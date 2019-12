Wasserrohrbruch an Regiser Kita – Gelände abgesperrt

Regis-Breitingen

Einem kleinen See glich am Samstag die Wiese in unmittelbarer Nähe der Kita „ Regenbogenland“ in Regis-Breitingen. Durch einen Rohrbruch in der Straße Am Stadion wurden große Teile des Außengeländes der Einrichtung unter Wasser gesetzt. Die örtliche Feuerwehr wurde 12.17 Uhr von der Rettungsleitstelle informiert. Bewohner eines benachbarten Neubaublockes hatten den Schaden bemerkt und die Retter sofort verständigt. Ein glücklicher Umstand: Wäre der Schaden nachts aufgetreten und nicht sofort bemerkt worden, hätte die Havarie deutlich größere Ausmaße angenommen.

Zur Galerie Zu einem Wasserrohrbruch rückte die Feuerwehr am Samstag in Regis-Breitingen aus.

Notdienst stoppt sprudelnde Wasserquelle

Zwölf Kameraden rückten am Samstag aus und sicherten den Gefahrenbereich ab. „Außerdem wurde der Notdienst des Abwasserzweckverbandes informiert“, berichtet Marvin Timmler, Sprecher der Regiser Wehr. Denn zunächst galt es, so schnell wie möglich das Wasser in der beschädigten Leitung abzustellen. Der verständigte Notdienst des AZV sei nach etwa 20 Minuten eingetroffen, so dass der Wasserfluss gestoppt werden konnte. Zu möglichen Ursachen des Schadens wollte sich die Feuerwehr nicht äußern.

Kein Wasser im Gebäude der Kita

„Bereits während des Einsatzes kam es durch die Unterspülung des Erdreiches zu gefährlichen Einstürzen der Bodendecke“, erklärt der Feuerwehr-Sprecher. „Deshalb wurde der gesamte Bereich abgesperrt und es wird davor gewarnt, das Areal zu betreten.“ Weitere Absackungen seien nicht auszuschließen. Bürgermeister Wolfram Lenk sei ebenfalls vor Ort gewesen. Die Kommune werde entsprechende Sicherungsmaßnahmen einleiten, hieß es am Sonntag.

Die wichtigste Nachricht für die Eltern: „Der Betrieb der Kita ist nicht eingeschränkt“, so Timmler. Die Kameraden hatten am Samstag auch die Leiterin der Einrichtung verständigt, die sich ebenfalls umgehend ein Bild machte. Sie habe erleichtert feststellten können, dass kein Wasser in den Innenbereich eingedrungen sei.

Von Simone Prenzel