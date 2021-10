Landkreis Leipzig

In zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Leipzig werden für Kinder und Jugendliche Veranstaltungen angeboten. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl müssen sich die Besucher für einige Kurse und Ausflüge vorher telefonisch oder per E-Mail anmelden.

Belgershain

• Renaissanceschloss Schlossstr. 1: Anmeldung unter Tel. 0341 23880189 1. Ferienwoche: So. 16 Uhr Rotkäppchen oder Die ungewöhnliche Zwischenmahlzeit, Figurentheater mit dem Theater im Globus

Borna

• Freizeitzentrum Tel. 03433 208519, Schulstr. 19: 1. Ferienwoche: Mo. 15 Uhr Gemeinsam Pizza backen; Di. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Eulenwindlicht gestalten; Mi. 17 Uhr Schülerkino mit Burgeressen; Do. Ausflug ins Jumphouse, Anmeldung erforderlich; Fr. 15 Uhr Kreativwerkstatt: praktische Stiftehalter gestalten 2. Ferienwoche: Mo. 15 Uhr Wir kochen gemeinsam Kartoffeln und Quark; Di. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Lustige Igel basteln; Mi. Ausflug ins Riff Bad Lausick; Anmeldung erforderlich; Do. 15 Uhr Im Topf geht’s rund: Backen für Halloween; Fr. 17 Uhr Gruselige Halloweenparty

• Innenstadt Bis 31. Oktober Digitale Stadtrallye mit der Actionbound-App, einfach kostenlos runterladen, QR-Code scannen und schon geht es auf spannende Tour durch die Bornaer Innenstadt

• Kinder- und Jugendhaus Gnandorf Tel. 03433 910018, Raupenhainer Str. 12: 1. Ferienwoche: Mo. 14 Uhr Entdeckungstour durch Borna; Di. 12 Uhr Leckere Salatbar – tolle Salate machen; Mi. 14-19 Uhr Brett- und Kartenspieltag; Do. 12 Uhr Ausflug zum Lasertag nach Leipzig; begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung und Elternerlaubnis erforderlich; Fr. 12 Uhr Tischtennisturnier mit tollen Preisen 2. Ferienwoche: Mo. 12-18 Uhr Überraschungsprogramm; Di. 14-19 Uhr Mitmachküche NaBu: Kesselgulasch; Mi. 14-19 Uhr Kreatives: Kürbisse schnitzen; Do. 16-20.30 Uhr Gemütliches Feuer, Grillen und Smoothiefahrrad; Fr. 14-19 Uhr Offener Treff

• Mitmach-Laden Mühlgasse 3a: Anmeldung unter Tel. 03433 2246664 oder per E-Mail an tom.dittrich@kjr-ll.de; 1./2. Ferienwoche: jeweils Di. 16-18 Uhr freie Fahrradselbsthilfewerkstatt, unter fachlicher Begleitung die eigenen Fahrräder fitmachen; jeweils Mi. und Fr. 12-16 Uhr Wenn die Maus von der Decke fällt, Bastelangebot für Kinder bis 12 Jahren

• Museum der Stadt Borna Tel. 03433 27860, An der Mauer 2-4: Vorherige Anmeldung erforderlich 2. Ferienwoche: Mo.-Fr. jeweils 10-13 Uhr Buddeln, baggern, bauen – Von den Anfängen des Kohlebergbaus geht es tief in den Berg hinein und bevor der Kohleausstieg eingeläutet wird, kann mit Lego ein ganzer Tagebau nachgebaut werden • Nabu-Zukunftsgarten GnandorfAn der Aue 35: Anmeldung jeweils per E-Mail an info@NABU-Zukunftsgarten.de oder unter Tel. 0176 12333 144 2. Ferienwoche: Di. 10-12 Uhr Wir machen die Stadt bunter. Mit Spaten, Gartenhandschuhen und Elan sollen Blumeninseln, -streifen und andere Muster im Viertel mit verschiedenen Blumenzwiebeln angelegt werden (Treffpunkt ist der Rote Bauwagen); 12-14 Uhr Herbstliche Mitmachküche, gemeinsam wird ein leckerer Eintopf gegessen und über Lieblingsgerichte ausgetauscht

