Wasserkugel gezeichnet: Ehemaliger Deutzener freut sich auf die Sanierung

So rostig die ehrwürdige Wasserkugel in Deutzen mittlerweile auch sein mag: Gezeichnet von der Hand eines 77 Jahre alten Leipzigers mit Deutzener Wurzeln sieht sie aus, als würden ihre besten Tage noch längst nicht vorüber sein.

Und das müssen sie ja auch nicht. Vor allem jetzt, da gerade erst ziemlich detaillierte Pläne bekannt geworden sind, wie der fast 100 Jahre alte Stahlgittermast mit dem Hochbehälter saniert werden könnte. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), die die Hinterlassenschaften des DDR-Braunkohlebergbaus saniert, hat vor, den Turm auseinanderzunehmen, die einzelnen Teile von Grund auf in Ordnung zu bringen und dann wieder zusammenzusetzen.

Die LMBV plant für die grundhafte Instandsetzung der Wasserkugel Deutzen eine Demontage und folgende Montage. Quelle: LMBV

Stahlgitterturm seit 1938 in Deutzen

Nachdem die Leipziger Volkszeitung über das spektakulär anmutende Vorhaben berichtet hatte, wurde Jürgen Wilhayn wieder einmal auf seine frühere Heimat und ihr bekanntestes Symbol aufmerksam. Denn das war die Wasserkugel für ihn, seit er als Kind um 1955 von Regis-Breitingen nach Deutzen kam.

Damals stand die Wasserkugel für ihn vor allem für das Braunkohlenwerk, für dessen Wasserversorgung sie 1938 hier aufgestellt worden war. Zuvor hatte sie seit 1925 bei Gräfenhainichen gestanden, wo heute der Veranstaltungsort Ferropolis und mehrere ausgestellte Großgeräte an einen einstigen Tagebau erinnern.

Unterricht und Ferienarbeit im Werk

Jürgen Wilhayn kennt das Deutzener Werk auch von innen. Als Schüler verbrachte er dort die damals üblichen Unterrichtstage in der Produktion. In den Ferien arbeitete er dort, um das Taschengeld aufzubessern. Und er erinnert sich an ein heute ziemlich skurril anmutendes Detail. „Das Deutzener Werk lieferte qualitativ sehr gute Briketts“, sagt Wilhayn.

Und wenn im sozialistischen Wettbewerb, wie der Leistungsvergleich der Betriebe in der DDR genannt wurde, Deutzen wieder einmal die Nase vorn hatte, „dann leuchtete oben auf der Wasserkugel eine rote Lampe“, erzählt der künstlerische Autodidakt.

Der Leipziger Jürgen Wilhayn hat in den 1950er-Jahren in Deutzen gelebt. Quelle: André Kempner

Der erste Blick geht zum stählernen Turm

Zwar zog Wilhayn schon nach wenigen Jahren von Deutzen nach Leipzig. Doch riss der Kontakt in das heute zu Neukieritzsch gehörende Dorf nie ab. Schon allein, weil sein Bruder noch immer hier wohnt. Wenn der Leipziger nach Deutzen kommt, geht sein erster Blick zum stählernen Wasserturm.

Zeichnung vom Wasserturm Deutzen aus dem Vorjahr. Quelle: Jürgen Wilhayn

Als ihm jetzt sein Bruder von dem LVZ-Bericht über die Sanierungspläne erzählte, holte er seine zwei jüngsten Zeichnungen von dem Industriedenkmal hervor. Die hatte er erst im vorigen Jahr zu Papier gebracht.

Zeichnung vom Wasserturm Deutzen aus dem Vorjahr. Quelle: Jürgen Wilhayn

Mehrere Zeichnungen im Deutzener Fundus

Demnächst möchte er sie Karl-Heiz Feiner übergeben. Der ist Vorsitzender des Heimatvereins Regis-Breitingen und hat über Jahrzehnte einen großen Fundus an Material gesammelt, welches an die Geschichte Deutzens und der Brikettfabrik erinnert. Darunter sind auch schon etliche Zeichnungen von Jürgen Wilhayn.

Dieser hat nicht nur rund ein Dutzend Mal den Wasserturm verewigt, sondern auch etliche Gebäude des alten Ortes Deutzen, der Mitte der 1960er-Jahre für den Tagebau Borna-West aufgegeben wurde. „Ich habe das Herrenhaus gezeichnet, die alte Dorfkirche und Bauernhäuser mit Fachwerk“, sagt er. Eine Zeichnung vom Werk hänge in seiner Wohnung. Geplant sei, dass die Bilder demnächst einmal am neuen Platz der Deutzen-Sammlung in der Bibliothek am Markt ausgestellt werden.

Die Zeichnung von der Deutzener Brikettfabrik mit Wasserkugel hängt bei Jürgen Wilhayn in der Wohnung. Quelle: Jürgen Wilhayn

Heute, bedauert der 77-Jährige, ist in Deutzen ja kaum noch etwas zu finden, „das Historie hat“. Wäre da nicht die Wasserkugel. Weswegen sich der Hobbyzeichner sehr freuen würde, wenn es tatsächlich bald zu der angekündigten Sanierung kommt. Und dann will Jürgen Wilhayn natürlich mit dem Zeichenstift dabei sein. Die LMBV geht nach jetzigem Stand davon aus, dass es 2024 damit losgehen könnte. Wenn das klappt, wäre die Kugel womöglich zu ihrem 100. Geburtstag wieder schmuck.

