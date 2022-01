Wechsel auf dem Präsidenten-Posten beim Faschingsclub Audigast

Groitzsch/Audigast

Zwei Jahre ist es her, dass der Faschingsclub Audigast (FCA) seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Mit großem Pomp ging die Jubiläumsgala im März 2020 über die Bühne. Es sollte für lange Zeit die letzte große Party der Audigaster sein. Dann kam Corona, und von heute auf morgen war Schluss mit lustig.

Die 41. und die 42. Saison gehen als Nullrunden in die Vereinsgeschichte ein: ohne Proben, ohne Geselligkeit, ohne Veranstaltungen. Der bereits angefertigte Karnevalsorden für die Saison 2020/21 wurde nie verliehen und trägt nun den Zusatztitel „Coronaorden“. Inzwischen ist ein Wechsel an der Vereinsspitze vollzogen worden, und es keimen langsam neue Erwartungen.

Der Orden für die 41. Audigaster Faschingssaison 2020/21 ist nie verliehen worden. Nun trägt er den Zusatztitel „Coronaorden“. Quelle: Kathrin Haase

Langjähriger Präsident gibt das Zepter weiter

Das Clubleben ist, wie in anderen Karnevalshochburgen auch, auf Eis gelegt. Doch mittlerweile legen sich in Audigast alle Hoffnungen auf den 3. September 2022. „Wir möchten einen Sommerfasching veranstalten und damit eine alte Tradition aus den 80er- und 90er-Jahren wiederbeleben“, sagt die frischgebackene FCA-Präsidentin Carola Kahle. Die 57-Jährige hat im September das goldene Zepter von Rolf Fischer übernommen. Sie wird den rund 50 Mitglieder starken Faschingsclub in den nächsten Jahren anführen.

„Ich war seit 1995 Präsident und wollte nicht solange weitermachen, bis ich 80 bin“, lacht Fischer, der immerhin schon 72 Jahre ist. „Jetzt sind mal Jüngere an der Reihe. Schon zur 30. Saison habe ich gesagt ,Ich höre auf‘ – und habe trotzdem weitergemacht. Dann zur 35. Saison und immer so weiter.“

Unterstützung vom Elferrat

Carola Kahle ist Clubmitglied der ersten Stunde. Sie hatte 1980 hatte sie bei den Tanzmädchen angefangen und im Laufe der Jahre immer mehr Aufgaben übernommen. Nun hat die gelernte Bäckerin, Verkäuferin und Kirchnerin das Ruder komplett in der Hand und ist Strippenzieherin bei den Grün-Weißen. „Der Elferrat steht mir als Unterstützer zur Seite, ich bin ja nicht alleine“, weiß sie die Narren und Närrinnen hinter sich.

Vorgänger Rolf Fischer lehnt sich indes zurück, will in die dritte Reihe schlüpfen und in der Rolle des Beobachters endlich kein Lampenfieber mehr haben müssen. Denn dagegen sei kein Kraut gewachsen. Jeder entwickle nur seine eigene Strategie, damit umzugehen. „Alle gucken auf einen, da muss man nur die Ruhe bewahren“, gibt der langjährige FCA-Präsident seine Erfahrungen weiter. „Es darf keine Unruhe in den Saal kommen.“

Pannen sind das Salz in der Suppe

Pleiten, Pech und kleine Pannen habe es indes immer gegeben. Sie sind das Salz in der Suppe und sorgen auch Jahre später noch für Lacher und Gesprächsstoff. Kahle und Fischer erinnern sich unter anderem an einen Märchensketch, als das Dornröschen mit seinem Prinzen im Bett auf der Bühne zusammenkrachte. Als dem Männerballett beim „Schwanensee“ die ausgestopften Brüste um die Ohren flogen. Und als sich plötzlich der ganze Festsaal leerte, weil die Feuerwehrkameraden unter den Gästen zu einem Schornsteinbrand ausrücken mussten.

„So was passiert immer wieder“, amüsiert sich Fischer über die ungeplanten Dinge. Auch die Jubiläumsgala zur 40. Saison ging nicht ganz astrein über die Bühne. Kaum war das erste „Audigast Ahoi“ verklungen, vernahm er einen dumpfen Knall, und das Festzelt stand im Dunkeln. Stromausfall. In eine Steckdose war Wasser gelaufen. „Zum Glück hatten wir Elektriker dabei, die den Schaden innerhalb von zehn Minuten beheben konnten.“

Rückblick in den Februar 2018: Die Sketche und Tanzaufführungen sind mit viel Beifall bedacht worden. Quelle: René Beuckert

Vorfreude auf den Sommerfasching mit Programm

Für den Familienfasching am 3. September wünschen sich die Audigaster nicht nur einen pannenfreien Ablauf, sondern auch gutes Wetter und viele Gäste in Kostümen. Für sie werde ein kleines Programm vorbereitet, kündigt die Präsidentin an. Dazu gebe es Überraschungen für die Kinder und Roster und Steaks für das leibliche Wohl. „Wir wollen ganz locker zusammenkommen“, freut sich Carola Kahle auf diesen Tag. „Normalerweise hätten wir jetzt vom 4. bis 6. März unseren traditionellen Fasching gefeiert, aber das ist uns leider nicht vergönnt.“

