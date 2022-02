Was haben Gymnasien und Oberschulen in Region Borna-Geithain zu bieten?

Landkreis Leipzig

Jetzt haben sie es schwarz auf weiß vorliegen. Am letzten Schultag vor den Winterferien erhielten Sachsens Viertklässler ihre Bildungsempfehlungen. Doch welche weiterführende Schule ist in Zukunft geeignet? Für die, die sich noch nicht festgelegt haben, bieten wir einen Überblick über Besonderheiten und Profile von Gymnasien und Oberschulen der Region.

Gymnasium „Am Breiten Teich“ Borna

Fremdsprachen: Englisch, ab Klasse 6 Französisch, Russisch oder Spanisch, ab Klasse 8 Latein

Besonderheiten: naturwissenschaftliches, gesellschaftswissenschaftliches, musikalisch-künstlerisches Profil; Cambridge-Abschlüsse; 28 Ganztagsangebote; Talentwettbewerbe; drei Chöre; Schulband; Big Band; Jahrbuch; Schülerstreitschlichtung; Schülerpaten; Schulsozialarbeit; Partnerschaften mit Schulen in Frankreich und England; Kooperationspartner Siemens AG, DOW Chemical, Lotter Metall, Alltec. Auszeichnungen: Sächsischer Schulpreis, MINT-freundliche Schule, sportfreundliche Schule, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Lions-Quest-Qualitätssiegel, Verbraucherschule in Silber

Anmeldung: detaillierte Informationen auf der Homepage

Information: Bildungsangebot und Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 857

Aktuelle Lehrerzahl: 69

Schulleiter: Axel Mohr

Adresse: Am Breiten Teich 4, 04552 Borna

Telefon: 03433 208290 / Fax: 03433 208291

Internet: www.gymnasium-borna.de

E-Mail: sekretariat@gymnasium-borna.de

Internationale Gymnasien Geithain

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, Französisch

Besonderheiten: Träger der Schule Saxony International School Carl Hahn gemeinnützige GmbH; zweite Fremdsprache ab Klasse 5; Stundenmodell 80+10 und integrierte Selbstlernzeit; Möglichkeit das IB Diplom als zusätzlichen Abschluss zu erwerben; digitaler Unterricht; vielfältige Ganztagsangebote; dritte Fremdsprache ab Klasse 8; Profile ab Klasse 8 – gesellschaftswissenschaftlich/naturwissenschaftlich; kleine Klassen; enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule; Sprachcamp; Praktika in Unternehmen der Region ab Klasse 5; Hausaufgabenbetreuung

Anmeldung: bis 4. März – 14. bis 25. Februar Mo.-Fr. 9-13 Uhr, 28. Februar, 1. März 8-16 Uhr, 2. und 3. März 8-15 Uhr

Information: Virtueller Schulrundgang auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 276

Aktuelle Lehrerzahl: 37

Kommissarischer Schulleiter: Sebastian Roscher

Adresse: Friedrich-Fröbel-Straße 1, 04643 Geithain

Telefon: 034341 46012 / Fax: 034341 46013

Internet: www.saxony-international-school.de

E-Mail: igg@saxony-international-school.de

Wiprecht-Gymnasium Groitzsch

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch

Besonderheiten:naturwissenschaftliches, gesellschaftswissenschaftliches, sportliches, künstlerisches Profil; Schulsternwarte; zwei Turnhallen; Schulbibliothek mit Hausaufgabenbetreuung; in die Stundentafel integrierte individulle Förderung; Begabtenförderung; vielseitige Ganztagsangebote; musisches und künstlerisches Unterrichts- und Ergänzungsangebot (Leistungskurs Kunst, Wipacts, Kunstprojekte, Chöre, Schulorchester, Foto- und Video-AG); aktive Schulsozialarbeit; Inklusionsassistenz; moderne Schulmensa

Anmeldung:28. Februar bis 4. März, detaillierte Informationen über die Homepage

Information:virtueller Einblick in den Schulalltag über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 586