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

• Ökologische Station Borna-Birkenhain Am Lerchenberg: Anmeldung unter www.oekostation-borna-birkenhain.de, juna@oekostation-borna-birkenhain.de oder Tel. 03433 741150 2. Ferienwoche: Mo.-Mi. 9-15 Uhr Wildnistage für Kinder von 8 bis 13 Jahren. Gemeinsam wird auf Sammeltour durch Wald- und Feldflur gegangen, um anschließend mit den Gaben der Natur kreativ zu werden. Es wird mit Pilzen gewerkelt, mit Naturfarben experimentiert und das ein oder andere Naschwerk aus Wild-Obst hergestellt. Wildnis-Fertigkeiten wie Spurenlesen, Orientieren, Tarnen und Anschleichen helfen uns die Zeichen der Natur zu verstehen. Auch wird sich mit vielen Geheimnissen rund um das Feuer beschäftigt, gibt es wilde Spiele, Geschichten und Lieder.

• Stadtkulturhaus Tel. 03433 209760, Sachsenallee 47: 1. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten, musikalische Märchenclownerie mit Beatrice Hutter 2. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Hänsel und Gretel, Marionettentheater für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene mit dem Theater im Globus (Anmeldung unter Tel. 0341 23880189)

Böhlen

• Jugendtreff Tel. 0174 3157748, Platz des Friedens 10: Anmeldung per E-Mail an Maria.Diessner@kjr-ll.de oder Tel. 0174 3157748 2. Ferienwoche: Mo.-Mi. 11-15 Uhr Herbstworkshop, Musiker und Musikerinnen lassen sich oft bei den Beats und Melodien ihrer Umgebung beeinflussen, DJ Defecto zeigt Geräusche und Sounds aus seinem Stadtteil und die Beats, die daraus geworden sind – aus welchen Geräuschen kann man überhaupt Sounds basteln und wie ist es möglich, einen Beat nur mit Geräuschen aus der Umgebung zu bauen? Lasst euch überraschen, wie Böhlen klingen kann und gestaltet gemeinsam eine kleine Ausstellung zu eurem eigenen Beat.

• Sporthalle Tel. 034206 55931, Am Freibad 3: 1. Ferienwoche: Mo. 10 Uhr Schnuppertraining und Ferienspaß beim Tischtennis, für Mädchen und Jungen im Alter von 6-13 Jahren aus Böhlen und Umgebung

Im Freizeittreff Mauerwerk in Brandis werden zahlreiche Veranstaltungen und Ausflüge angeboten. . Quelle: Ines Alekowa

Brandis

• Awo-Freizeittreff Mauerwerk Tel. 034292 516237, Zeititzer Weg 16: Anmeldung jeweils unter freizeittreff-brandis@awo-familienzentrum.org oder direkt im Freizeittreff 1. Ferienwoche: Mo./Di. 10 Uhr Wand- und Fenstergestaltung; Do. 10 Uhr Lagerfeuer mit Stockbrot und Popcorn; Fr. Fahrt zum Bowling in Beucha (Anm. bis 20. Oktober) 2. Ferienwoche: Mo. 10 Uhr Kürbisse schnitzen und Herbstbasteln; Di. 10 Uhr Gartenmöbel schleifen und bemalen; Mi. Zeit ?? Umweltputz mit dem Jugendbüro Spoc, anschließend Grillen und Lagerfeuer; Do. 10 Uhr Gartenmöbel bemalen; Fr. Fahrt ins Jumphouse nach Leipzig (Anmeldung bis 27. Oktober)

Colditz

• Bürgercenter Wettiner Ring 17: Anmeldung unter Tel. 0176 73511788 oder E-Mail an thomas.taenzer@bsw-muldental.de 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-14 Uhr Inter Hotel – multimediales und interkulturelles Projekt für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, ...noch nie war reisen so einfach, wie in der Phantasie – im Hotel werden Zimmer voller Geschichten, Gemälde, Filme und Fotos betreten, die vom Reisen erzählen und vom Ankommen berichten. Mit den Teilnehmenden werden in Workshops zum Thema Reisen Kurzfilme, Fotocollagen, Hörspiele, Gedichte, Bilder, Comics und vieles mehr erarbeitet.

