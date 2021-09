Wasserverband ZBL will Spezialfahrzeug in Liechtenstein kaufen

Borna/Blumroda

Über Aufträge mit einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro soll der Verwaltungsrat des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) am 30. September entscheiden. Der größte Posten sind Bauleistungen für Arbeiten am Trinkwassernetz in der Bornaer Stauffenbergstraße. Für knapp 700 000 Euro soll der Auftrag an das Unternehmen Strabag Leipzig gehen.

Geld für Leitungsbau und Spezialfahrzeug

Für den vierten Bauabschnitt einer Trinkwassertransportleitung bei Groitzsch sind noch einmal rund 680 000 Euro vorgesehen. Beim dritten großen Auftrag geht es um die Anschaffung eines Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges. Das kostet den ZBL reichlich eine halbe Million Euro. Liefern soll das Fahrzeug ein Unternehmen aus dem Fürstentum Liechtenstein.

Die öffentliche Sitzung des ZBL-Verwaltungsrates beginnt am Donnerstag, 9 Uhr, in der Geschäftsstelle des Verbandes im Blumrodapark 6.

