozent belegt sind. „Das wären dann etwa 150 Leute.“ In den Chalets könnten maximal 240 Leute wohnen. In der Realität werde niemals eine 100-prozentige Auslastung erreicht werden. Neben der Surfanlage ist an Flächen für Basketball und Volleyball gedacht. Für Schüler soll es Angebote zur Umwelterziehung geben.

Schaffung von Arbeitsplätzen

Viele Bornaer befürchten, dass sie in der Perspektive in Besuchermassen ersticken. „Das wird nicht passieren“, sagt Berus. Vorgesehen sei eine intelligente Steuerung des Verkehrs und der Besucher. Ein Teil der Eintrittsgelder soll als Spende an die Ökologische Station Birkenhain gehen, die sie für Naturschutzmaßnahmen verwenden soll.

Und was hätte die Stadt Borna von einem Surfpark vor ihrer Haustür? „Wir schaffen Arbeitsplätze“, sagt Berus mit Blick auf Personal für das Restaurant und Zulieferer wie etwa Fleischer und Bäcker. Auch Hotellerie und Gastronomie würden profitieren. Und nicht zuletzt die städtische Kämmerei. „Dorthin fließen die Steuereinnahmen aus dem Surfpark.“

Naturnahe Gestaltung des Stellplatzbereichs fürs Parken. Quelle: Surfpark GmbH

Bürger sollen beteiligt werden

Am Ende aber ist alles eine Frage des Geldes. 28 Millionen Euro kostet das Projekt, das entspricht in etwa einem Jahres-Haushalt der Stadt Borna. Es gebe Finanzierungsmöglichkeiten ohne einen Cent Fördergeld, so Berus. Allerdings hat er auch Fördertöpfe wie das Leader-Programm im Blick, mit dem die EU Projekte im ländlichen Raum unterstützt. Und er hat mit über 300 Investoren gesprochen.

Das Thema stand im Juni 2020 auf der Tagesordnung des Stadtrates. Bereits zuvor war es bekannt geworden. Die Corona-Krise sei allerdings derzeit ein Problem. „Wir hoffen, dass wir 2021 einen Durchbruch erzielen.“ Dazu gehöre auch die Beteiligung der Bürger.

Erster Spatenstich 2023

Wenn alles funktioniert, kann sich Berus den ersten Spatenstich für Anfang 2023 vorstellen. Etwa anderthalb Jahre später könnte der Surfpark eröffnet werden.

Von Nikos Natsidis