Aktuelle Lehrerzahl: 58

Schulleiterin: Dr. Gloria Conrad

Adresse: Am Gymnasium 1, 04539 Groitzsch

Telefon: 034296 48080 / Fax: 034296 480811

Internet: www.wiprecht-gymnasium.de

E-Mail: sekretariat@wipgym.lernsax.de

Evangelisches Gymnasium Lernwelten Großdeuben

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, geplant Französisch

Besonderheiten: Gymnasium in freier Trägerschaft gegründet aus Elterninitiative; Unterricht angelehnt an reformpädagogische Ideen, unter anderem mit Frei- und Projektarbeit; sehr engagiertes Lehrerteam, gesellschaftswissenschaftliches Profil; weitgehend hausaufgabenfreie Ganztagsschule; frühzeitige und systematische Berufs- und Studienorientierung; systematische Medienerziehung; Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage; Schulclub; Ganztagsangebote

Information: Schulkonzept und alle Informationen zur Aufnahme auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 163

Aktuelle Lehrerzahl: 28

Schulleiter: Gregor Pohler, Carl Blumenhagen

Adresse: Schulstraße 6, 04564 Böhlen, Ortsteil Großdeuben

Telefon: 034299 708309

Internet: www.lernwelten-schule.de

E-Mail: sekretariat@lernwelten-schule.de

Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: naturwissenschaftliches und gesellschaftswissenschaftliches Profil; eine Klasse pro Jahrgangsstufe mit vertiefter Ausbildung (Paragraf-4-Schule) im musischen Bereich; Präventionsprogramm Lions-Quest Erwachsenwerden; Ganztagsangebote in vielfältiger Form; Schulpartnerschaften mit den Niederlanden und den USA; breites Angebot an Leistungskursen in der Oberstufe

Anmeldung: für den vertieft musischen Bereich spezielle Aufnahmeprüfung nach Einladung und Absprache; Informationen auch über die Schulhomepage

Information:bis 4. März virtueller Nachmittag der offenen Tür über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: ca. 1000

Aktuelle Lehrerzahl: 100

amtierende Schulleiterin:Constanze Ambrosch

Adresse: Mehringstraße 8, 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 356890 / Fax: 0341 3568930

Internet: www.rudolf-hildebrand-schule.de

E-Mail: sekretariat@rudolf-hildebrand-schule.de

Freies Gymnasium Penig

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Schulträger Trägerverein Gymnasium Penig; enge Zusammenarbeit Elternhaus-Schule; natur- und gesellschaftswissenschaftliches Profil; kleine Klassen- und Kursstärken, auch kleine Leistungskurse; freie Wahl der 2. Fremdsprache, Vorbereitung auf das Cambridge-Zertifikat; vielfältige Ganztagsangebote; sehr geringe Ausfallquote; LRS-Beratung, Methodentraining und selbst organisierte Lernzeit; Siemens-Partnerschule; Auszeichnung MINT-freundliche Schule; bewegte Schule; Schule ohne Rassismus

Anmeldung:11., 14. Februar 9-18 Uhr, 15. bis 18. Februar 9-12 Uhr, 28. Februar bis 4. März 7.30-15.30 Uhr

Information:Beratungsgespräche und Besichtigung der Schule sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, es besteht 3-G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht

Aktuelle Schülerzahl: 238

Aktuelle Lehrerzahl: 30

Schulleiterin: Uta Steffen

Adresse: Schützenhausweg 4, 09322 Penig

Telefon: 037381 95680 / Fax: 037381 95689

Internet: www.freiesgymnasiumpenig.de

E-Mail: info@freiesgymnasiumpenig.de

DPFA-Regenbogen-Gymnasium Zwenkau

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch

Besonderheiten:Träger der Schule ist die DPFA-Schulen gGmbH; Sprecherziehung Klasse 5/6; zweite Fremdsprache ab Klasse 5; zusätzlich eine Stunde Sport ab Klasse 7; Vorbereitung auf die besondere Leistungsfeststellung in Klasse 10; Sek. II – Mathematikcamp in Klassenstufe 12 zur Abiturprüfungsvorbereitung; moderne Lehrmittel wie Interaktive Tafeln und Laptops,zahlreiche Ganztagsangebote wie zum Beispiel Berufs- und Studienorientierung ab Klasse 7, Schülerzeitung, Chor, Schülerkabarett, gesunde Ernährung

Anmeldung: jederzeit möglich

Information:Schulkonzept auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 390