Geithain

• Bürgerhaus Louis-Petermann-Str. 10: 17. Oktober 16 Uhr Pittiplatsch – So ein Zirkus!, Programm für die ganze Familie mit den Original Fernsehfiguren; Karten unter Tel. 034341 466100 oder www.reservix.de

Ferientipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Morgen in den Ferien gegen 9 Uhr Empfehlungen für die Freizeitgestaltung erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gnandstein

• Burg Gnandstein Tel. 034344 61309, Burgstr. 3: Vom 16.-31. Oktober: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa., So. 10-18 Uhr Entdeckerspiel. Während der Erkundung der Burg müssen die im Museum versteckten Rätsel gefunden werden. Ein wenig knifflig kann es schon werden, daher ist es empfehlenswert „in Familie zusammenzuarbeiten“. 30./31. Oktober: 10-18 Uhr Mittelalter hautnah mit der Interessengemeinschaft Mark Meissen 1200 e.V. Besucher können selbst entdecken, wie man sich damals die Zeit vertrieb, Kleidung fertigte oder auch mit Schwert und Schild zur Wehr setzte.

Grimma

• Freizeittreff Fritz Tel. 03437 944198, Frauenkirchhof 1: Anmeldung jeweils unter kjh-fritz@awo-familienzentrum.org 1. Ferienwoche: Mo. 11-15 Uhr Textilien bedrucken, bemalen und besprühen; Do. 11-15 Uhr Leporellos basteln – Binde dein eigenes Buch! 2. Ferienwoche: Mo. 11-15 Uhr Keramikwerkstatt – Schalen und vieles mehr mit Hilfe von Blättern töpfern; Do. 11-15 Uhr Keramikwerkstatt – Teelichter töpfern

• Jugendhaus „Come in” Nicolaiplatz 9: Anmeldung erforderlich unter Tel. 0176 57743093 oder per E-Mail an stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de. 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-15 Uhr Goldschmiede-Workshop, geeignet für Kinder ab 9 Jahren. Bitte Lunchpakete für die Mittagspause mitbringen; Teilnahme kostenfrei

• Kinder- und Jugendhaus Südpol Tel. 03437 942214, Gabelsberger Str. 5a: Anmeldung erforderlich jeweils unter kjh-suedpol@awo-familienzentrum.org 1. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr Spiel und Spaß, offenes Angebot für alle; Di. 11-16 Uhr Waldtag, ob Abenteuer im Wald oder die Natur kennenlernen – Ideen erwünscht, der Tag wird im Wald verbracht; Mi. 11-16 Uhr Herbstolympiade, mit Spielen, die nicht nur Kraft und Schnelligkeit, sondern auch Köpfchen erfordern; Do. 11-16 Uhr Tischtennis – erst Training, dann Turnier; Fr. 14-18 Uhr Spiel und Spaß, offenes Angebot für alle 2. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr Spiel und Spaß, offenes Angebot für alle; Di. 11-16 Uhr Rätseltag, es wird sich mit kleineren Rätseln beschäftigt, um auf ein großes Rätselspiel vorzubereiten; Mi./Do. 11-16 Uhr Halloweenmasken gestalten, ob selbst gebaut oder bereits fertige Masken anmalen: Halloween steht vor der Tür!; Fr. 14-18 Uhr Spiel und Spaß, offenes Angebot für alle

