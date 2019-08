Rötha/Mölbis

Die traurige Geschichte des Gasthofs in Mölbis geht offenbar weiter. Nach dem Verkauf des Gebäudes durch die Stadt Rötha vor knapp zwei Jahren steht er weiter leer und verfällt. Mittlerweile ist ein neuer Eigentümerwechsel nicht ausgeschlossen. Vom Gedanken an eine öffentliche Nutzung, so sieht es aus, hat man sich im Ort derweil verabschiedet.

Der damals stadteigene Gasthof war von der letzten Betreiberin Ende 2015 geschlossen worden. Danach stand er leer, und die Stadt schrieb ihn zum Verkauf aus. Von Anfang an stand dabei die Forderung aus Mölbis im Raum, dass die Bowlingbahn und der Saal der öffentlichen Nutzung erhalten bleiben müssten.

Im Mai 2017 sah es so aus, als könne der Verkauf gelingen. Ein Oelzschauer, der in Espenhain ein erfolgreiches Unternehmen betreibt, wollte das Gebäude erwerben. Doch er machte kurzfristig einen Rückzieher. Die Erwartungshaltung einiger Mölbiser an die öffentliche Nutzung des dann privaten Objektes war ihm zu hoch.

Die Stadt suchte und fand in der Familie eines Röthaer Gerüstbauers einen neuen Käufer. Der Verkauf wurde besiegelt, allerdings nur noch zur Hälfte des Preises, den der erste Interessent geboten hatte. Zwei Wohnungen und Büros, sagten die Käufer damals, sollten im Gebäude hergerichtet werden.

Der Saal, so hieß es damals außerdem, sollte künftig weiter für Familienfeiern vermietet werden, die Bowlingbahn könnten die Mölbiser weiterhin nutzen, saniert werde sie aber nicht.

Bis heute ist nichts von alledem realisiert worden. Von Bautätigkeit ist nichts zu sehen, über der Bowlingbahn ist die Decke teils eingestürzt, die Mölbiser Bowlinggruppen spielen mittlerweile auswärts.

Der Gasthof Mölbis verfällt immer weiter. Quelle: André Neumann

Die Dorfentwicklungsgesellschaft fragte immer wieder bei der Verwaltung wegen der Zusagen für die öffentliche Nutzung nach, beriet in ihrer Mitgliederversammlung über die Situation und lud die Eigentümer zu einem Gespräch ein. Erfolglos.

Auf der jüngsten Stadtratssitzung deutete Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) dann an, die Käufer könnten sich mit dem Objekt möglicherweise übernommen haben, ein Weiterverkauf sei nicht ausgeschlossen. DEG-Chef Pascal Németh, der auch stellvertretender Bürgermeister von Rötha ist, sagte der LVZ, es gebe im Ort Interessenten und auch schon Gespräche.

Die Eigentümerin bestätigte das der LVZ nicht, sie wollte sich telefonisch nicht zum Gasthof und einem etwaigen Weiterverkauf äußern.

Laut Németh sei zwischen Stadtrat und Verwaltung auch kurz darüber nachgedacht worden, ob die Stadt den Gasthof selbst zurücknehme, ihn abreiße und die Fläche als Baugrundstück vermarkte. Das sei aber ganz schnell ausgeschlossen worden, da die Stadt dafür kein Geld habe.

Von André Neumann