Aktuelle Lehrerzahl: 36

Schulleiter: Niels Schulz

Adresse: Pestalozzistraße 15, 04442 Zwenkau

Telefon: 034203 4339900 / Fax: 034203 4339909

Internet: www.dpfa.de

E-Mail: zwenkau.gymnasium@dpfa.de

Oberschule „Werner Seelenbinder“ Bad Lausick

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch

Besonderheiten:Leistungsdifferenzierte Förderung, Förderstipendien; Prüfungstraining, Vorbereitung auf Berufliches Gymnasium, Berufsfrühförderung, Berufsmesse; Projektangebote, Wettbewerbsteilnahme; Traditionsveranstaltungen; Kooperationsverträge mit regionalen Unternehmen und Organisationen; Schulsozialarbeit, Streitschlichter, Schulklub; Ganztagsangebote; Arbeitsgemeinschaften und Wahlbereiche im künstlerischen, sportlichen, förder- und MINT-Bereich; sanierte Schule mit modernen Fachkabinetten, neue Sporthalle und Sportplatz; aktiver Schulförderverein

Anmeldung: Vom 21. Februar bis 3. März nur nach vorheriger tel. Vereinbarung, Terminvergabe vom 11. bis 16. Februar, genaue Informationen auf der Homepage

Information: Schulprogramm und schulische Angebote über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 342

Aktuelle Lehrerzahl: 31

Schulleiterin: Anke Schneider

Adresse: Frohburger Straße 9, 04651 Bad Lausick

Telefon: 034345 22808/ Fax: 034345 22822

Internet: www.oberschule-badlausick.de

E-Mail:kontakt@oberschule-badlausick.de

Oberschule Böhlen

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: Kooperationsschule mit BSZ-Böhlen, DOW Chemical und regionalen Unternehmen; Leistungsdifferenzierte Förderung; Prüfungsvorbereitung; Ganztagsangebote von Sport, Töpfern, Internet, Kreatives Gestalten, Naturschutz; Schulgarten im Gartenverein Böhlen; Schulsozialarbeiterin, Beratungslehrerin im Haus; gezielte Berufsorientierung durch Praxisberaterin, BO-Lehrerin und Berufseinstiegsbegleiter; Stützpunkt für LRS

Anmeldung: 11. Februar sowie 28. Februar bis 4. März nach telefonischer Rücksprache zur Terminvereinbarung

Information: aktuelle Informationen über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 373

Aktuelle Lehrerzahl: 35

Schulleiterin: Kerstin Hensel

Adresse: Lessingstraße 1, 04564 Böhlen

Telefon: 034206 72261 / Fax: 034206 72245

Internet: www.boehlen-oberschule.de

E-Mail:sekretariat-os@stadt-boehlen.de

Dinter-Oberschule Borna

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch im GTA

Besonderheiten: Qualitätssiegel Berufsorientierung und Auszeichnung „Starke Schule“; Zertifikate als bewegte und sichere sowie sportfreundliche Schule; zentrale Berufsorientierungsmesse; viele Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen sowie Schulen im In- & Ausland; Praktika ab Kl. 7; Berufseinstiegsbegleiter; Praxisberater; Schulsozialarbeit, Inklusions- und Schulassistenz, Schlichter, viele Präventionsprojekte; LRS-Förderung; intensive Prüfungsvorbereitung; mehr als 20 Ganztagsangebote; Skilager; Musicalprojekt; TELC-Sprachzertifikat; Schulsanitätsdienst; Kunstprojekte; Dinter-TV; Schulolympiade; aktiver Schulförderverein

Anmeldung: 28. Februar bis 4. Märznur nach telefonischer Terminvereinbarung

Information: Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 500

Aktuelle Lehrerzahl: 43

Schulleiterin: Doreen Snicinski

Adresse: Dinterplatz 3, 04552 Borna

Telefon: 03433 208910 / Fax: 03433 208912

Internet: www.dinter-schule.de

E-Mail: sek.dinterschule@borna.de

Oberschule „Maxim Gorki“ Frohburg

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: moderne Sporthalle und Kunstatelier unterm Dach; Einweihung des Anbaus im Dezember 2017 für Chemie, Physik, Geografie und Hauswirtschaft; besondere Einstiegsphase für 5. Klasse mit Projekt „Gesunde Ernährung und Bewegung“; Ganztagsangebote; Förderung leistungsstarker Schüler zum Übergang ans Gymnasium; Berufsorientierungskonzept mit eigener Berufsmesse; Kooperationsverträge mit regionalen Unternehmen; intensive Prüfungsvorbereitung ab Klasse 9; Möglichkeit für selbstständiges Schülerhandeln wie Schülerfirma, Schülerrat, Schulschlichter, Theater, Chor, Schulclub, Schüler­­band; Schulsozialarbeit