Das Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt. Quelle: Frank Prenzel

• Museum Göschenhaus Tel. 03437 911118, Schillerstr. 25: Anmeldung erforderlich unter goeschenhaus@grimma.de 2. Ferienwoche: Mi./Do. 9.30-11 Uhr Und Göschen baute Kartoffeln an – Geschichten und Aktionen rund um den Erdapfel, geeignet für Vorschul- und Schulkinder. Im Anschluss können die Kinder „Erdäpfel“ im Göschengarten unter Aufsicht backen und anschließend mit leckerem Kräuterquark essen • Volkshochschule Landkreis Leipzig Am Wallgraben 21: Anmeldung unter Tel. 03437 925292 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 9-15 Uhr Hack Your Clothes – talentCAMPus, basteln mit Technik und Textilien; Teilnahme kostenlos

• Zwischenraum Leipziger Platz 9: Es finden jeweils zwei Kurse am Tag statt – von 9-12 und 12-15 Uhr, Anmeldung jeweils unter Tel. 0177 2435661 1. Ferienwoche: Mo. Apfelkissen nähen; Di. Mütze/Beanie nähen; Mi. Schal/Loop nähen; Do. Kleine Kürbisse nähen; Fr. Igelkuscheltier nähen Groitzsch

• Naturschutzzentrum Neuer Weg 11: Anmeldung unter Tel. 01578 2333143 oder 01590 1961445 1. Ferienwoche: Do. 10-15 Uhr Hauptsache draußen: Outdoor-Action, abenteuerliche Tour ins Groitzscher Pfarrholz • Stadtbibliothek Sebastians Hof 3: Anmeldung unter Tel. 0176 87912232 oder 01590 1961445 1. Ferienwoche: Mo., Di., Mi. 10-15 Uhr Nähkurs Kuscheltiere 2. Ferienwoche: Mo. 10-15 Uhr herbstliches Basteln

Großbothen

• Wilhelm-Ostwald-Park Grimmaer Str. 25: Anmeldung unter Tel. 034384 7349152 1. Ferienwoche: Mi. 10-14 Uhr Fliegende Säugetiere? Ferienworkshop für Kinder von 7-11 Jahren Höfgen • Museum Wassermühle Dorfstr. 8: Anmeldung unter Tel. 03437 707572 oder per E-Mail an antje.msr@gmx.de 1. Ferienwoche: Do. 10-11.30 Uhr Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Zeitreise in die Geschichte der Wassermühle

Kitzen

• Jugend-Freizeittreff Anmeldung unter Tel. 0176 87912232 oder 01590 1961445 2. Ferienwoche: Mi. 10-15 Uhr Kürbis-Schnitz-Tag Halloweendeko gestalten; Do. 10-15 Uhr Halloweenparty Kitzscher

• Kinder- und Jugendtreff Tel. 03433 744969, Vereinshaus, Trageser Str. 40c: Anmeldung für Veranstaltungen und Ausflüge bis drei Tage zuvor Offener Treff: Mo., Do. 10-16 Uhr, Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr 16. Oktober: 11 Uhr Ausflug ins Freizeitbad Riff 1. Ferienwoche: Mo. 10.30-13 Uhr Frühstück im Treff (begrenzte Teilnehmerzahl); Di. 14.30-19 Uhr Fifa-22-Turnier; Do. 10.30-13.30 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen (begrenzte Teilnehmerzahl); Fr. 15-17 Uhr Kreativangebot: Herbstlichter gestalten 2. Ferienwoche: Mo. 10 Uhr KiJu meets Hort; Di. 14.30-19 Uhr Billardturnier; Do. 10.30-13.30 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen (begrenzte Teilnehmerzahl; Fr. 15-17 Uhr Kreativangebot: Kürbis schnitzen

