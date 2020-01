Das wird demnächst in der Wassergasse in Borna gebaut

Borna

In der Bornaer Wassergasse verschwinden in diesen Tagen zwei Häuser. Der Eigentümer, Rafael Zeller, zugleich Geschäftsführer von Thermic Energy, lässt die lange leerstehenden Gebäude zwischen Parkhaus und Friseursalon abreißen, um dort Platz zu schaffen für einen Neubau. In einem Jahr etwa soll dieser dann stehen – und von der Gestaltung her an die bisherigen Häuser erinnern. Das ist vor allem dem Amt für Denkmalpflege geschuldet, das den Abriss der Hausnummer 6 nur genehmigt hat, weil der Neubau wesentliche Fassaden-Elemente beinhalten solle.

Die zwei leerstehenden Häuser zwischen Parkhaus und Friseursalon fallen dem Abriss zum Opfer. Stattdessen entsteht ein Neubau. Quelle: Julia Tonne

Bereits vor einigen Monaten hatte Zeller das Areal zwischen Mühl- und Wassergasse von einer ungarisch-irischen Gesellschaft gekauft, „die wohl schon gar nicht mehr wusste, dass die Häuser ihr gehören“, wie er erzählt. Unter Mitwirkung der Stadtverwaltung sei dann nicht nur der Kontakt zustande gekommen, sondern darüber hinaus auch der Kaufvertrag.

Geplant ist laut des jetzigen Eigentümers ein Gebäude mit unterschiedlichen Dachhöhen – ebenfalls ein Zugeständnis an die Denkmalpfleger. Wobei Zeller in Anbetracht der Lage schon gerne höher gebaut hätte, wenn es denn zulässig gewesen wäre. Zehn Mietwohnungen sollen in dem Neubau entstehen, die jeweils drei oder vier Zimmer haben. Die ersten Interessenten stehen bereits Schlange – oder vielmehr auf einer Warteliste.

„Nachdem unser Baucontainer stand und sich die ersten Neugierigen hier informiert haben, wurde die Liste immer länger“, erzählt Zeller. Die Nachfrage übersteige längst das Angebot. Für das Erdgeschoss sucht der Eigentümer, der dieser Tage zuweilen selbst Hand anlegt und das Dach in Einzelteilen abträgt, noch einen Gewerbetreibenden, der auf etwa 300 Quadratmetern Fläche ein Geschäft betreiben wolle. Die Fensterfront solle deshalb so gestaltet werden, dass sie zu den Fronten der Nachbarhäuser passe.

Ihm gehört das Gelände an der Wassergasse: Rafael Zeller. Quelle: Thomas Kube

Der Bauherr, nicht umsonst Geschäftsführer von Thermic Energy, hat zudem besondere Planungen auf der Agenda, was Strom und Heizung betrifft. „Wir bauen eine Pelletheizung ein und eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach“, erklärt er. Er wolle – genau wie die Städtischen Werke Borna gemeinsam mit der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft am Hochhaus 8-12 – ein Mieterstromprojekt anbieten. Heißt: Die über die Photovoltaik-Anlage gewonnene Energie komme als Strom den Mietern zugute und werde nicht eingespeist.

Geht es nach Zeller, könnte der Neubau in absehbarer Zeit um einen weiteren ergänzt werden, und zwar auf der Freifläche in der Mühlgasse. „Theoretisch ist dort ein weiterer Bau möglich, zumal wir bei dem jetzigen Vorhaben nicht so hoch bauen dürfen wie gehofft“, sagt der Bauherr. Das sei allerdings noch Zukunftsmusik, jetzt gehe es erst einmal darum, den finalen Entwurf als Bauantrag einzureichen.

Das ehemalige Café Hausmann in Borna hat Rafael Zeller so übernommen und dann saniert. Quelle: Julia Tonne

Eine Voranfrage sei bereits positiv vom Bauamt beschieden worden, weshalb er davon ausgeht, dass es bei dem Vorhaben keine Verzögerungen geben wird. Zeller hatte vor fast drei Jahren bereits das traditionsreiche Café Hausmann in der Bahnhofstraße gekauft und es von Grund auf saniert. Acht Wohnungen sind hier entstanden.

Einher geht der Abriss mit einer Vollsperrung der Wassergasse zwischen Markt und Mühlgasse. Diese bringt es mit sich, dass die Parkplätze in der Wassergasse auf der Seite des Behördenzentrums nicht genutzt werden. Außerdem ist der Gehweg auf der westlichen Straßenseite gesperrt. Bis zum 29. Januar soll die Vollsperrung andauern. Danach kommt es in dem Bereich nur noch zu einer halbseitigen Sperrung. Die Wassergasse ist dann in Richtung Markt wieder befahrbar.

Von Julia Tonne