Wechsel des Heizungsexperten: Elstertrebnitz plant auch neue Anlagen

Mit dem Jahreswechsel hat sich für Einrichtungen und Mieter in Elstertrebnitz der Wartungsservice für Heizungsanlagen geändert. Das bisherige Unternehmen hat den Vertrag zum Silvestertag gekündigt, sagt Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Deshalb musste die Gemeinde zügig einen Nachfolger finden. Soll doch im Winter bei möglichen Ausfällen eine schnelle Reaktion erfolgen. Der Neue soll dann auch in die Modernisierung der Technik eingebunden werden, die ebenfalls angeschoben wurde.

Für Wohnungen, Gemeindeamt und Gerätehaus

Die Heizungen sorgen für angenehmen Temperaturen – nicht nur in sieben Wohnungen und einem Wohnhaus, die der Kommune gehören. Auch die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderaum, die Sportgaststätte, die Sportplatzanlagen und -umkleiden sowie das Feuerwehrgerätehaus sind betroffen. Nur im Gebäude mit Gemeindeamt und drei Wohnungen wird mittels Öl gewärmt, sonst mit Gas. Elstertrebnitz hat gut mit dem Heizungsbauer zusammengearbeitet, meint Zühlke. Doch habe der sich nun verabschiedet. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und der enormen Auftragslage bei vielen Firmen hatten wir Befürchtungen, nicht sofort Ersatz zu bekommen.“

Vier Angebote aus zehn Anfragen

Immerhin zehn Betriebe wurden angeschrieben. Zwar gab es vier Absagen, aber auch vier Angebote. „Als günstigster Bewerber hat sich die Groitzscher Firma Werner Schade Heizung Sanitär erwiesen“, so der Bürgermeister. Die Vertragslaufzeit sei nicht begrenzt. Nach der Zustimmung des Gemeinderates sind der Handwerksmeister, der sich vor gut 30 Jahren am 1. August 1990 selbstständig gemacht hatte, und seine neun Mitarbeiter für Wartungen, Bereitschaften und Notdienste zuständig.

Plan: Vier Heizungsanlagen modernisieren

Vertragsanpassungen soll es geben, wenn die teils älteren Geräte erneuert werden müssen. Für vier Anlagen soll das nun in Angriff genommen werden. „Sie entsprechen nicht mehr dem Stand der Zeit und verursachen hohe Reparatur- und Wartungskosten“, begründet Zühlke. Ein Testangebot, das er für das Wohnhaus A-Dorf 10 einholte, weil dort die Gasheizung vom Baujahr 1995 mehrfach ausgefallen war, nennt Kosten von 12 000 Euro. Für die anderen Anlagen werden Ausgaben zwischen 8000 und 15 000 Euro erwartet.

Entscheidung nach Haushaltslage

Mit dem Auftrag des Gemeinderates soll der Bürgermeister Informationen zu Machbarkeit, Fördermitteln und weiteren Angeboten für die Modernisierung einholen. Neben A 10 könnte die Heizung der Erdgeschoss-Wohnung in G 1 (von 2004) in diesem Jahr ausgetauscht werden. Für 2022 sei der Wechsel im Gemeinderaum/Wohnung in D 60 (ebenfalls Gasheizung, von 1994) und im Gebäude mit dem Gemeindeamt (D 64, Ölheizung von 1993) möglich. Die Entscheidungen werden einzeln und nach Haushaltslage gefällt, so Zühlke. Welcher Energieträger künftig verwendet wird, soll von den Angeboten abhängen.