Klinga

• Gasthof Schwarzes Ross Südstr. 4: Reservierung möglich unter Tel. 0176 98500690 oder kulturschuleleipzig@googlemail.com 16. Oktober 15.30 Uhr Der letzte Wunschfisch, Märchen für Kinder ab 4 Jahren 1. Ferienwoche: Sa. 15.30 Uhr Rumpelstilzchen, Kindervorstellung mit dem Pantomimen Julian Nort 2. Ferienwoche: Sa. 15.30 Uhr Der letzte Wunschfisch, Märchen für Kinder ab 4 Jahren; So. 15.30 Uhr Gespenstergeschichten im Saal, mit Gruselkostümen zum Ausleihen und fotografiert werden sowie gruseligem Kinderschminken

Basteln im Töpfermuseum Kohren. Quelle: Jens Paul Taubert

Kohren-Sahlis

• Töpfermuseum Tel. 034344 61547, Baumgartenstr. 3: Anmeldung erforderlich. 1./2. Ferienwoche: jeweils Di. und Do. 10.30-16 Uhr Porzellan bemalen

Langenleuba-Oberhain

• Kraftquell Therapiezentrum Friesengestüt Black Pearl Tel. 0174 4466404, Buttermilchwinkel 21: 16. Oktober 17-19.30 Uhr Märchenabend mit Gestütsführung und Pferdekuscheln

Machern

• Schloss Schlossplatz 1: Anmeldung unter Tel. 0176 39984235 oder per E-Mail an familientreff@awo-mulde-collm.de 1. Ferienwoche: Di. 16-18 Uhr Augen auf, Natur-Foto-Schatz-Rallye mit Conny

Nerchau

• Kinder-und Jugendhaus East End Tel. 034382 42598, Jahnstr. 12a: Anmeldung jeweils erforderlich Di.-Do. 14-16 Uhr persönlich oder per E-Mail an kjh-eastend@awo-familienzentrum.org 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-17 Uhr Offener Treff mit Billard, TTT, WII, Nintendo und Kreativangebote und Outdoor-Angebote, mit Tischtennis, Grazy Golf, Ringwurfspiele, Mölkky und Badminton 2. Ferienwoche: Mo. 10-16 Uhr Tagesausflug ins Kino Grimma; Di. 10-16 Uhr Fahrt ins Fritz nach Grimma; Mi. 15-19 Uhr Bowling-Nachmittag; Do. 9-18 Uhr Fahrt ins JumpHouse nach Leipzig; Fr. 9-17 Uhr Fahrt ins Kinderparadies

Pegau

• J ugendbüro Breitstr. 23: Anmeldung unter Tel. 0176 87912232 oder 01590 1961445 2. Ferienwoche: Di. 10-15 Uhr Fahrt ins JumpHouse (bei corona-bedingter Schließung des JumpHouse: 10-15 Uhr Minigolf)

Wurzen

• Kinder- und Jugendhaus Tel. 03425 924982, Alte Nischwitzer Str. 4: jeweils Anmeldung erforderlich 1. Ferienwoche: Di. 14-19 Uhr Kino in Grimma; Mi. 10-19 Uhr Fahrt in den Kletterwald; Do. 14-19 Uhr Fahrt ins Kinderparadies; Fr. 14 Uhr Anime-Marathon mit Übernachtung; Sa. 14-19 Uhr Herbstliches Basteln 2. Ferienwoche: Di. 14-19 Uhr Fahrt zur Kartbahn; Mi.-Fr. 14-19 Uhr Projekttage Klimawandel, gemeinsames Kochen, Basteln, einen kleinen Film drehen und fragen, was der Klimawandel ist und welche Folgen er hat – wie können wir nachhaltiger leben? Am Ende des Workshops findet eine Abschlussparty mit gemeinsamem Grillen statt; Sa. 14-19 Uhr Siebdruckwerkstatt

• Kulturhaus Schweizergarten Schweizergartenstr. 2, Ferienkino im Filmclub 1. Ferienwoche: Mo. 14 Uhr Die Croods; Di. 14 UhrBaymax – Riesiges Robowabohu; Mi. 14 Uhr Ich – Einfach unverbesserlich 3; Do. 14 Uhr Die Unglaublichen 2; Fr. 14 Uhr Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt; So. 10 Uhr Krümelkino: Pets 2