Anmeldung: 14. Februar bis 4. März nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe sowie auf dem Postweg

Aktuelle Schülerzahl: 460

Aktuelle Lehrerzahl: 37

Schulleiter: Ingo Pfretzschner

Adresse: August-Bebel-Straße 32, 04654 Frohburg

Telefon: 034348 51334 / Fax: 034348 53558

Internet: https://cms.sachsen.schule/msfrohburg/start

E-Mail: ms-frohburg@web.de

Paul-Guenther-Oberschule Geithain

Fremdsprachen: Englisch, ab Klasse 6 Französisch, Russisch oder Spanisch

Besonderheiten: Schule mit besonderem pädagogischen Profil; Stärken fördern – Leistungsgruppen ab Klasse 7 in den Hauptfächern; Schwächen abbauen – LRS-Förderung in den Hauptfächern; moderne Lehrküche, digitale Tafeln, Ganztagsangebote: zum Beispiel Musical, Pfadfinder, Robotic, Fitness; Berufsorientierung ab Klasse 7; Schülerfirma; Schulclub und Schulsozialarbeit; Praxisberaterin; Hausaufgabenbetreuung; Prüfungsvorbereitung

Anmeldung: Vom 28. Februar bis 4. März nur nach telefonischer Terminvereinbarung

Information: aktuelle Informationen über die Schulhomepage

Aktuelle Schülerzahl: 189

Aktuelle Lehrerzahl: 22

Schulleiterin:Ute Vockrodt

Adresse: Schillerstraße 13, 04643 Geithain

Telefon: 034341 42494 / Fax: 034341 42866

Internet: www.paul-guenther-schule.de

E-Mail: info@paul-guenther-schule.de

Oberschule Groitzsch

Fremdsprachen: Englisch, Russisch im WB

Besonderheiten: Haupt- und Realschulabschluss; viele Ganztagsangebote, zum Beispiel kreatives Gestalten, Prüfungsvorbereitung, Schulsanitätsdienst, Musik/Sport/Fitness und Lernförderung; Schulsozialarbeit; Teilnahme an Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen; verschiedene Schulveranstaltungen und Projekte; Berufsvorbereitung für die Klassen 7 bis 10; Partner der Dow Chemical und MIBRAG; Bushaltestelle für auswärtige Kinder direkt vor der Schule – Busverbindungen entsprechend dem Stundenplan; Mensa mit Pausenversorgung und warmem Mittagessen; moderne Turnhalle und Sportzentrum; Pausenhof mit Sport- und Spielmöglichkeiten; Schließfächer der Firma Mietra

Anmeldung:14. Februar bis 3. März (per Post)

Information: alle weiteren Informationen auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 326

Aktuelle Lehrerzahl: 26

Schulleiter: Falk Seidenstücker

Adresse: Südstraße 30, 04539 Groitzsch

Telefon: 034296 42245 / Fax: 034296 97076

Internet: www.os-groitzsch.de

E-Mail: kontakt@os-groitzsch.de

Oberschule Kitzscher

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch

Besonderheiten: Lernförderung: LRS; Mathe, Schach, Englisch, Prüfungsvorbereitung; Medienerziehung: Schülerfernsehen, -radio, -zeitung; Berufsorientierung: 12 regionale Kooperationspartner; Ganztagsangebote: Sport, Kunst; Schülerversorgung: Pausenimbiss durch Schülerfirma, warmes Mittagessen; Soziales Lernen: Streitschlichter, Schulsozialarbeit, Schulclub; Unterstützung: Schuljahresplaner; Traditionen: Winterlager, Sprachreise, Wissensolympiaden; Projekte: „Alt und Jung – gemeinsam“, „Schule unterwegs“, „Das Lernen lernen“

