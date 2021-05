Wasserverband ZBL: Zusätzliche Ausgaben und Vier-Millionen-Kredit

Neukieritzsch

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land tagt am 18. Mai in Neukieritzsch. Die öffentliche Sitzung beginnt 17 Uhr im Festsaal des Bürgerbegegnungszentrums am Schulplatz 3. Am Anfang ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Mehr Geld für Leitungsbau

Die Verbandsräte entscheiden über mehrere zusätzliche Ausgaben zu. Dabei geht es um rund 118 000 Euro im Trinkwasserbereich für die Witznitzer Straße in Großzössen, 250 000 Euro für die Max-Reimann-Straße in Deutzen und 250 000 Euro für eine Trinkwasserleitung im Zusammenhang mit dem Bau eines Radweges an der Staatsstraße 50 zwischen Dittmannnsorf und dem Kreisverkehr mit der Bundesstraße 176. Für eine Baumaßnahme in der Blumrodaer Straße in Borna werden 140 000 Euro mehr benötigt.

Stromvertrag und Kreditaufnahmen

Ein weiteres Thema ist ein Stromliefervertrag für die Jahre 2022/2023. Hier soll die Verbandsvorsitzende ermächtigt werden, nach der Ausschreibung den Auftrag zu vergeben. Die Verbandsversammlung soll außerdem zwei Kreditaufnahmen beschließen. In einem Fall geht es um 850 000 Euro für den Betriebsteil Abwasser. Im zweiten Fall soll die Verbandsvorsitzende ermächtigt werden, einen Kredit in Höhe von 4,05 Millionen Euro für den Bereich Trinkwasser aufzunehmen.

Wenige Plätze für Gäste

Die Sitzung ist öffentlich. Der ZBL weist darauf hin, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur begrenzte Besucherplätze zur Verfügung stehen.

