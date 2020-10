Wasserverband ZBL schließt 2019 mit Gewinn: Gute Umsätze im Raum Borna

Borna/Neukieritzsch

60950 ist eine gute Zahl. So viele Einwohner hat der Zweckverband für Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL) im vorigen Jahr mit Trinkwasser versorgt. Die Zahl nannte Michael Spitzner, der derzeit beim ZBL die Geschäfte führt, anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses für 2019.

Gut sei die Zahl deshalb, weil die Anzahl der im ZBL-Gebiet zwischen Pegau, Böhlen, Borna und Regis-Breitingen – dem früheren Kreis Borna – belieferten Einwohner damit um rund 3000 höher liegt, als es der ZBL in seiner bis 2020 reichenden Fünf-Jahres-Vorausschau angenommen hatte. Was nichts anderes heißt, als dass mehr Wasser verkauft wurde, als prognostiziert.

Anzeige

Mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser verkauft

In Zahlen waren das rund 3,081 Millionen Kubikmeter aufbereitetes Trinkwasser. 2,4 Millionen Kubikmeter verbrauchten Haushalte und Gewerbebetriebe, knapp 700 000 Kubikmeter Großabnehmer. Der gute Absatz führte dazu, dass über den Wasserpreis von 1,70 Euro je Kubikmeter rund 300 000 Euro mehr eingenommen wurden, als rechnerisch nötig gewesen wären.

Denselben Effekt hatte der ZBL schon in den Jahren 2017 und 2018 verbuchen können. So wie damals wird der Überschuss, quasi ein Guthaben der Gebührenzahler, auf den nächsten Kalkulationszeitraum vorgetragen und kann sich bei der Festlegung des künftigen Wasserpreises dämpfend auswirken.

Ähnliche Entwicklung beim Abwasser

Im Bereich der Abwasserentsorgung ist die Entwicklung ähnlich. Hier ist der ZBL allerdings nur in der Stadt Borna und dem Ortsteil Thräna zuständig, für Regis-Breitingen und für den zu Neukieritzsch gehörenden Ort Deutzen. Die Zahl der angeschlossenen Einwohner lag auch hier über den Annahmen.

Wobei die Auslastung der drei verbandseigenen Kläranlagen unterschiedlich hoch ist. Mit der Auslastung der Anlagen in Regis-Breitingen und in Borna zeigte sich Spitzner zufrieden. In Deutzen dagegen habe die Auslastung nur bei rund 53 Prozent gelegen, was an einer geschrumpften Einwohnerzahl in dem Ort liege.

Bei der Wasserversorgung setzt der ZBL nach wie vor auf ein Nebeneinander von selbst gefördertem und aufbereitetem Trinkwasser und von Fernwasser. Letzteres hatte 2019 einen Anteil von 31 Prozent am verkauften Wasser, die anderen knapp zwei Drittel waren Wasser aus eigenen Ressourcen.

Für Niederschlagswasser steigt der Preis seit Jahren

Während sich die Preise für Trinkwasser und Abwasser im ZBL in den vergangenen Jahren moderat entwickelten, gibt es beim Niederschlagswasser, welches Abwasserkunden neben der reinen Schmutzwassergebühr noch bezahlen müssen, eine für Verbraucher eher unerfreuliche Entwicklung. Der Preis, der je Quadratmeter versiegelter Fläche berechnet wird, steigt seit Jahren.

Zuletzt von 2019 zu 2020 um 13 Cent auf aktuell 1,07 Euro je Quadratmeter. Grund für die Entwicklung ist die Art der Kostenberechnung. Die Kosten bemessen sich nur nach den für die Entsorgung von Niederschlagswasser vorhandenen Anlagen, nicht nach der tatsächlichen Regenmenge.

Deswegen entsiegeln Grundstückseigentümer immer mehr Flächen in der Absicht, dadurch Kosten zu sparen. „Das ist der Hauptgrund für die Kostensteigerung“, sagt Spitzner. Denn der ZBL lege dann die Kosten auf die geringere Fläche um.

Insgesamt beendet der ZBL das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn von knapp 440 000 Euro. Die Verbandsversammlung bestätigte die Zahlen auf ihrer Tagung in Neukieritzsch. Dort war auch der Millionenauftrag für den Bau einer Wasserenthärtungsanlage für das Wasserwerk Kesselshain vergeben worden.

Von André Neumann