Anmeldung:telefonische Terminvergabe vom 14.-18. Februar 8-11.30 und 12-14 Uhr für Termine vom 28. Februar bis 4. März Mo., Mi. 8-16 Uhr, Di., Do. 8-18 Uhr, Fr. 8-10.30 Uhr, Anmeldung auch per Post oder E-Mail

Information: digitaler Tag der offenen Tür über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 256 aus 26 Orten

Aktuelle Lehrerzahl: 24

Schulleiterin: Dr. Dagmar Schulz

Adresse: Trageser Straße 40c, 04567 Kitzscher

Telefon: 03433 741242 / Fax: 03433 744804

Internet: www.oberschule-kitzscher.de

E-Mail: schulleitung@os-kitzscher.de

Oberschule Markkleeberg

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: Starttraining, Soziales Lernen; TELC-Partner; jährlich zwei Projektwochen; Skilager; interaktive Tafeln und moderne Medienausstattung; umfangreiche Berufsorientierung, Praxisberater; Teilnahme am Projekt „Genial sozial“; Wettbewerbe in den Fächern Deutsch, Englisch, Biologie, WTH, Informatik und Sport; DaZ-Klasse für ausländische Kinder; Schulsozialarbeit; vielfältiges Ganztagsangebot: z.B. Wassersport, Graffiti, Podcast /Schulclub; aktive Schülermitwirkung bei traditionellen Schulhöhepunkten, moderne Lehrküche und Technikkabinette

Anmeldung: 22. Februar bis 4. März: Mo.-Fr. 9.30-12 Uhr, am 28. Februar und 3. März 13-16 Uhr (Termine nur nach vorheriger telefonischer Absprache)

Information: virtueller Tag der offenen Tür auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 486

Aktuelle Lehrerzahl: 40

Schulleiter:Ronny Ullmann

Adresse: Geschwister-Scholl-Straße 2, 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 3580767 / Fax: 0341 3581164

Internet:www.os-markkleeberg.de

E-Mail: sekretariat@os-markkleeberg.de

Oberschule „Fréderic Joliot-Curie“ Pegau

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch

Besonderheiten: umfassendes Ganztagesangebot Sport, Musik, Kunst, Sprachen, Leseförderung; Unterstützungsangebote bei Lernschwierigkeiten; Schulsozialarbeiterin; Beratungslehrerin; Gesamtschulveranstaltungen (Projektwoche, Präventionsangebote, Schulhoffest, Schwimmfest, Orientierungslauf); Berufsberatung für Schüler der Klassen 7 bis 10; Praktika; Potenzialanalyse; Förderung der Zivilcourage und einer demokratischen Grundhaltung; Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern); umfangreiches Schulfahrtenangebot für die Klassen 5 bis 10 (zum Beispiel Skilager, Teambildungsfahrten); engagierter Schülerrat und Elternrat

Anmeldung: Bis 3. März per Post

Aktuelle Schülerzahl: 312

Aktuelle Lehrerzahl: 30

Schulleiterin: Ulrike Hänel

Adresse: Ernst-Reinsdorf-Straße 3, 04523 Pegau

Telefon: 034296 76560 / Fax: 034296 499804

Internet: www.oberschule-Pegau.de

E-Mail: Sekretariat@Oberschule-Pegau.de

Oberschule Regis-Breitingen

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: vielfältiges Ganztagsangebot (Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaften); LRS-Betreuung; Teilnahme an sportlichen und naturwissenschaftlichen Wettbewerben; zielgerichtete Prüfungsvorbereitung; kontinuierliche Berufsorientierung ab Klasse 7; Praxisberater; Schulsozialarbeiterin; Inklusionsassistentin; Streitschlichter; verschiedene Präventionsprojekte; Stundenplan an Busverbindung angepasst; Betreuung der Fahrschüler bis zur Busabfahrt; Titel Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage; aktiver Förderverein

Anmeldung: 28. Februar bis 4. März kontaktlose Anmeldung per Post, Hinweise und Anmeldeformular auf der Homepage; Fragen werden telefonisch beantwortet

Information: Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 257

Aktuelle Lehrerzahl: 23

Schulleiterin: Kathrin Lohse

Adresse: Schulstraße 9, 04565 Regis-Breitingen

Telefon: 034343 51263 / Fax: 034343 54772

Internet: www.osregis.de

E-Mail: schule@regis-breitingen.de