Der Kletterwald Leipzig befindet sich am Albrechtshainer See unweit der Autobahnabfahrt Naunhof. Hier können Mutige allen Alters ihre Geschicklichkeit und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Quelle: Thomas Kube

Ausflugstipps für die gesamte Familie

Albrechtshain Kletterwald Tel. 034293 44200, Am Albrechtshainer See 1: Mi.-Fr. 12-18 Uhr, Sa., So. 10-18 Uhr; vorherige Online-Buchung unbedingt erforderlich unter www.kletterwald-leipzig.de

Atenburg Labyrinthehaus Tel. 03447 511273, Hausweg 40: Täglich 10-18 Uhr Themen- und Kulissenlabyrinth

Bad lausick Kur- und Freizeitbad Riff Tel. 034345 7010, Am Riff 3: In den Ferien täglich 9-22 Uhr geöffnet

Grimma Minigolfanlage am Hotel Kloster Nimbschen Tel. 03437 9950, Nimbschener Landstr. 2: Terminreservierung erforderlich Groitzsch Abenteuer-Golfpark Tel. 034296 9198474, Friedrich-Ebert-Str. 30: In den Ferien täglich ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Bei schlechter Witterung können die Zeiten abweichen; Online-Reservierung unter www.abenteuergolf-groitzsch.de nötig.

Großbothen Wilhelm-Ostwald-Park Tel. 034384 7349152, GrimmaerStr. 25: Fr.-Mi. 10-17 Uhr geöffnet

Großpösna Bergbau-Technik-Park Am Westufer 19: Di.-So. 10-17 Uhr; Anmeldung unter Tel. 0152 25226557 erforderlich

Kohren-Sahlis Minigolfanlage an der Ausflugsgaststätte Lindenvorwerk Tel. 034344 61285, Linda Nr. 33: Täglich 11-18 Uhr geöffnet, bei Regen geschlossen

Kohren-Sahlis Sommerrodelbahn Tel. 0179 4673230, Am Bahndamm: Täglich 10 bis 17 Uhr geöffnet

Linda Irrgarten der Sinne 034344 66966, Linda 33: Täglich 10-18 Uhr Halloweenirrgarten LINDA Minigolfanlage am Lindenvorwerk Tel. 034344 61285, Linda Nr. 33. Täglich 13-16 Uhr, letzter Einlass eine Stunde vor Schließung, bei Regen geschlossen Lichtenstein Miniwelt Tel. 037204, 72267, Chemnitzer Str. 43: Täglich 9-18 Uhr geöffnet.

Luzenau Schloss Rochsburg Tel. 037383 803810, Schloßstr. 1: Anmeldung erforderlich 1./2. Ferienwoche: Jeweils Di. und Do. 14 Uhr Schnipseljagd nach dem verschollenen Schatz. Gemeinsam mit einem erfahrenen Burgführer, wird nach einem geheimen Plan der Schatz gesucht; geeignet für Kinder von 5-8 Jahren

Röcknitz Herrenhaus Tel. 034263 70723, An der Wasserburg 3, Vulkan-Spielplatz Fred Porphystein: ganztägig frei zugängig

Rochlitz Schloss Rochlitz Tel. 03737 492310, Sörnziger Weg 1: 1./2. Ferienwoche: jeweils Di.-So. 10-17 Uhr Herbstferienquiz, Besucher können das Schloss erkunden und Steinmetz Christian helfen, den kleinen frechen Geist Peterle zu finden! Starkenberg Elefantenreservat und Erlebnispark Tel. 0175 3333020, Kostitzer Str. 1: am 16./17., 20./21. und 25.-31. Oktober 11-17 Uhr „Grusel“-Herbstsaison mit Halloweenspezial; letzter Einlass 16 Uhr

Von LVZ