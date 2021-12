Was nach der Kohle kommt: So wollen die Pödelwitzer leben und arbeiten

Groitzsch/Pödelwitz

Wohnen in einer Mietwohnung oder im Eigenheim, Fahrten mit Auto oder Bahn zur Arbeit, Einkaufen im Supermarkt, Arbeiten in einem Unternehmen. Der Alltag vieler Menschen gestaltet sich genau so. Kurz: Jeder macht sein eigenes Ding oder hat zumindest noch die Familie und enge Freunde im Blick. In Pödelwitz, der bis vor wenigen Monaten noch dem Kohle-Untergang geweihte Ortsteil von Groitzsch, soll künftig alles anders sein. Wollen die bisherigen und künftigen Bewohner vollkommen neue Lebens- und Gesellschaftsformen ausprobieren und umsetzen: einer für alle und alle für einen.

Die Ideen des Vereins „Pödelwitz hat Zukunft“

Laut Matthias Werner vom kürzlich gegründeten Verein „Pödelwitz hat Zukunft“ stehen in dem Dorf zunächst Gemeinschaftsbildung und die Entwicklung eines solidarischen Miteinanders ganz oben auf der Tagesordnung. „Statt die Entwicklung des Dorfes dem Markt zu überlassen, wollen wir selbstbestimmt eine lebendige Dorfgemeinschaft schaffen. Durch die Ansiedlung von Gewerbe wollen wir großteils im Ort leben und arbeiten“, macht er deutlich.

„Das Konzept ist nichts Neues. Jahrtausende funktionierten Dörfer so. Es versucht nur, Althergebrachtes mit den heutigen Anforderungen zu verbinden, um langfristig ein sozial- und klimagerechtes Landleben zu sichern“, so Werner weiter.

Doch wie genau soll das Modelldorf Pödelwitz aussehen, wie wollen die Menschen in naher Zukunft dort leben und arbeiten?

Der Verein „Pödelwitz hat Zukunft“ will das Dorf aus dem Dornröschenschlaf wecken und wieder Leben einkehren lassen. Quelle: Julia Tonne

1. Solidarische Landwirtschaft

Ein Ansatz ist die solidarische Landwirtschaft. Kernpunkt dabei ist, dass mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes tragen, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Die Lebensmittel werden also nicht über den Markt vertrieben, sondern fließen in den Pödelwitzer Kreislauf, sollen beispielsweise direkt in der Dorfkantine und dem Dorfcafé verarbeitet werden.

2. Betreutes Wohnen mit Teilhabe am Dorfleben

Pödelwitz soll zu einem inklusiven Dorf werden, in dem 16 Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen verschiedener Grade leben. Die Menschen mit Handicaps sollen ganztägig betreut werden und Therapien bekommen. Und zwar von etwa 20 Betreuerinnen und Betreuern, die selbst größtenteils im Ort wohnen.

Weil Inklusion aber von Teilhabe lebt, ist ein zentrales Anliegen des Vereins, die Menschen mit Beeinträchtigungen – soweit möglich – in alles mit einzubinden: im Dorfladen, im Gemeinschaftsgarten und -hof sowie in die unterschiedlichen Kultur-, Bildungs- und Sportangebote.

Beim Dorffest im September hat der Verein „Pödelwitz hat Zukunft“ auf seine Vorstellungen aufmerksam gemacht. Quelle: Bert Endruszeit

3. Generationenübergreifendes Wohnen

„Egal wie alt, in Pödelwitz soll für alle gesorgt sein, alle sollen sich hier wohlfühlen“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. So sollen im Ort eine Kindertagesstätte und eine dorfinterne Betreuung für Senioren entstehen. Allerdings steht nicht nur das generationenübergreifende Wohnen im Fokus, sondern auch „bezahlbarer Wohnraum für alle“. Beispielsweise für Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf dem freien Wohnungsmarkt ein Zuhause zu finden – wie etwa Migrantinnen und Migranten. Die Wohnkonzepte könnten unterschiedlicher nicht sein. Einfamilienhäuser sind genauso denkbar wie Wagenplätze, Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäuser.

4. Coworking-Space und Kulturraum

Der sogenannte ländliche Coworking-Space ist quasi ein Büro für alle – für Freiberufler, für Start-ups, für Arbeitnehmer, die von überall arbeiten können. Das „Gemeinschaftsbüro“ ersetzt die tägliche Fahrt ins städtische Büro und bietet mit schnellem Internet, einem Besprechungsraum, einem gemeinschaftlichen Kopierer und mehr eine bessere Infrastruktur als das Homeoffice.

Auch ein Kulturzentrum soll in Pödelwitz entstehen. Eventuell steht dafür künftig die Kirche zur Verfügung, deren Orgel und Innenraum saniert werden sollen. Das Kulturzentrum bietet Raum für Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Diskussionsabende.

Nicht nur die Orgel wird restauriert, auch der Innenraum der Pödelwitzer Kirche wird saniert. Quelle: Julia Tonne

5. Neue Formen des Besitzes

In der hiesigen Welt funktioniert die Wirtschaft so, dass jemandem etwas gehört und andere dafür zahlen, um es zu nutzen oder zu erwerben. In Pödelwitz wollen die Menschen anderes ausprobieren. Es sollen Gemeingüter geschaffen werden, auf die alle zugreifen können. „Wir wollen Techniken und Strukturen schaffen und Strategien finden, die das Teilen und das Schaffen von Gemeingütern erleichtern“, sagt Werner.

6. Dorf der kurzen Wege

Fasst man alle Lebens- und Arbeitsformen zusammen, entsteht in Pödelwitz ein Dorf der kurzen Wege. „Der Tagesablauf könnte so aussehen, dass wir vormittags im Coworking-Space arbeiten, Mittag in der Dorfkantine essen, weiterarbeiten, am Nachmittag die Kinder aus der Kita abholen und gemeinschaftlich auf dem Feld arbeiten“, sagt Vereinsmitglied Werner.

Pödelwitz solle also ein Ort werden, der nicht ausschließlich zum Schlafen da ist, sondern ein „Dorf zum Leben und mit allem, was zum Leben dazugehört“. Und das für alle Generationen. „Wir sehen Pödelwitz als Labor-, Lern- und Lehrort. Wir sind offen dafür, Dinge auszuprobieren und bei Erfolg in andere Orte weiterzutragen. Und vielleicht werden wir auch erkennen, dass einiges nicht funktioniert“, macht Werner deutlich.

Visionen – Problem der schwierigen Umsetzung

Klar ist aber auch, dass diese Vorstellungen des Vereins Visionen sind. Keins der Einzelvorhaben befindet sich wohl schon in einem Stadium der Umsetzung. Was wesentlich damit zusammenhängen dürfte, dass „Pödelwitz hat Zukunft“, nach eigener Darstellung ein Zusammenschluss von Menschen, die sich als basisdemokratisch, weltoffen und klimagerecht verstehen, vor Ort auf Wohlwollen und Mitwirkung anderer angewiesen ist.

So heißt es zum Projekt „Nächste Nähe – Betreutes Wohnen“, dass es trotz des vielen Leerstandes im Dorf „nach anfänglich noch positiven Rückmeldungen“ inzwischen „kein Interesse mehr, die Häuser und Grundstücke für das Projekt zur Verfügung zu stellen“, vom Kohleunternehmen Mibrag als größtem Immobilieneigentümer gibt.

Viel Leerstand im Ort. Noch ist nicht abzusehen, wie schnell sich daran etwas ändern kann. Quelle: Olaf Krenz

