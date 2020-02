Wasser für Kolka: Bau startet im Frühjahr

Geithain

Wasser marsch heißt es bald in Kolka: Das kleine Dorf zwischen Ossa und Syhra soll in diesem Jahr ans Trinkwassernetz angeschlossen werden. Darauf hatten sich die Einwohner und der Versorgungsverband Grimma-Geithain im vergangenen Jahr verständigt. Bisher beziehen die Menschen hier wie ihre Vorväter das Wasser aus Brunnen und Quellen. Doch deren Ergiebigkeit ließ in den vergangenen trockenen Sommern spürbar nach - ganz abgesehen davon, dass die unzureichende Bereitstellung von Löschwasser die baurechtliche Entwicklung des Dorfes ausbremst.

Angebote für Kolka werden ausgewertet

Die Bauarbeiten für Kolka wurden im Januar ausgeschrieben. Bauunternehmen legten insgesamt fünf Angebote vor. „Gegenwärtig läuft die Auswertung. Start der Bauarbeiten soll im März/April sein“, sagt Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath. Ans Netz kommen sollen in diesem Jahr auch einige Grundstücke in Niedergräfenhain, die bis dato ebenfalls Selbstversorger sind. Diese Baumaßnahme, so Kunath, habe man noch nicht ausgeschrieben: „Hier gibt es derzeit Schwierigkeiten bei der Genehmigung für die Querung der Trinkwasserleitung durch Bahnlinie.“

Dölitzsch : Freistaat gibt zurzeit keine Fördermittel

Die Grundstückseigentümer in Kolka und Niedergräfenhain beteiligen sich an dieser Investition finanziell durch Baukosten-Zuschüsse. Interesse an der Verlegung einer Wasserleitung zeigten in den vergangenen Monaten zudem die Bewohner von Dölitzsch. Hier im Dölitzschtal, wo eine Wassergenossenschaft die Versorgung sicher stellt, monierten die Behörden Qualitätsprobleme. Für die Maßnahme in Dölitzsch habe man die Vorbereitungen und Planungen abgeschlossen, so Kunath: „Leider hat das sächsische Umweltministerium seine Zusage nicht eingehalten, bis Oktober 2019 einen weiteren Aufruf zur Beantragung von Fördermitteln zu starten.“ Der Verband warte deshalb darauf, einen Fördermittel-Antrag stellen zu dürfen. Ohne Bereitstellung von öffentlichen Fördermitteln könne das Projekt nicht umgesetzt werden.

In Dölitzsch sollen 28 Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Aufgrund der unsicheren Finanzierungssituation hat der Versorgungsverband die Einwohner bisher nicht zu einer Informationsveranstaltung zusammen geholt.

Von Ekkehard Schulreich